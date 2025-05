Contexte

Un procès aux conséquences imprévues

Des alternatives déjà testées... et abandonnées

Des revenus diversifiés, mais encore insuffisants

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Depuis 2017, Google paie chaque année à Mozilla plus de 400 millions de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur Firefox. Un accord qui représente environ 85 % des revenus annuels de la fondation à but non lucratif. Une dépendance qui interroge, surtout lorsqu’on sait que Firefox se veut un rempart contre la domination des GAFAM… dont Google fait figure de leader incontesté dans le domaine du web.Pour la communauté tech, ce paradoxe est ancien : comment promouvoir un web éthique, respectueux de la vie privée, tout en reposant financièrement sur l’un des plus grands aspirateurs de données au monde ?Le procès antitrust contre Google vise justement ce type d’accord. Le Département de la Justice considère que Google a verrouillé le marché en payant les éditeurs de navigateurs, les fabricants de smartphones et les opérateurs mobiles pour devenir le moteur de recherche par défaut partout. Firefox, qui semblait jusqu’ici en marge du conflit, pourrait être une victime collatérale d’un éventuel verdict : si de tels accords sont interdits ou limités, Mozilla perdrait sa principale source de revenus.Mozilla n’a pas attendu ce procès pour envisager d'autres solutions. En 2014, Firefox avait brièvement tenté de s’associer avec Yahoo! comme moteur par défaut. Résultat : une baisse de la part de marché, un retour en arrière vers Google, et un procès avec Yahoo! (finalement racheté par Verizon) à la clé. Même en Europe, où Firefox a tenté d'imposer des moteurs alternatifs comme Qwant ou DuckDuckGo, les résultats sont restés marginalement rentables. Les utilisateurs changent rarement leurs habitudes, et l'expérience utilisateur reste très liée à la qualité de la recherche — un domaine dans lequel Google reste dominant.Firefox pourrait être mis hors service si un tribunal mettait en œuvre toutes les propositions du ministère de la Justice visant à restreindre le monopole de Google sur les recherches, a déclaré vendredi un dirigeant de Mozilla, propriétaire du navigateur. « C'est très effrayant », a déclaré Eric Muhlheim, directeur financier de Mozilla.Le ministère de la justice veut empêcher Google de payer pour être le moteur de recherche par défaut de navigateurs tiers, dont Firefox, parmi une longue liste d'autres propositions, dont la vente forcée du navigateur Chrome de Google et l'obligation de syndiquer les résultats de recherche à ses rivaux. Le tribunal a déjà statué que Google détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche, en partie grâce à des accords d'exclusion qui en font le moteur par défaut sur les navigateurs et les téléphones, privant ainsi les rivaux d'espaces pour distribuer leurs moteurs de recherche et se développer. Firefox, dont le directeur financier témoigne au moment où Google présente sa défense, est en concurrence directe avec Chrome, mais il craint que la perte des lucratifs paiements par défaut de la part de Google ne mette en péril son existence.Firefox représente environ 90 % des revenus de Mozilla, selon Muhlheim, directeur financier de la branche à but lucratif de l'organisation, qui contribue à son tour au financement de la Fondation Mozilla, une organisation à but non lucratif. Environ 85 % de ces revenus proviennent de son accord avec Google, a-t-il ajouté.La perte de ces revenus d'un seul coup signifierait que Mozilla devrait procéder à des « coupes significatives dans toute l'entreprise », a déclaré Muhlheim, qui a mis en garde contre une « spirale descendante » qui pourrait se produire si l'entreprise devait réduire les investissements en ingénierie de produits dans Firefox, ce qui le rendrait moins attrayant pour les utilisateurs. Ce genre de spirale, a-t-il dit, pourrait « mettre Firefox sur la paille ». Cela pourrait également signifier moins d'argent pour les efforts à but non lucratif tels que les outils web open source et une évaluation de la façon dont l'IA peut aider à lutter contre le changement climatique.Ironiquement, Muhlheim a semblé suggérer que cela pourrait cimenter la position dominante du marché que le tribunal cherche à corriger. Le moteur de navigation Gecko sous-jacent à Firefox est « le seul moteur de navigation qui n'est pas détenu par Big Tech mais par une organisation à but non lucratif », a-t-il déclaré. Les deux autres sont Chromium, le logiciel libre de Google, et WebKit, celui d'Apple. Mozilla a développé Gecko pour éviter que Microsoft ne contrôle tous les protocoles de l'internet, a expliqué Muhlheim. La création de Gecko a permis de garantir l'interopérabilité des différents navigateurs, de sorte que l'accès au web ne soit pas contrôlé par une seule entreprise. (Contrairement à de nombreuses autres entreprises citées dans le procès Google, Firefox n'a pas manifesté d'intérêt pour le rachat de Chrome).Remplacer les revenus de Google n'est pas aussi simple que de conclure un accord avec un autre fournisseur de moteur de recherche ou un accord non exclusif avec Google, explique Muhlheim. Mozilla a discuté avec Microsoft de la possibilité que Bing prenne la place par défaut, mais Muhlheim prévient que si Google n'est pas en mesure de faire une offre pour le contrat, la part de revenus que Mozilla serait en mesure de négocier chuterait probablement. En outre, Mozilla a constaté que Bing ne monétisait pas le trafic aussi efficacement que Google aujourd'hui.Dans une présentation de décembre 2024 au conseil d'administration de Mozilla, qui a été montrée au tribunal, l'entreprise a averti que la perte des paiements de Google représentait une « menace importante pour la viabilité de Mozilla, avec une capacité limitée à l'atténuer ». De 2021 à 2022, la société a mené une étude pour voir ce qui se passerait si elle changeait discrètement le moteur de recherche par défaut des utilisateurs de Firefox de Google à Bing, et a constaté que les utilisateurs qui passaient à Bing généraient moins de revenus pour Mozilla - une constatation qui, selon M. Muhlheim, démontre ce qui pourrait se passer si tous ses utilisateurs passaient à Bing.Mozilla a également essayé par le passé de changer les moteurs de recherche par défaut de tous les utilisateurs, et cela ne s'est pas bien passé. Entre 2014 et 2017, l'entreprise a fait de Yahoo le moteur de recherche par défaut de son navigateur, et a constaté que les gens n'aimaient pas l'expérience au point de passer à un autre navigateur.Si les autres propositions du DOJ fonctionnent comme il l'espère, elles permettraient théoriquement de créer beaucoup plus de moteurs de recherche de qualité qui pourraient concurrencer le positionnement par défaut de Firefox et prendre la part de revenus que Google lui verse actuellement. Mais Muhlheim estime que cela prendrait tellement de temps que Mozilla devrait procéder à d'importantes réductions de coûts et à des changements de stratégie tout en « attendant un avenir hypothétique dans lequel cela se produirait ». Dans l'intervalle, a-t-il ajouté, « nous devrions vraiment lutter pour rester en vie ».Pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Mozilla a lancé plusieurs services payants : VPN, messagerie sécurisée, relais de navigation privée… Des initiatives saluées dans la communauté de la cybersécurité, mais qui n’ont pas encore trouvé un modèle économique viable à grande...