Google, Opera, Vivaldi et plusieurs autres entreprises se sont unies pour former la Browser Choice Alliance, alléguant que Microsoft restreint les options des navigateurs web sur Windows

Création des obstacles au téléchargement d'un autre navigateur ;

Modification des paramètres par défaut des utilisateurs pour revenir à Edge lors des mises à jour régulières

Ouverture forcée de liens dans les propres services de Microsoft (Teams/ Outlook, etc.) vers Edge ou Bing ;

Des messages coercitifs sur le choix du navigateur, encourageant les utilisateurs à « restaurer les paramètres du navigateur recommandés par Microsoft ».

Aujourd'hui, des développeurs de navigateurs, dont Opera, Vivaldi, Google Chrome, Wavebox et Waterfox, annoncent le lancement de la Browser Choice Alliance. Ce groupe défendra le droit des consommateurs à choisir, conserver et utiliser leur navigateur préféré sur Windows sans que ce choix ne soit remis en cause.Par le biais de schémas obscurs, d'obstacles techniques et de tromperies, Microsoft empêche les consommateurs de trouver et d'utiliser le navigateur qu'ils souhaitent et d'en faire leur navigateur préféré par défaut sur les PC Windows. Ces actions n'affectent pas seulement les développeurs de navigateurs, mais l'ensemble de l'écosystème du web.La Browser Choice Alliance demande aux régulateurs du monde entier d'intervenir d'urgence pour remédier à cette situation et défendre le droit des consommateurs à choisir. Par exemple, le groupe demande à la Commission européenne d'inscrire le navigateur Edge de Microsoft sur la liste des « gardiens » en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).Les pratiques de Microsoft font l'objet d'un nombre croissant de plaintes. En juillet 2024, Opera a déposé un recours contre la décision de la Commission européenne de ne pas désigner Microsoft Edge comme « gatekeeper » en vertu de la loi sur les marchés numériques, et plusieurs navigateurs ont soutenu publiquement ce recours. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la lettre ouverte de Vivaldi de 2023 sur les tactiques de Microsoft dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA) et des rapports publiés par de nombreux médias.Les navigateurs sont la porte d'entrée vers l'internet, et ils permettent également une large gamme d'autres services importants - de l'IA aux outils de productivité et plus encore. Ces services ont un impact direct sur de nombreuses vies et moyens de subsistance dans le monde entier, dans le cadre de la grande économie de l'internet.L'utilisation de navigateurs sur les ordinateurs de bureau, en particulier dans l'enseignement et les entreprises, reste et restera probablement un élément fondamental de l'expérience des utilisateurs pour les années à venir. C'est pourquoi il est essentiel de promouvoir une concurrence loyale sur les navigateurs : à mesure que les technologies continuent d'évoluer, la concurrence garantit l'innovation et le choix pour les consommateurs.Windows est le principal système d'exploitation pour ordinateurs de bureau, avec plus de 70 % de parts de marché au niveau mondial selon StatCounter. Ce pouvoir a permis à Microsoft de restreindre la capacité des logiciels concurrents à rivaliser avec Windows en créant des restrictions trompeuses à l'encontre des concurrents.À chaque fois, Microsoft utilise des schémas sombres, des obstacles techniques et la tromperie pour empêcher les consommateurs d'accéder au navigateur qu'ils souhaitent ou de le définir par défaut. Il s'agit notamment de: «».: «».: «: «: «».Outre les membres cités, d'autres entreprises partagent les préoccupations de la Browser Choice Alliance, mais n'ont pas jugé bon de rendre leur point de vue public par crainte de représailles de la part de Microsoft, qu'il s'agisse de campagnes publiques de dénigrement ou d'une ingérence moins publique dans leurs activités.