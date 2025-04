Le chef de produit de ChatGPT d'OpenAI a déclaré qu'OpenAI achèterait Chrome si Google était contraint de le vendre : "Le navigateur Chrome serait un meilleur produit s'il était profondément intégré à OpenAI"



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 290 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette déclaration intervient dans un contexte de surveillance accrue de la position dominante de Google sur la recherche en ligne. Selon des rapports datés de novembre 2024, le ministère de la Justice veut que Google vende Chrome pour briser son monopole dans la recherche . Ces mesures visent le contrôle exercé de longue date par l'entreprise sur les principales plateformes numériques, notamment Chrome, Android et son puissant moteur de recherche.Témoignant lors d'un procès qui déterminera les remèdes à la domination de Google sur le marché de la recherche, comme l'exige la décision d'un juge rendue l'année dernière, Nick Turley, chef de produit d'OpenAI, ChatGPT, a déclaré qu'OpenAI et « beaucoup d'autres parties » essaieraient d'acheter Chrome s'il était disponible, a rapporté Bloomberg mardi.ChatGPT peut être téléchargé en tant qu'extension pour le navigateur Chrome, mais ce serait un meilleur produit si Chrome était plus profondément intégré à OpenAI, a déclaré Nick Turley, selon le rapport.Dans ce cas, a ajouté Nick Turley, OpenAI « aurait la capacité d'initier les utilisateurs à ce à quoi ressemble une expérience fondée sur l'IA ».Forcer Google à vendre son navigateur Chrome est l'une des mesures correctives proposées par le ministère de la justice qui sont actuellement examinées dans le cadre de la phase actuelle du procès antitrust.Google a fait valoir que cette mesure corrective et d'autres proposées par le ministère de la justice dégraderaient les produits que les consommateurs utilisent tous les jours. L'entreprise a suggéré que les consommateurs soient autorisés à choisir leur navigateur préféré et que Google puisse ensuite partager les revenus avec ses concurrents.Immédiatement après l'annonce de la décision antitrust en août, Google a promis de faire appel du verdict. Kent Walker, président des affaires internationales chez Google, a déclaré que la décision « reconnaît que Google offre le meilleur moteur de recherche, mais conclut que nous ne devrions pas être autorisés à le rendre facilement disponible ».OpenAI a dévoilé ses derniers modèles d'IA la semaine de mi-avril, affirmant que les nouveaux modèles de raisonnement o3 et o4-mini sont les « plus intelligents » qu'elle ait publiés à ce jour et qu'ils représentent un « changement radical » dans les capacités de ChatGPT.Selon l'entreprise, ces modèles représentent un grand pas en avant vers des systèmes d'IA agentique plus robustes, capables d'exécuter des tâches de manière indépendante pour le compte des utilisateurs.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré le 11 avril lors d'un événement TED 2025 que les systèmes d'IA générative de l'entreprise ont atteint environ 800 millions de personnes, ajoutant que « quelque chose comme 10 % du monde utilise nos systèmes, ce qui représente beaucoup ».Alors que la procédure antitrust progresse, Google maintient que le démantèlement de ses activités aurait de graves conséquences. À la suite d'une décision d'un tribunal fédéral qui a déclaré que ses activités de recherche constituaient un monopole, l'entreprise a prévenu que le démantèlement du DOJ pourrait détruire Android et Chrome , déstabiliser l'écosystème technologique au sens large, affaiblir la compétitivité des États-Unis et compromettre la sécurité nationale dans le cadre de la rivalité stratégique avec la Chine.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la position d'OpenAI à l'égard de Chrome est crédible ou pertinente ?