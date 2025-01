Alors que l'avenir de TikTok aux États-Unis reste encore un mystère malgré l'intervention de Donald Trump, Meta, la société de Mark Zuckerberg, a dévoilé une offre alléchante pour attirer les créateurs de contenu des plateformes rivales de Facebook et d'Instagram. L'entreprise a annoncé que certains créateurs pourraient recevoir des primes allant jusqu'à 5 000 dollars s'ils postent régulièrement sur les plateformes Meta pendant trois mois.Selon le site web de Meta, les créateurs qui rejoignent le "" recevront leurs paiements au cours de leurs 90 premiers jours, à condition qu'ils maintiennent un calendrier de publication régulier. Les primes en espèces seront déterminées par une évaluation de la présence du créateur sur les médias sociaux.Outre les incitations financières, Meta offre aux participants l'accès au programme de monétisation des contenus de Facebook, qui permet aux créateurs de percevoir des revenus supplémentaires grâce à leurs publications. En outre, dans le cadre de l'accord, les créateurs recevront un essai gratuit de "", la très convoitée coche bleue qui offre des fonctionnalités premium et une visibilité du compte. Cette fonction coûte généralement entre 15 et 120 dollars par mois, mais elle sera offerte gratuitement pendant la période d'essai pour les créateurs qui remplissent les conditions requises.Bien que Meta n'ait pas explicitement déclaré que ces bonus sont destinés aux créateurs de TikTok, le calendrier de l'offre coïncide avec le récent retrait de TikTok des magasins d'applications américains. Malgré le fait que le président Donald Trump ait retardé l'interdiction de la plateforme de 75 jours, TikTok reste indisponible pour de nouveaux téléchargements, laissant ses 170 millions d'utilisateurs américains dans l'incertitude.La dernière initiative de Meta semble tirer parti de l'incertitude entourant TikTok pour inciter les créateurs à rechercher des plateformes alternatives afin de maintenir leur audience et leurs flux de revenus. De nombreux utilisateurs de TikTok, dont les moyens de subsistance dépendent de la plateforme, pourraient être attirés par la promesse de Meta d'un soutien financier et d'options de monétisation élargies.Ce n'est pas la première fois que Meta prend des mesures visant la base d'utilisateurs de ByteDance. La société a récemment lancé "Edits" , une application d'édition vidéo qui ressemble beaucoup à CapCut de ByteDance, devenue inaccessible aux États-Unis à la suite de l'interdiction de TikTok. En outre, Meta a introduit une nouvelle fonctionnalité pour le "", qui permet aux utilisateurs d'intégrer des liens d'affiliation importants directement dans leurs vidéos, un format popularisé par TikTok.Même l'interface d'Instagram a subi des modifications inspirées par TikTok, les posts et les vidéos apparaissant désormais dans un format rectangulaire similaire à l'affichage de TikTok.Alors que TikTok est confronté à un avenir incertain aux États-Unis, la stratégie calculée de Meta pour attirer ses créateurs souligne son ambition de dominer l'espace des vidéos courtes et du contenu social.Pensez-vous que cette offre de Meta est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?