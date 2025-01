Google’s search market share drops below 90% for first time since 2015 via @MrDannyGoodwin https://t.co/Y8DgHnxYlF pic.twitter.com/i4JwR97CsS — Search Engine Land (@sengineland) January 13, 2025

Non seulement les moteurs de recherche concurrents prennent des utilisateurs à Google, mais la puissance des modèles d'IA pour la recherche est une tendance qui est en train de se développer.En octobre 2024, OpenAI a notamment lancé la fonctionnalité ChatGPT Search, qui positionne l'entreprise comme un concurrent direct de Google . ChatGPT Search permet de fournir des réponses rapides et actualisées en exploitant des sources web en temps réel, tandis que Google Search est critiqué pour avoir diminué en qualité ces dernières années.A mesure que la technologie gagnera en maturité, les modèles d'IA pour la recherche, tels que ChatGPT, xAI ou Perplexity, ne feront que se renforcer et devenir de plus en plus capables de fournir une réponse globale aux utilisateurs en matière de recherche, de détails et d'informations en temps réel.Comme l'indique Search Engine Land, les données de 2024 révèlent que Google est passé à 89,34 % en octobre, à 89,99 % en novembre et à moins de 90 %, plus précisément 89,73 %, en décembre.La dernière période de trois mois avec des chiffres similaires, sous le seuil de 90 %, était en 2015 de janvier à mars avec des chiffres respectifs de 89,62 %, 89,47 %, et 89,52 %.Les données montrent que l'utilisation de Google est restée constante dans la plupart des régions, à l'exception de l'Asie, où l'on observe un déclin notable, qui est l'une des principales raisons de ce déclin global.Sur le marché domestique des États-Unis, la part de Google a atteint 90,37 % en novembre, avant de retomber à 87,39 % en décembre. Les niveaux se situent en moyenne entre 86 et 88 %.Comme indiqué ci-dessus, l'impact des modèles d'IA sur la recherche en ligne est là pour durer, et cette tendance est à surveiller tout particulièrement.D'autres fournisseurs de services de recherche alternatifs, comme DuckDuckGo, qui se préoccupe de la sécurité, se présentent comme offrant aux utilisateurs quelque chose de différent de Google.Le tableau d'ensemble est intéressant et intrigant à évaluer, avec d'autres acteurs tels que Bing de Microsoft, Yandex et Yahoo, qui rivalisent tous pour l'emporter.Toutefois, la domination écrasante de Google se reflète dans le fait que Bing a enregistré une part de marché d'un peu moins de 4 % au cours des cinq derniers mois de 2024.Bien que la récente analyse note l'émergence de modèles d'IA spécialisés dans la recherche en ligne, une étude publiée en décembre 2024 a indiqué que les réponses fournies par ChatGPT Search ne sont pas très fiables En effet, d'après le Tow Center for Digital Journalism de l'université de Columbia, ChatGPT attribuerait souvent de manière erronée les citations dans ses résultats de recherche. Sur les 200 citations testées par le Centre avec le chatbot IA, celui-ci a donné des réponses incorrectes à 153 reprises.Cependant, malgré ces performances mitigées, OpenAI représenterait une menace plus grande pour Google que les régulateurs américains , car un nombre croissant de personnes utilisent des outils d'IA, y compris le populaire ChatGPT. Ainsi, avec ChatGPT Search, le moteur de recherche propulsé par l'IA, OpenAI pourrait éroder la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne.Statcounter, Search Engine LandQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude crédibles ou pertinentes ?