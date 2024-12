Quelle est la fiabilité des réponses de ChatGPT Search ? Pas très fiable, selon une étude où ChatGPT a donné des réponses incorrectes 153 fois sur 200 citations et seulement 7 réponses correctes

Comme d'autres plateformes l'ont fait par le passé, OpenAI introduit un produit qui aura probablement des conséquences significatives sur la façon dont les audiences s'engagent avec les contenus d'information, mais les éditeurs n'ont que peu d'influence en la matière.Lorsqu'il a été contacté pour commenter nos résultats, un porte-parole d'OpenAI a déclaré : "" Le Tow Center a décrit sa méthodologie et ses observations à OpenAI, mais n'a pas partagé les données de ses conclusions avant leur publication.Des mesures telles que l'octroi d'un siège à certains éditeurs, le respect de leurs préférences déclarées dans le fichier robots.txt et la création de mécanismes permettant de citer le contenu des éditeurs constituent un progrès dans la bonne direction, mais elles représentent la base de ce qu'une entreprise responsable devrait intégrer dans un produit de recherche. Par exemple, la documentation de Google décrit le respect des instructions d'un fichier robots.txt comme quelque chose que tout "" ferait, en avertissant les utilisateurs de se méfier des robots malhonnêtes qui pourraient ne pas respecter leurs préférences. Si certains éditeurs, comme l'Associated Press et Condé Nast, bénéficient d'accords de licence avec OpenAI, toutes les éditeurs de presse n'ont pas leur place à la table des négociations.Les défauts et les incohérences dans la manière dont le contenu des éditeurs est actuellement accessible et représenté dans ChatGPT Search semblent aller à l'encontre des objectifs déclarés d'OpenAI et affectent les salles de presse indépendamment de la manière dont elles ont choisi de s'engager avec OpenAI et si elles ont choisi de le faire. Alors que l'entreprise cherche à présenter son produit de recherche générative comme une alternative aux opérateurs historiques tels que Google et Bing, les éditeurs sont à nouveau pris entre le marteau et l'enclume - ils n'ont actuellement aucun moyen de s'assurer que leur contenu sera présenté avec précision ou même qu'il apparaîtra dans la recherche de ChatGPT.Même ceux qui autorisent les robots d'indexation ou qui optent pour des partenariats avec OpenAI doivent faire face à la représentation et à l'attribution erronées de leur contenu dans les résultats de recherche de ChatGPT. « Je ne pense pas que les éditeurs aient beaucoup d'influence à ce stade », a déclaré M. Honan. « Tant qu'il n'y aura pas de résultats dans les affaires [judiciaires], les éditeurs n'auront pas beaucoup d'influence. Et ces résultats pourraient être néfastes pour les éditeurs, par exemple si une décision établit que l'inclusion de ce contenu dans un modèle constitue une utilisation équitable.Si OpenAI veut vraiment collaborer de bonne foi avec les éditeurs de presse, elle ferait bien de s'assurer que son produit de recherche représente et cite leur contenu de manière précise et cohérente et indique clairement quand la réponse à une requête de l'utilisateur n'est pas accessible.