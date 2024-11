L'enquête a révélé que si un adulte américain sur cinq consomme régulièrement des informations provenant d'« influenceurs » en ligne qui discutent de l'actualité, ce chiffre s'élève à près de 40 % chez les jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Parmi ceux qui se tournent vers les influenceurs pour s'informer, 65 % déclarent que cela les a aidés à mieux comprendre l'actualité et les questions civiques.Menée pendant trois semaines en juillet et août 2024, alors que la campagne électorale présidentielle battait son plein, l'étude a analysé 500 influenceurs populaires spécialisés dans l'actualité dont l'audience dépasse les 100 000 personnes et a interrogé 10 658 Américains sur leurs habitudes en matière d'information. Les influenceurs et les podcasteurs, dont Joe Rogan et Alex Cooper, ont joué un rôle important dans les stratégies de campagne. La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump ont tous deux tiré parti de ces plateformes, ce dernier s'adressant plus particulièrement aux influenceurs de la « manosphère » pour établir un lien avec les électeurs masculins.« Les influenceurs qui traitent de l'actualité se sont imposés comme l'une des principales alternatives aux médias traditionnels en tant que source d'information pour un grand nombre de personnes, en particulier les plus jeunes. Et ces influenceurs ont vraiment atteint de nouveaux niveaux d'attention et de proéminence cette année dans le cadre de l'élection présidentielle », a déclaré Galen Stocking, chercheur principal en sciences sociales informatiques au Pew Research Center, dans un communiqué. « Nous avons pensé qu'il était vraiment important d'examiner qui se cache derrière certains des comptes les plus populaires - ceux qui ne sont pas des organisations de presse, mais des personnes réelles. »L'étude a révélé que, malgré les allégations de censure de la droite, les influenceurs spécialisés dans l'actualité étaient plus susceptibles de pencher vers le conservatisme. Parmi eux, 27 % se sont explicitement identifiés comme républicains ou pro-Trump, contre 21 % qui se sont identifiés comme libéraux. Sur Facebook, les influenceurs conservateurs qui traitent de l'actualité étaient trois fois plus nombreux que les libéraux (39 % contre 13 %), tandis que sur Instagram, les conservateurs étaient également plus nombreux que les libéraux, 30 % contre 25 %.« De nombreux républicains pensent depuis longtemps que les sites de médias sociaux censurent les points de vue conservateurs. Mais dans l'ensemble, les influenceurs qui traitent de l'actualité sont plus nombreux à présenter explicitement une orientation politiquement à droite qu'une orientation à gauche dans la biographie de leur compte, leurs posts, leurs sites web ou leur couverture médiatique », explique le Pew Research Center.L'étude a révélé que la plupart des influenceurs spécialisés dans l'actualité n'ont aucune affiliation avec des organes de presse traditionnels, 77 % d'entre eux déclarant n'avoir aucun lien passé ou actuel avec des organisations médiatiques. Les influenceurs d'actualité étaient moins susceptibles d'exprimer ouvertement une position politique claire. Cependant, lorsqu'ils partagent leurs opinions politiques, ils étaient plus susceptibles de s'aligner sur des sources d'information orientées à droite.Contrairement aux journalistes qualifiés, les influenceurs des médias sociaux mélangent souvent des opinions personnelles avec des reportages, présentant des points de vue comme des faits. Alors que les organismes de presse séparent le reportage de l'opinion, les influenceurs produisent généralement des contenus, tels que des podcasts ou des bulletins d'information, qui ne font pas la distinction entre le reportage factuel et le commentaire d'opinion.Au cours des derniers mois de l'élection, le contenu politique des influenceurs spécialisés dans l'actualité est devenu essentiel pour les campagnes, car ils ont utilisé leurs vastes et fidèles adeptes pour engager les électeurs indécis. Contrairement aux publicités politiques télévisées, les influenceurs ne sont pas tenus de révéler s'ils sont payés par les candidats pour discuter de certaines questions ou exprimer des opinions.Alors que les deux candidats à la présidence se sont engagés auprès d'influenceurs, le président élu Donald Trump a principalement recherché des influenceurs qui soutenaient sa campagne et a évité ceux qui pouvaient remettre en question son bilan politique ou ses politiques. Cette stratégie a permis à de nombreux jeunes électeurs d'avoir une opinion largement favorable de Donald Trump en tant que candidat.L'étude du Pew Research Center a également révélé que le milieu des influenceurs qui traitent de l'actualité était majoritairement masculin, 63 % d'entre eux s'identifiant comme des hommes, contre seulement 30 % de femmes. Cette disparité entre les sexes se retrouve sur la plupart des plateformes, notamment YouTube, Facebook, X et Instagram, où les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes.TikTok présentait l'écart le plus faible entre les sexes et était la seule plateforme où les influenceurs conservateurs n'étaient pas plus nombreux que les libéraux. Les influenceurs sur TikTok étaient également plus susceptibles de soutenir les droits des LGBTQ.Au lendemain de l'élection, de nombreux utilisateurs de médias sociaux et personnalités publiques ont quitté X en raison du fait que son propriétaire, Elon Musk, soutenait ouvertement Donald Trump et diffusait des affirmations trompeuses sur l'élection. Cela a entraîné des millions de nouvelles inscriptions sur Bluesky, qui s'est rapidement hissé au sommet de l'App Store d'Apple.Les conclusions de l'étude du Pew Research Center reflètent un changement culturel plus large dans les aspirations de la génération Z. Selon un rapport de Morning Consult datant de 2023, 57 % des membres de la génération Z veulent devenir des influenceurs , un pourcentage nettement plus élevé que celui de tout autre groupe d'âge. Ce chiffre contraste avec la moyenne nationale, où seulement 41 % des adultes américains expriment des ambitions similaires. Cet écart de 16 points souligne une tendance générationnelle à considérer les rôles d'influenceur comme des professions à la fois désirables et viables à l'ère numérique.Face à la montée en puissance de ces personnalités des médias sociaux, en particulier parmi les jeunes générations, les gouvernements s'interrogent sur la manière de réglementer ce secteur. En 2023, les députés français ont adopté une loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux . La loi vise les personnes et les entreprises qui vendent ouvertement des produits à leurs abonnés en mettant en avant des arguments fallacieux, ou qui, plus insidieusement, montent des stratagèmes pour pousser leurs abonnés à investir dans des produits ou services vides de promesse. Les contrevenants s'exposent donc désormais à des peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude du Pew Research Center crédibles ou pertinentes ?Dans quelle mesure faites-vous confiance aux influenceurs en tant que sources d'information fiables par rapport aux organes de presse traditionnels ?