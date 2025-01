In 2024, X changed the world. Now, YOU are the media!



2025 X will connect you in ways never thought possible. X TV, X Money, Grok and more.



Buckle up. Happy New Year!🥂 — Linda Yaccarino (@lindayaX) December 31, 2024

En 2023, Elon Musk, le propriétaire du média social X, a révélé son objectif pour la plateforme. Il souhaite que X devienne une "application à tout faire" incluant la communication, le multimédia et les services financiers. Pour se faire, Elon Musk a envisagé de transformer la plateforme en une plateforme de services financiers. Il a donné à ses employés un an, pour remplacer les banques traditionnelles. Musk espérait initialement lancer les paiements à l'échelle mondiale en 2024, mais les pressions réglementaires l'ont contraint à revoir ses ambitions à la baisse. X Payments, la filiale de X qui proposera le service financier, détient déjà des licences de transmission d’argent dans 28 États, mais elle n'a pas encore obtenu dans tous les États avant la fin de 2024. Des fournisseurs de paiement tels que Stripe et Adyen ont déjà conclu des partenariats avec X pour traiter ses transactions, et X a informé les régulateurs qu’il "" que son système de paiement s’appuierait également sur ces partenariats.Récemment, Linda Yaccarino, PDG de X, a laissé entrevoir de grands projets pour 2025. Parmi ces projets figure le "X Money", qui a suscité beaucoup d'intérêt, surtout si l'on tient compte de l'amour d'Elon Musk pour le Dogecoin. Dans un message publié à l'occasion du Nouvel An, Yaccarino a annoncé une série d'innovations à venir sur la plateforme, notamment X TV, X Money et d'autres améliorations visant à rendre l'expérience des utilisateurs encore meilleure. Elle a écrit : "Les traders de la plateforme ont semblé enthousiasmés par cette perspective, notamment le co-créateur du Dogecoin, Shibetoshi Nakamoto, qui a déclaré : "Jusqu'à présent, ni Musk ni Yaccarino n'ont mentionné directement le bitcoin ou les crypto-monnaies en ce qui concerne les paiements sur X. Cela dit, tout au long de l'année 2024, des spéculations ont circulé sur le fait que X pourrait se lancer dans l'espace crypto. Aaron Perris, de MacRumors, a repéré une fuite de code source contenant un message indiquant que "". Cela pourrait suggérer que X travaille sur un plan de déploiement État par État.Ces rumeurs semblent confirmer ce qu'Elon Musk veut faire de la plateforme X. Pourtant, en aout 2023, lorsqu'il a décidé de changer le nom de Twitter en X, et de remplacer l'oiseau bleu iconique par la même lettre, les critiques ont évoqué le fait qu'il aurait saboté le média social. Selon les données de l’App Store d’Apple et le Play Store de Google, ce changement radical a eu un effet négatif sur la popularité de l’application. Avec ces nouvelles fonctionnalités envisagées par Elon Musk, la plateforme pourrait avoir un nouveau regain d'intérêt.Pensez-vous que ces rumeurs sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis le sujet ?