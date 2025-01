Découvrez comment supprimer définitivement votre compte Facebook.



Pour supprimer définitivement votre compte Facebook :



Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de Facebook. Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Paramètres. Si l’Espace Comptes se trouve en haut à gauche du menu Paramètres, vous pouvez supprimer votre compte par le biais de l’Espace Comptes. Si l’Espace Comptes se trouve en bas à gauche du menu Paramètres, vous pouvez supprimer votre compte par le biais de vos paramètres Facebook.



Supprimer votre compte Facebook par le biais de l’Espace Comptes



Vous pouvez supprimer votre compte en accédant directement à vos paramètres Propriété et contrôle des comptes dans l’Espace Comptes. Vous pouvez également suivre ces instructions :



Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de Facebook. Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Paramètres. Cliquez sur Espace Comptes en haut à gauche de l’écran. Cliquez sur Informations personnelles sous Paramètres du compte. Cliquez sur Propriété et contrôle du compte. Cliquez sur Désactivation ou suppression. Choisissez le compte ou le profil que vous voulez supprimer. Sélectionnez Supprimer le compte. Cliquez sur Continuer, puis suivez les instructions pour confirmer.



Supprimer votre compte Facebook par le biais de vos paramètres Facebook



Pour supprimer définitivement votre compte :



Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de Facebook. Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Paramètres. Cliquez sur Vos informations Facebook. Cliquez sur Désactivation et suppression. Choisissez Supprimer le compte et cliquez sur Poursuivre la suppression du compte. Cliquez sur Supprimer le compte, saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur Continuer.

Meta a annoncé qu'elle ne mettrait plus en œuvre ses mesures de vérification des faits pour certaines publications sur ses plateformes, y compris Facebook et Instagram, à partir du 7 janvier 2025. Il la remplacera par un système axé sur la communauté, similaire aux notes communautaires de X d'Elon Musk. En outre, Meta accorde désormais à ses utilisateurs la liberté de publier un large éventail de remarques désobligeantes sur les races, les nationalités, les groupes ethniques, les orientations sexuelles et les identités de genre. Par exemple, Meta autorise spécifiquement les utilisateurs de Facebook et Instagram à qualifier les personnes LGBTQ+ de "malades mentaux" Cette décision a entraîné une augmentation notable du nombre d'utilisateurs envisageant de supprimer leur compte ou cherchant activement à le faire, car beaucoup estiment que la suppression de ces mesures de protection compromet l'intégrité des informations partagées sur les réseaux de Meta.La vérification des faits sur les plateformes de médias sociaux est un outil essentiel pour freiner la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, en particulier lors d'événements critiques tels que les élections et les crises de santé publique. L'initiative de Meta d'intégrer la vérification des faits a d'abord été considérée comme une étape vers le rétablissement de la crédibilité dans un environnement souvent truffé de canulars viraux, de "fake news" et de propagande. Toutefois, avec l'abandon de ces mesures, les utilisateurs risquent d'être exposés à un volume encore plus important de contenus non fiables.L'impact de la décision de Meta s'est déjà fait sentir sous la forme de discussions accrues sur la sécurité et la fiabilité de ses plateformes. De nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui plaident pour plus de transparence et de responsabilité de la part des géants des médias sociaux, ont exprimé leur mécontentement et commencé à explorer d'autres solutions. Certains ont commencé à supprimer leurs comptes ou à réduire le temps qu'ils passent sur les plateformes, craignant que le changement opéré par Meta ne permette à des contenus préjudiciables de se développer sans contrôle.Un rapport montre que les utilisateurs recherchent de plus en plus des réseaux sociaux ou des plateformes dotés de politiques de modération des contenus plus strictes, afin de garantir une expérience en ligne plus sûre et plus fiable. Le rapport indique que "".Le rapport ajoute que les données de Google Trends montrent une forte augmentation des recherches telles que «», «», «», «» et «». Ces termes ont connu une hausse de popularité explosive, augmentant de plus de 5 000 % par rapport aux périodes précédentes.En outre, le moment choisi par Meta pour agir a suscité des inquiétudes, d'autant plus que la désinformation reste un problème persistant, surtout à l'approche des saisons politiques et des événements mondiaux. La perte de la vérification des faits est considérée par les critiques comme un revers majeur dans la lutte contre la diffusion de fausses informations en ligne.La décision de Meta de réduire la vérification des faits sur Facebook et Instagram a suscité le mécontentement des utilisateurs, qui considèrent cette décision comme un pas en arrière pour s'assurer que les plateformes restent une source d'information fiable. La lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa a déclaré que la décision de Meta de mettre fin à la vérification des faits sur ses plateformes et de supprimer les restrictions sur certains sujets signifie que le journalisme, la démocratie et les utilisateurs des médias sociaux vont vivre une "".Pour se défendre, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, affirme que cette décision est une tentative de rétablir la liberté d'expression. Il est intéressant de noter que lorsqu'Elon Musk a pris les rênes de X (anciennement Twitter), il a fait une déclaration similaire. Le PDG de Meta a indiqué que ses plateformes remplaceraient les vérificateurs de faits tiers par un système de notes communautaires similaire à celui de X, permettant aux utilisateurs de signaler les messages qui, selon eux, nécessitent un contexte supplémentaire.Alors que d'autres options de médias sociaux gagnent du terrain, il reste à voir si la stratégie de Meta finira par aliéner sa base d'utilisateurs ou si elle redéfinira simplement le rôle de la vérification des faits dans l'avenir de la communication numérique. En attendant, si vous aussi, vous recherchez comment supprimer mon compte facebook, voici la réponse de Meta :Pensez-vous que ce rapport de Google Trends est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?