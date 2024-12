Le développement d'un moteur de recherche coûterait à Apple « des milliards de dollars » et « prendrait de nombreuses années », ce qui détournerait l'argent des investissements et les employés des « autres domaines de croissance » sur lesquels l'entreprise se concentre.

Le secteur de la recherche évolue rapidement en raison de l'intelligence artificielle, et il serait donc « économiquement risqué » pour Apple de créer un moteur de recherche.

Pour créer un moteur de recherche « viable », Apple devrait « vendre de la publicité ciblée », ce qui n'est « pas le cœur de métier » de l'entreprise et irait à l'encontre de ses « engagements de longue date en matière de protection de la vie privée ».

Apple ne dispose pas de suffisamment de « professionnels spécialisés » et de « l'infrastructure opérationnelle » nécessaires pour créer et gérer une activité de moteur de recherche fructueuse.

Apple pense que Bing n'est pas une alternative valable

Ce qu'il faudrait à Apple pour défier Google et créer son propre moteur de recherche

Fin 2020, Google a estimé le coût pour Apple de la création et de la maintenance d'un MRG [moteur de recherche général] capable de concurrencer Google. Google « estime que les dépenses totales en capital nécessaires [pour Apple] pour reproduire l'infrastructure [technique de Google] dédiée à la recherche seraient de l'ordre de 20 [milliards] de dollars ». UPX2, p. 392-93 ; Tr., p. 1644:8-20 (Roszak).



[...]En outre, si Apple pouvait maintenir une activité avec seulement un tiers des coûts d'ingénierie et de gestion des produits de Google, cela lui coûterait tout de même 7 milliards de dollars par an. Sept milliards de dollars équivalaient à plus de 40 % des dépenses totales d'Apple en matière de recherche et de développement en 2019. Id.



Aux États-Unis, seulement 30 % des requêtes des moteurs de recherche sont effectuées sur des points d’accès de recherche qui ne sont pas définis par défaut sur Google.

L’analyse de Google elle-même a projeté qu’elle perdrait 60 à 80 % de son volume de requêtes iOS si Apple changeait les paramètres par défaut de son moteur de recherche.

65 % des recherches sur les appareils Apple sont saisies dans la barre de recherche Safari, où le moteur de recherche par défaut est Google.

Les projections d’Apple montrent qu’elle perdrait plus de 12 milliards de dollars de revenus au cours des cinq premières années si son accord d’exclusivité de recherche avec Google prenait fin.

Apple affirme qu'elle ne peut pas se permettre de perdre son partenariat avec Google

