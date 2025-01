Le 7 janvier, Meta a publié un communiqué de presse intitulé "" Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, y promettait que l'entreprise "". En plus de réduire la modération, Meta a annoncé supprimer la vérification des faits sur Facebook et Instagram et la remplace par un modèle de notes communautaires similaire à celui de la plateforme X, anciennement Twitter.Un nouveau rapport révèle que Facebook, qui appartient à Meta, bloque les liens vers une plateforme concurrente. Facebook aurait activement supprimé les liens vers un concurrent décentralisé d'Instagram connu sous le nom de Pixelfed. Tous les liens versont été qualifiés de "spam" et supprimés immédiatement.La censure apparente de Pixelfed a été initialement identifiée par AJ Sadauskas sur Bluesky, un concurrent de X fondé en 2019 par l'entrepreneur Jack Dorsey. Sadauskas a partagé des captures d'écran montrant des liens Pixelfed sur Facebook supprimés "".Johan Vandevelde, un autre utilisateur de Bluesky, a déclaré que les suppressions automatiques ne se limitaient pas à Pixelfed, mais incluaient d'autres concurrents de Facebook. "", a déclaré Vandevelde.Pour rappel, depuis que Meta a supprimé la vérification des faits, un rapport a montré que de nombreux utilisateurs cherchent maintenant comment supprimer Facebook et Instagram . Le rapport indique que "".Le rapport ajoute que les données de Google Trends montrent une forte augmentation des recherches telles que «», «», «», «» et «». Ces termes ont connu une hausse de popularité explosive, augmentant de plus de 5 000 % par rapport aux périodes précédentes. Pour beaucoup, la suppression des mesures de protection compromet l'intégrité des informations partagées sur les réseaux de Meta, bien loin de la liberté d'expression promise.Pensez-vous que ces rapports sur Meta sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?