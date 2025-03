Meta, la société de Mark Zuckerberg, a envisagé de partager les données de ses utilisateurs avec la Chine et d'offrir à cette dernière un contrôle total de la censure, selon un lanceur d'alerte

Le mémoire critique Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Sheryl Sandberg, ancienne directrice de l'exploitation

Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires américain qui a cofondé le service de médias sociaux Facebook et sa société mère Meta Platforms, dont il est le PDG et l'actionnaire majoritaire. Mark Zuckerberg a fait l'objet de nombreux procès concernant la création et la propriété du site web ainsi que des questions telles que la protection de la vie privée des utilisateurs.Selon un rapport du New York Post, Sarah Wynn-Williams, qui a travaillé chez Facebook pendant sept ans avant que l'entreprise ne soit rebaptisée Meta, décrit une « culture d'entreprise pourrie » sous Mark Zuckerberg et l'ancienne directrice de l'exploitation Sheryl Sandberg, avec des « récits choquants de misogynie et de doubles standards ». Le livre dépeint les deux dirigeants comme « insensiblement indifférents » aux conséquences que d'autres ont subies pour leur profit personnel.Meta a répondu au NewYork Post en déclarant : « Nous n'avons pas vu le livre, mais cette ancienne employée a été licenciée en 2017 et une enquête menée à l'époque a révélé qu'elle avait fait de fausses déclarations. » Le porte-parole a cité l'allocution télévisée de Mark Zuckerberg en 2019, où il a déclaré : « [il] voulait que nos services soient offerts en Chine [...] et a travaillé dur pour que cela se produise. Mais nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire pour opérer là-bas », expliquant pourquoi les services de Meta ne sont pas disponibles en Chine aujourd'hui.Publié par Flatiron Books et Pan Macmillan, le mémoire est décrit comme un « récit profondément personnel » de la direction et de la culture de Meta, révélant des « extrémités jamais rapportées auparavant » auxquelles Mark Zuckerberg s'est rendu pour convaincre le Parti communiste chinois (PCC) de permettre à Meta d'opérer en Chine, notamment en fournissant des briefings sur l'IA, en développant des outils de censure avec le PCC, et en dissimulant cette coopération au Congrès.Sarah Wynn-Williams reprocherait également à Meta de ne pas avoir mis fin aux « mensonges alimentant les génocides » à l'étranger et de pratiquer le « harcèlement et la misogynie sur le lieu de travail ». Elle reproche à Sheryl Sandberg de ne pas avoir abordé les défis de la maternité professionnelle alors qu'elle a reçu « des acclamations internationales pour avoir exhorté les femmes à "s'ouvrir" ».D'ailleurs, la sortie du livre a été étroitement surveillée, l'éditeur Flatiron Books l'ayant annoncée moins d'une semaine avant sa publication et Amazon l'ayant d'abord listée comme « Untitled-Flatiron-Author-Revealed-March ».Malgré les efforts de Mark Zuckerberg pour s'implanter en Chine, notamment en apprenant le mandarin et en rencontrant des fonctionnaires chinois, Facebook y est bloqué depuis 2009. En 2016, le New York Times a rapporté que Facebook avait développé un logiciel pour supprimer les messages dans des zones spécifiques afin de se conformer à la réglementation chinoise, mais ce logiciel n'a jamais été lancé en raison de préoccupations internes concernant la liberté d'expression.Dans un discours prononcé en 2019 à l'université de Georgetown, Mark Zuckerberg a déclaré que l'absence de Meta en Chine était due à son refus de se conformer aux exigences de censure du pays. « Je voulais que nos services soient présents en Chine parce que je crois en la possibilité de connecter le monde entier », a-t-il déclaré. « Mais nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire pour opérer là-bas, et ils ne nous ont jamais laissé entrer ».Pour rappel, l'approche de Meta en matière de modération de contenu a déjà fait l'objet de critiques par le passé. En janvier dernier, Facebook a ouvertement adopté une position anti-Linux , signalant les sujets relatifs à l'OS comme des « menaces pour la cybersécurité ». Des rapports ont en effet révélé que des messages contenant des liens vers DistroWatch et d'autres discussions sur les logiciels libres ont été supprimés sans raison apparente. Malgré les appels de la communauté, Meta n'est pas revenu sur sa décision.Les politiques de Meta en matière de contenu ont également été critiquées pour leur manque de cohérence. L'entreprise a récemment annoncé qu'elle mettrait fin à la vérification des faits par des tiers sur ses plateformes, en la remplaçant par un système d'évaluation communautaire. Cette décision, qui a pris effet le 7 janvier 2025, a suscité plusieurs réactions négatives, incitant de nombreux utilisateurs à chercher des moyens de supprimer leur compte Facebook et Instagram et à explorer d'autres plateformes comme alternatives.Sarah Wynn-Williams, d'après un rapport du New York PostQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les allégations de Sarah Wynn-Williams à l'encontre de Mark Zuckerberg et de Meta crédibles ou pertinentes ?