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, a expliqué pourquoi le fabricant de l'iPhone ne prévoit pas de créer un moteur de recherche comme Google.Dans une déclaration déposée la semaine dernière auprès d'un tribunal fédéral américain à Washington, Cue a déclaré qu'Apple n'était pas favorable à cette idée pour les raisons suivantes :Au début de l'année, dans le cadre du procès antitrust intenté par le ministère américain de la justice contre Google, le tribunal a déclaré illégal l'accord qui fait de Google le moteur de recherche par défaut du navigateur web d'Apple, Safari. Dans sa déclaration, Cue a demandé au tribunal d'autoriser Apple à défendre l'accord en faisant passer à la barre ses propres témoins au cours du procès.« Seule Apple peut dire quels types de collaborations futures peuvent servir au mieux ses utilisateurs », a écrit Cue. « Apple se concentre sans relâche sur la création de la meilleure expérience utilisateur possible et explore les partenariats et les accords potentiels avec d'autres entreprises pour y parvenir ».Le DoJ (Département de la Justice des États-Unis) a accusé Google de détenir un monopole sur la recherche, et dans le procès contre Google, l'accord sur le moteur de recherche avec Apple a été au centre des préoccupations. En novembre, les documents du procès indiquaient que Google payait 36 % du total des revenus générés par les recherches effectuées sur Safari, et il s'avère que cela équivaut à 20 milliards de dollars Google est le moteur de recherche par défaut des appareils Apple depuis 2002, bien que l'accord ait été renégocié à plusieurs reprises. Apple et Google se sont efforcés de garder secrets les termes de l'accord sur le moteur de recherche pendant et avant le procès, mais il est de notoriété publique que Google verse à Apple des milliards de dollars par an.En octobre dernier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'accord entre Apple et Google rendait impossible la concurrence de moteurs de recherche tels que Bing. À un moment donné, Microsoft voulait qu'Apple achète Bing, mais Apple n'était pas intéressé. Microsoft a rejeté la faute sur Google, mais Eddy Cue, d'Apple, a déclaré qu'Apple était préoccupé par le fait que Bing ne pouvait pas rivaliser en termes de « qualité et de capacités ». Eddy Cue a affirmé qu'Apple utilise Google comme moteur de recherche par défaut sur l'iPhone parce qu'il a « toujours pensé que c'était le meilleur ».Pourtant, cette affirmation ne signifie pas nécessairement que Bing est objectivement mauvais. En fait, ailleurs dans l’opinion, il est noté que la qualité de recherche de Bing est comparable à celle de Google sur ordinateur, bien qu’elle soit inférieure sur mobile.Google paie des sommes considérables à Apple pour maintenir son statut de moteur de recherche par défaut. Cette relation commerciale soulève des questions sur la concurrence et la dépendance. Si Google est le « seul choix réel » en tant que moteur de recherche général par défaut, cela peut-il nuire à l’innovation et à la diversité des options pour les utilisateurs ?Selon le juge, ce n'est pas seulement que Google paie Apple pour qu'elle ne remette pas en cause sa suprématie en matière de recherche, c'est aussi qu'il serait incroyablement difficile pour Apple de participer à l'action. Sans surprise, Google et Apple se sont penchés sur la question, et leurs propres estimations internes ont été présentées lors du procès.Il y a beaucoup d’informations intéressantes pour quiconque s’intéresse à l’accord de recherche entre Apple et Google.Une chose que nous pouvons retenir de la lecture de cet avis est qu’il est facile de prétendre qu’Apple devrait simplement créer son propre moteur de recherche comme l’entreprise a créé sa propre application Maps, mais la réalité est plus complexe. Cela serait coûteux et comporterait un risque d’exécution substantiel . Confronté au choix entre la certitude d’un paiement important de Google (20 milliards de dollars en 2022) et le risque financier et la complexité de la création de son propre moteur de recherche, il n’est pas surprenant qu’Apple ait laissé Google prendre les risques commerciaux de la recherche.Voici un échantillon de ce qu’il faudrait à Apple pour créer son propre moteur de recherche même si l’entreprise a déjà indexé des milliards de sites Web selon le témoignage de John Giannandrea :De plus : « Apple elle-même a estimé qu'il lui en coûterait 6 milliards de dollars par an (en plus de ce qu'elle dépense déjà pour développer des capacités de recherche) pour faire fonctionner un GSE. Tr. 2295:9-16 (Giannandrea) ; UPX460 177 ».L’opinion est également remplie de données sur le degré de persistance des choix de moteurs de recherche par défaut et sur la valeur de ces choix par défaut pour Google :Le lundi 23 décembre 2024, Apple a déposé des documents pour participer à l'action antitrust victorieuse du ministère américain de la Justice (DOJ) contre Google. L'affaire est maintenant dans la phase de sanction. Google devra procéder à d'importants changements commerciaux, tels que la fin des accords de recherche par défaut sur des appareils tels que les iPhone, ce que Google accepte. Mais pour Apple, pas question de renoncer à cette manne financière Les détails spécifiques du contrat entre Apple et Google ne sont pas connus, ce qui laisse place à de nombreuses spéculations. Toutefois, dans les grandes lignes, l'accord permet au moteur de recherche de Google d'être le choix présélectionné (par défaut) sur l'iPhone et d'autres appareils Apple. Il est considéré par les experts comme l'un des accords commerciaux les plus lucratifs de l'histoire, et rapporterait à Apple pas moins de 20 milliards de dollars par an.Apple n'a pas précisé un montant spécifique dans son dossier. Toutefois, pour Apple, 20 milliards de dollars représentent environ 16 % du bénéfice d'exploitation déclaré pour l'exercice fiscal de la société qui s'est achevé en septembre 2024. De plus, les analystes affirment également que les paiements effectués par Google représentent un profit presque pur pour Apple, étant donné que les coûts supplémentaires pour générer ces revenus sont relativement faibles.Par conséquent, dans son dossier déposé auprès du tribunal, Apple s'oppose catégoriquement à la suppression de l'accord. Son argument va toutefois au-delà de ses propres résultats. Apple a fait valoir que « l'exclusion de Google en tant qu'option de recherche par défaut sur ses appareils nuirait aux consommateurs qui préfèrent massivement le produit de Google ». De son côté, Google est d'accord pour réviser les accords d'exclusivité conclus avec les partenaires.Pour justifier les milliards versés par Google, le fabricant de l'iPhone ajoute : « inclure Google sans que Google paie pour ce privilège créerait un résultat pervers sur le marché en offrant une manne à l'acteur dominant du marché de la recherche ». En gros, Apple affirme qu'il veut à la fois protéger ses intérêts commerciaux et l'expérience de ses utilisateurs.Source : document de justice