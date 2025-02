Un changement d'appellation qui suscite la controverse

Ce récent développement intervient quelques jours seulement après que Google Maps a annoncé qu'elle avait changé le nom de l'étendue d'eau en "Golfe d'Amérique" pour les utilisateurs aux États-Unis. Selon la plateforme de cartographie, cette décision a été prise après que l'U.S. Geographic Names Information System a officialisé le changement.Les utilisateurs mexicains continueront ainsi à voir le nom de Golfe du Mexique, tandis que ceux du reste du monde verront les deux noms écrits comme « Golfe du Mexique (Golfe d'Amérique) ». Apple Maps et Bing Maps ont également mis à jour leurs systèmes pour refléter le changement.Claudia Sheinbaum a fait valoir, lors de sa conférence de presse quotidienne, que Google avait tort de renommer l'ensemble de la masse d'eau en « Golfe d'Amérique », car le décret de Donald Trump ne s'applique qu'au plateau continental américain.Elle a averti que le gouvernement mexicain pourrait intenter une action civile contre le géant de la technologie si cela s'avérait nécessaire.« Nous avons un différend avec Google », a déclaré Claudia Sheinbaum, selon une traduction de Bloomberg. « S'ils continuent d'insister, nous envisagerons une action en justice. »Claudia Sheinbaum a envoyé une lettre à Google le mois dernier après l'annonce faite par l'entreprise de son intention de changer le nom de la masse d'eau.« Pour changer le nom d'une mer internationale, ce n'est pas un pays qui le fait. C'est une organisation internationale qui le fait », avait-elle déclaré à l'époque.Donald Trump a signé un décret rebaptisant le golfe du Mexique dès le premier jour de son mandat. Le ministère de l'Intérieur a annoncé quelques jours plus tard que « le golfe du Mexique sera désormais officiellement connu sous le nom de golfe d'Amérique ».Le président américain a indiqué que l'U.S. Board on Geographic Names travaillait à la mise à jour du nom dans le système d'information sur les noms géographiques des États-Unis. Peu après, Google a déclaré qu'il effectuerait le changement une fois qu'il serait officiellement mis à jour dans la base de données des noms géographiques.Cependant, l'Encyclopedia Britannica a déclaré le mercredi 12 février qu'elle continuerait à utiliser le nom « Golfe du Mexique », soulignant que le golfe « est une masse d'eau internationale et que l'autorité des États-Unis pour le renommer est ambiguë ».Elle a également souligné qu'elle s'adressait à un public international et que la masse d'eau était désignée sous le nom de « golfe du Mexique » depuis plus de 425 ans. La présidente du Mexique s'est félicité de cette décision le jeudi suivant.L'Associated Press a également choisi d'appeler le golfe du Mexique « par son nom d'origine tout en reconnaissant le nouveau nom choisi par Trump ». L'Associated Press a déclaré que ses journalistes avaient été empêchés de couvrir plusieurs événements à la Maison Blanche cette semaine pour avoir refusé « d'aligner ses normes éditoriales » sur le décret du président.La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a défendu cette décision en déclarant : « Nous nous réservons le droit de décider qui peut entrer dans le Bureau ovale ».« Si nous pensons que des mensonges sont véhiculés par des médias dans cette salle, nous allons tenir responsables ces mensonges », a-t-elle ajouté. « Et c'est un fait que la masse d'eau au large de la Louisiane s'appelle le Golfe d'Amérique, et je ne sais pas pourquoi les médias ne veulent pas l'appeler ainsi, mais c'est ce qu'il en est. »Alors que les critiques concernant la décision de Google se multiplient, l'entreprise a bloqué les commentaires sur le golfe du Mexique dans sa plateforme Maps, après l'avoir renommé « golfe d'Amérique » pour les utilisateurs américains. Google Maps a également supprimé les commentaires négatifs concernant le changement de nom proposé par Donald Trump , ce qui a suscité des accusations de censure de la part des internautes.Un porte-parole de Google a défendu la décision en déclarant que la plateforme « met régulièrement des protections sur des lieux lorsque nous prévoyons une augmentation des contributions hors sujet ou sans rapport avec l'expérience directe d'une personne avec le lieu ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative du gouvernement mexicain justifiée et pertinente ?