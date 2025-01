Free our Feeds : Sauver les médias sociaux de la mainmise des milliardaires.



Avec Zuckerberg qui est devenu un Musk à part entière la semaine dernière, nous ne pouvons plus laisser les milliardaires contrôler notre espace public numérique.



Bluesky est l'occasion de bousculer le statu quo. Ils ont construit un échafaudage pour un nouveau type de web social. Un réseau où nous aurons tous plus à dire, plus de choix et plus de contrôle.



Mais il faudra un financement et une gouvernance indépendants pour transformer la technologie sous-jacente de Bluesky - le protocole AT - en quelque chose de plus puissant qu'une simple application. Nous voulons créer un écosystème complet d'applications interconnectées et d'entreprises différentes qui ont les intérêts des gens à cœur.



Free Our Feeds établira une nouvelle fondation indépendante pour y parvenir.



Il ne s'agit pas seulement de soutenir une nouvelle plateforme de médias sociaux. Notre vision offre une voie vers un écosystème de médias sociaux ouvert et sain qui ne peut être contrôlé par aucune entreprise ni aucun milliardaire.



Rejoignez le mouvement de libération des médias sociaux. Allez-vous faire un don ? Avec Zuckerberg qui est devenu un Musk à part entière la semaine dernière, nous ne pouvons plus laisser les milliardaires contrôler notre espace public numérique.Bluesky est l'occasion de bousculer le statu quo. Ils ont construit un échafaudage pour un nouveau type de web social. Un réseau où nous aurons tous plus à dire, plus de choix et plus de contrôle.Mais il faudra un financement et une gouvernance indépendants pour transformer la technologie sous-jacente de Bluesky - le protocole AT - en quelque chose de plus puissant qu'une simple application. Nous voulons créer un écosystème complet d'applications interconnectées et d'entreprises différentes qui ont les intérêts des gens à cœur.Free Our Feeds établira une nouvelle fondation indépendante pour y parvenir.Il ne s'agit pas seulement de soutenir une nouvelle plateforme de médias sociaux. Notre vision offre une voie vers un écosystème de médias sociaux ouvert et sain qui ne peut être contrôlé par aucune entreprise ni aucun milliardaire.Rejoignez le mouvement de libération des médias sociaux. Allez-vous faire un don ?

Au début de l'année 2025, Mastodon, rival de X et Bluesky, a annoncé son intention de devenir une organisation à but non lucratif. Le réseau social décentralisé cherche à se différencier davantage de la concurrence, et cette dernière initiative "". Lors de l'annonce, la plateforme a notamment déclaré : "Récemment, un groupe d'entrepreneurs technologiques a annoncé un projet similaire. Le groupe cherche à réunir 30 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour construire un écosystème de médias sociaux indépendant du contrôle des milliardaires. La campagne "" vise à créer un réseau d'applications autour du protocole AT, la technologie open-source à l'origine de l'application de médias sociaux Bluesky, qui permet aux utilisateurs de passer d'un compte à l'autre en toute transparence.Pour information, le protocole AT (Authenticated Transfer Protocol) est un protocole et une norme ouverte pour les services de réseaux sociaux décentralisés qui vise à résoudre les problèmes perçus avec d'autres protocoles décentralisés, tels que l'expérience utilisateur, l'interopérabilité des plateformes, la découvrabilité, l'évolutivité du réseau et la portabilité des données utilisateur et des graphes sociaux.Selon Marc Faddoul, l'un des neuf conseillers techniques de Free Our Feeds, le protocole AT permet également aux utilisateurs de "" et de choisir parmi une multitude d'algorithmes différents qu'ils souhaiteraient voir apparaître sur leurs fils d'actualité.Le protocole AT alimente le réseau social Bluesky, qui est apparu comme une alternative à la plateforme X, anciennement appelée Twitter, qui a été rachetée par le milliardaire Elon Musk en 2022. Lancée publiquement pour la première fois en février 2024, Bluesky comptait plus de 23 millions d'utilisateurs à la fin de l'année, selon le dernier rapport de l'entreprise.Actuellement, seul Bluesky utilise le protocole AT, ce qui, selon Faddoul, pourrait conduire à un "". "", a déclaré Faddoul.Le groupe souhaite réunir immédiatement 4 millions de dollars et les affecter à une nouvelle fondation indépendante à but non lucratif qui développera l'écosystème. Les autres conseillers techniques de l'initiative comprennent d'anciens cadres de Mozilla, de la Social Web Foundation et d'autres organisations à but non lucratif. Pour le moment, l'initiative Free Our Feeds avait recueilli plus de 67 000 dollars de dons en ligne.Voici le message du mouvement :Pour rappel, des rapports ont révélé qu' Elon Musk applique une modération très personnelle sur X (anciennement Twitter). En octobre 2024, Elon Musk a collaboré avec la campagne de Donald Trump pour bloquer la diffusion sur X d'informations embarrassantes sur son colistier, JD Vance, du candidat républicain à la présidentielle. Il s'agit d'un document de 271 pages compilé par la campagne de Donald Trump pour évaluer JD Vance et auquel Ken Klippenstein, un journaliste indépendant, a eu accès et l'a publié sur X. Mais les liens vers le document ont été bloqués par X et le journaliste a été banni de la plateforme.Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?