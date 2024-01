Comme au début de chaque mois et, depuis le début de la nouvelle année, on est témoin de résultats intéressants liés au mois de décembre 2023. Cette fois-ci, voici les dernières statistiques publiées sur les moteurs de recherche, les navigateurs et les différents systèmes d'exploitation sur le mois de décembre 2023.Pour commencer, Microsoft Edge semble avoir le vent en poupe. Le célèbre navigateur a réussi à atteindre de nouveaux sommets alors que Safari d'Apple a connu une chute inattendue. D'autre part, Google Chrome continue de progresser. Google Chrome poursuit son ascension.Après avoir perdu la deuxième place face à Safari d'Apple au cours de l'été 2023, il était très intéressant de voir Microsoft Edge gagner des points importants en termes de popularité et de part de marché en décembre 2023. Les chiffres sont passés de 11,2 à 11,9 % et, comme on peut l'imaginer, il s'agit d'un nouveau record. Ce dernier est à prendre en compte pour Windows, Linux et même macOS.Le célèbre navigateur d'Apple est le seul navigateur de bureau à ne pas être multiplateforme. Ses statistiques sont passées de 13 % à 8,9 % et, comme on peut l'imaginer, le changement est énorme. Il n'y a pas encore de détails sur ce qui a conduit à ce résultat désastreux, car il s'est rapproché de Firefox qui s'est maintenu à 7,6 %.Entre-temps, Google Chrome reste la célèbre option de choix pour les masses en termes d'ordinateurs de bureau. Aujourd'hui, il continue de faire bonne figure avec une part de marché impressionnante de 65,2 %, qui a augmenté de 3,1 points à la fin de l'année dernière.Enfin, Opera ferme la marche du top 5 des navigateurs de bureau, avec une part de marché de 3,8 %. Ainsi, dans l'ordre de la progression la plus forte à la plus faible dans le monde des PC, il s'agit de Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox et Opera.Si l'on regarde les statistiques en termes de résultats mobiles, on trouve Google Chrome, Apple Safari, Samsung Internet, Opera, et enfin UC Browser.Microsoft Edge compte un grand nombre d'utilisateurs sur iPhone et Android. Mais il n'arrive pas à la cheville des autres grands rivaux du secteur. Selon les conclusions de Statcounter, le marché mobile pour Edge représente une part de marché de 0,24 %.Source : Statcounter Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?