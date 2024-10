La représentation en ligne de "faux sauvetages", où des animaux sont délibérément placés dans des situations dangereuses ou cruelles pour être filmés et "sauvés" par leur auteur dans le but de générer du contenu en ligne, des "likes" associés et, dans certains cas, des dons financiers, est particulièrement affligeante, car elle repose sur la bonne nature des téléspectateurs.



"Spot the Scam : Unmasking Fake Animal Rescues" expose l'ampleur de ce problème ainsi que l'extrême souffrance et la détresse infligées aux animaux concernés, qui sont souvent maltraités à plusieurs reprises dans ce but. Ce rapport détaillé, qui donne à réfléchir, doit servir de signal d'alarme pour les plateformes de médias sociaux, qui doivent veiller à ce que ces contenus soient identifiés et supprimés sans délai, afin de dissuader les auteurs de créer des contenus aussi ignobles.

L'ensemble de la communauté s'accorde à dire que le web est en train de changer. Pour certains, l'Internet est sur le point de se transformer en un véritable cauchemar , surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle (IA). Des rapports confirment que l'IA menace la qualité de l'information avec de plus en plus de sites d'information en ligne qui sont presque entièrement générés par l'IA, avec peu ou pas de supervision humaine.L’IA risque de devenir la plus grande source de désinformation persuasive à grande échelle de l’histoire de l’internet si elle n’est pas améliorée et encadrée. Elle invente souvent les réponses aux questions. Un rapport d’Europol, l’agence de l’Union européenne chargée de l’application de la loi, estime que dans quelques années, l’IA produira 90 % du contenu de l’internet.Cependant, la dégradation du web peu aussi être dû aux dérives humaines. Un nouveau rapport révèle des faux sauvetages d'animaux sur les médias sociaux. Ce début d'octobre 2024, la Social Media Animal Cruelty Coalition lance un nouveau rapport documentant la dangereuse tendance des faux contenus de sauvetage d'animaux sur les médias sociaux, appelant les entreprises de médias sociaux à s'attaquer aux contenus qui font passer les revenus financiers avant le bien-être des animaux.La diffusion de contenus en ligne décrivant la cruauté et l'exploitation des animaux est un problème énorme et croissant, en particulier sur les canaux de médias sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, X (anciennement Twitter) et YouTube. La Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) est composée de 29 organisations de protection des animaux connues et respectées, dont l'objectif commun est de lutter contre la circulation d'images et de vidéos illustrant la cruauté envers les animaux sur les médias sociaux.Les faux contenus de sauvetage mettent en scène des animaux qui ont été délibérément blessés ou placés dans des situations dangereuses afin que le créateur du contenu puisse donner l'impression de sauver l'animal de cette situation. Ces images et vidéos attirent souvent des millions de vues et génèrent des revenus grâce aux "" et aux "", ainsi qu'en demandant des dons directs aux spectateurs. Les animaux peuvent sembler abandonnés dans la rue, enterrés vivants ou piégés, attaqués par des prédateurs ou nécessitant des soins médicaux. Le sort de ces animaux après leur mise en scène de "" est incertain.Le nouveau rapport du SMACC,, indique que les chatons, les chiots et les jeunes singes sont les animaux les plus couramment utilisés pour les faux sauvetages, suivis par les serpents et les tortues.Le rapport invite les entreprises de médias sociaux à faire davantage pour lutter contre les faux sauvetages sur leurs plateformes, et fournit des conseils clairs et détaillés pour aider les entreprises à déterminer si les "" décrits sont faux ou authentiques. Il vise également à sensibiliser le public et les amoureux des animaux afin qu'ils n'aggravent pas le problème en s'engageant à leur insu dans de faux contenus de sauvetage, qui génèrent des millions de vues pour les créateurs de faux contenus de sauvetage.Le Dr Mark Jones, responsable de la politique de Born Free, membre de la SMACC, a déclaré :Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?