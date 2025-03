Mozilla annonce la disponibilité de Firefox 136, avec des onglets verticaux, une barre latérale améliorée, le décodage vidéo pour les GPU AMD sur Linux et bien plus encore



Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en œuvre les normes web actuelles et anticipées. Firefox est disponible pour Windows 10 ou les versions ultérieures de Windows, macOS et Linux, ainsi que sur Android et iOS.Firefox 136 améliore les contrôles de confidentialité avec une option pour effacer les informations de formulaire sauvegardées séparément de l'historique de navigation. Smartblock Embeds permet désormais de débloquer sélectivement les embeds des médias sociaux dans les modes de navigation ETP strict et privé. Le navigateur utilise également par défaut le protocole HTTPS pour le chargement des pages, avec un retour au protocole HTTP si nécessaire.Pour les utilisateurs de macOS, l'efficacité énergétique a été améliorée en déplaçant certains onglets en arrière-plan vers des cœurs moins puissants, et la lecture vidéo HEVC accélérée au niveau matériel est désormais prise en charge. Les utilisateurs de Linux bénéficient du décodage vidéo matériel pour les GPU AMD et de la disponibilité de Firefox sur ARM64, avec un support Flatpak à venir.La fonction de prévisions météorologiques du navigateur s'étend à de nouvelles régions, notamment le Mexique, le Brésil, l'Argentine et le Chili. Le remplissage automatique des adresses est désormais disponible pour les utilisateurs britanniques. Les outils de développement voient leurs performances améliorées avec l'intégration de CodeMirror 6 dans l'éditeur de débogage. En outre, Firefox préfère désormais le format PNG pour copier les images, en préservant la transparence. Les utilisateurs d'iOS bénéficient de la prise en charge du mode sombre dans iOS 18 et d'icônes d'application teintées, ainsi que d'un générateur de mot de passe.La publication de la nouvelle version du navigateur survient quelques jours à peine après que Mozilla a révisé une nouvelle fois les conditions d'utilisation de Firefox après avoir été confrontée à des réactions négatives concernant la propriété des données et la protection de la vie privée. Le changement initial, qui a suscité de vives réactions de la part des utilisateurs, a incité Mozilla à préciser que si elle exige une licence pour activer les fonctionnalités de base du navigateur, cela ne lui confère pas la propriété des données des utilisateurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les améliorations apportées par Firefox 136 crédibles ou pertinentes ?