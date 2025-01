Au début de l'année 2025, Meta a annoncé des changements dans la modération de contenu. Le média social a abandonné la vérification des faits par des tiers sur ses plateformes de médias sociaux. Il la remplacera par un système axé sur la communauté, similaire aux notes communautaires de X d'Elon Musk. L'entreprise affirme que cette mesure vise à "".Certains des changements les plus frappants ont été apportés à la politique de Meta en matière de "", qui couvre les discussions sur l'immigration et le genre. Ces changements suggèrent que les dirigeants de Meta cherchent à s'attirer les faveurs de Donald Trump, qui accuse régulièrement l'entreprise de censure.De nouveaux documents qui ont fuité révèlent plus d'information sur ces changements. Selon le rapport, Meta accorde désormais à ses utilisateurs la liberté de publier un large éventail de remarques désobligeantes sur les races, les nationalités, les groupes ethniques, les orientations sexuelles et les identités de genre. Parmi les exemples de propos nouvellement autorisés sur Facebook et Instagram mis en avant dans les documents, on trouve notamment : "", "", "."Pour rappel, ces changements s'inscrivent dans le cadre d'un changement de politique plus large qui comprend la suspension du programme de vérification des faits de l'entreprise. L'objectif, a déclaré Meta, est de "". Joel Kaplan, le nouveau responsable de la politique mondiale de Meta, a décrit cet effort dans une déclaration comme un moyen de réparer "Alors que Kaplan et Mark Zuckerberg, PDG de Meta, ont présenté ces changements comme un moyen de permettre aux utilisateurs de s'engager plus librement dans la dissidence idéologique et le débat politique, les documents de politique inédits qui ont fuité illustrent la mesure dans laquelle la rhétorique purement insultante et déshumanisante est désormais acceptée.Le document fournit aux personnes travaillant sur le contenu des utilisateurs Meta une vue d'ensemble des changements apportés à la politique en matière de discours haineux, en leur expliquant comment appliquer les nouvelles règles. Les changements les plus importants sont accompagnés d'une sélection d'"", c'est-à-dire de messages hypothétiques portant la mention "" ou "".Interrogé sur les nouveaux changements de politique, le porte-parole de Meta, Corey Chambliss, a renvoyé à des remarques tirées du billet de blog de Kaplan annonçant le changement : "".D'autres rapports viennent confirmer cette nouvelle politique controversée. L’entreprise a récemment autorisé les utilisateurs de ses plateformes à qualifier les personnes LGBTQ+ de "malades mentaux" , une décision qui a suscité indignation et incompréhension tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Le rapport confirme également que Meta a supprimé les restrictions sur les discours concernant des sujets tels que l'immigration, l'identité sexuelle et le genre.Malgré le fait que Meta traverse une période de turbulences internes, notamment des contestations parmi ses employés, l'entreprise affirme que la modération et la vérification des faits sont devenues des sujets très politisés. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a même déclaré : "Pensez-vous que cette nouvelle politique de Meta est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?