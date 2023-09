Il est important de noter que 57 % des membres de la génération Z ont déclaré que leur principal objectif de carrière était de devenir une sorte d'influenceur. Ce chiffre est basé sur le récent rapport de Morning Consult qui a mis en lumière l'état des choix de carrière faits par les gens à l'ère moderne. En moyenne, 41 % des adultes américains ont déclaré qu'ils aimeraient devenir des influenceurs, mais pour la génération Z, on constate un écart massif de 16 points.Les Millennials et la Génération Z font de plus en plus confiance aux influenceurs. 51 % d'entre eux ont déclaré faire confiance aux influenceurs en 2019, mais en 2023, cette proportion est passée à 41 %, tous les éléments ayant été pris en compte.53 % des membres de la génération Z ont également déclaré qu'ils considéraient l'influence comme un choix de carrière respectable et viable. 30 % ont même admis qu'ils seraient prêts à investir leur propre argent parce que cela servirait d'investissement pour stimuler leur carrière.Avec 42 % des personnes qui se rendent sur TikTok pour trouver des recommandations sur les produits qu'elles veulent acheter et 40 % qui se tournent vers YouTube, l'influence est véritablement devenue un moyen viable de gagner de l'argent. Cela pourrait conduire à un afflux de nouveaux créateurs qui pourraient finir par saturer le marché et créer un changement de paradigme qu'il serait assez difficile d'essayer de prédire.Source : Morning Consult Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?