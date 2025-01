Tandis que la Cour suprême examine l'application de l'interdiction de TikTok, la plateforme de médias sociaux prévient qu'elle pourrait "fermer" aux États-Unis d'ici le 19 janvier en raison de la date limite fixée par la loi "Divest or Ban". Vendredi 10 janvier, la plus haute juridiction du pays a entendu des arguments oraux sur l'avenir de la plateforme de médias sociaux. Selon certains observateurs, la Cour suprême a réservé un accueil glacial à TikTok exprimant sa sympathie pour les préoccupations du gouvernement en matière de sécurité nationale.À la suite de cette audience, un rapport a évoqué le fait que des fonctionnaires chinois "". Pour rappel, Elon Musk possède déjà X, anciennement Twitter, qu'il a racheté en 2022.Cependant, un jour plus tard, un représentant de TikTok a démenti cette information en réponse à une demande de commentaire. "", aurait déclaré le représentant.Les décisions concernant le sort de TikTok seront prises dans les prochains jours, l'interdiction devant entrer en vigueur le 19 janvier, le gouvernement ayant adopté une nouvelle loi pour des raisons de sécurité nationale. Le sort de TikTok est entre les mains de la Cour suprême, qui pourrait rendre un arrêt empêchant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Le vendredi 10 janvier, la Cour a entendu les arguments de TikTok dans le cadre d'un recours d'urgence visant à trouver un moyen de bloquer la loi.TikTok et ByteDance ont fait valoir que la loi viole les droits du premier amendement des 170 millions d'utilisateurs américains de la plateforme. Bien que l'entreprise ait présenté ses arguments, la Cour suprême n'a pas encore décidé d'arrêter l'interdiction au fur et à mesure que les jours passent. En effet, les inquiétudes autour de TikTok découlent principalement de son propriétaire, la société chinoise ByteDance.Depuis plusieurs années, des responsables américains affirment que TikTok pourrait être utilisé comme un outil par le gouvernement chinois pour collecter des données sensibles sur les citoyens américains ou pour diffuser de la propagande. Une récente étude avait même confirmé que l'application a un rôle potentiel d'outil de propagande chinoise . En outre, l'étude avait mis en lumière les risques liés à l’influence étrangère sur TikTok, qui compte plus d'un milliard d’utilisateurs dans le monde et plus de 170 millions rien qu'aux États-Unis.À quelques jours de la date fatidique, il devient de plus en plus probable que la plateforme sera fermée aux États-Unis, après des mois d'allers-retours sur le sujet. Si elle est promulguée, la loi adoptée obligera les sociétés intermédiaires telles qu'Apple et Google à cesser de fournir un accès à la plateforme. Les utilisateurs ne pourront donc plus télécharger l'application s'ils ne l'ont pas déjà, mais elle pourra rester sur les téléphones s'ils l'ont déjà installée. La loi interdira à ces entreprises de permettre aux utilisateurs de recevoir des mises à jour de l'application, ce qui pourrait la rendre plus instable au fil du temps.Malgré cela, la situation reste incertaine. La principale raison étant que le président élu Donald Trump s'est engagé à "sauver" l'application . Fin décembre 2024, il a demandé à la Cour suprême de suspendre le délai du 19 janvier pour l'interdiction de TikTok, qui est la veille de son investiture. Puis récemment, il a réaffirmé cette position en postant une image de sa portée sur la plateforme de médias sociaux, en déclarant : "".Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur la situation ?