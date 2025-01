TikTok fait l'objet d'un examen minutieux à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait supprimé des commentaires contenant l'expression "Free Palestine" (Palestine libre) sur sa plateforme. Plusieurs utilisateurs ont signalé que leurs commentaires avaient été marqués comme violant les lignes directrices de la communauté, avec des notifications indiquant que les violations étaient des "" ou des "".Ces incidents surviennent peu de temps après que l'application a été rétablie aux États-Unis à la suite d'une brève fermeture due à des problèmes de sécurité nationale et de propriété. Le 20 janvier 2025, le président Donald Trump a signé un décret visant à suspendre l'interdiction de TikTok pendant 75 jours afin de "" en dehors d'une interdiction complète.Bien que le porte-parole de TikTok ait déclaré qu'aucun changement n'avait été apporté aux politiques ou aux pratiques de modération de la plateforme, les utilisateurs ont continué à signaler la suppression de contenus pro-palestiniens. Des captures d'écran partagées sur des plateformes de médias sociaux telles que X (anciennement Twitter) et Bluesky montrent des utilisateurs recevant des notifications expliquant que leurs commentaires sur "Free Palestine" violaient les directives communautaires de la plateforme.", explique un utilisateur. "Cet incident a suscité des inquiétudes selon lesquelles la suppression de ces commentaires pourrait être liée à une tendance plus large de censure du contenu après la réintégration de l'application aux États-Unis suite à l'intervention du président Donald Trump.En réponse à ces allégations, TikTok a déclaré qu'il n'existait aucune politique contre "Free Palestine" et que la plateforme travaillait au rétablissement des opérations américaines après la brève interruption. L'entreprise a attribué ces problèmes à une "" alors que les services étaient en cours de rétablissement, et a réitéré son engagement en faveur de la liberté d'expression dans les limites de ses lignes directrices communautaires.Fait intéressant, depuis que Donald Trump a signé le décret concernant, plusieurs utilisateurs ont signalé avoir constaté des irrégularités dans le fonctionnement de l'algorithme de TikTok. De nombreux utilisateurs ont signalé que TikTok supprime ou limite l'accès aux contenus critiques à l'égard du président américain Donald Trump.Un rapport a mentionné le fait que le hashtag «» est autorisé, tandis que le hashtag «» n'affiche aucun résultat. Dans le second cas, un message s'affiche indiquant qu'aucun résultat n'a été trouvé et que "". Cette différence de traitement a suscité des interrogations quant à une possible censure au profit de Donald Trump , une chose contre laquelle ce dernier a promis de lutter.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?