Les actions d'Alphabet et d'Apple ont chuté après que le responsable des services d'Apple a déclaré les moteurs de recherche IA finiraient par remplacer les moteurs de recherche standard tels que Google.



Dans le cadre de l'affaire antitrust qui oppose le ministère américain de la Justice à Google, Eddy Cue, premier vice-président des services d'Apple, a déclaré qu'Apple "envisage activement" de réorganiser son navigateur web Safari pour se concentrer sur les moteurs de recherche alimentés par l'IA et s'éloigner de la recherche Google, ce qui pourrait créer un changement colossal dans le paysage des navigateurs mobiles.Ces déclarations représentent une tendance actuelle où de nombreux acteurs de l'industrie technologique pensent que l'IA générative changera la recherche en ligne. En 2024, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a testé une nouvelle plateforme de recherche expérimentale appelée SearchGPT . Il s'agissait d'un prototype de moteur de recherche propulsé par l'IA qui vise à fournir aux utilisateurs des réponses rapides et précises provenant du Web.Même Google se met à intégrer l’intelligence artificielle (IA) à son moteur de recherche en testant un nouveau mode de recherche alimenté par l’IA en interne. Ce projet, qui n’est encore accessible qu’aux employés de l’entreprise, vise à transformer l’expérience de recherche en ligne en fournissant des réponses plus intelligentes, plus rapides et plus contextuelles.Malgré cette tendance vers la recherche alimentée par l'IA, les commentaires d'Eddy Cue, lors de son témoignage devant le tribunal fédéral de Washington dans le cadre du procès intenté par le ministère de la justice contre Alphabet, a eu des effets négatifs sur les deux géants technologiques. Les actions d'Alphabet et d'Apple ont chuté à la suite de ces commentaires.Le dirigeant d'Apple témoignait devant un tribunal fédéral de Washington dans le cadre du procès intenté par le ministère de la justice contre Alphabet. En 2024, un juge du tribunal de district des États-Unis a statué que Google détenait illégalement un monopole sur le marché de la recherche en ligne, et le juge cherche maintenant à déterminer quelles sanctions ou actions devraient être prises contre la société de recherche.L'un des principaux points de l'affaire est la pratique de Google consistant à payer des fournisseurs de plates-formes tels qu'Apple pour devenir le moteur de recherche par défaut sur leur plate-forme. Le procès et les mesures correctives éventuelles menacent les activités publicitaires lucratives de Google, et les actions d'Alphabet ont chuté de plus de 7 %.Mais le procès menace également de piéger Apple. Google verse au fabricant de l'iPhone des milliards de dollars par an - jusqu'à 20 milliards de dollars par an en 2022, selon les témoignages recueillis au cours du procès - pour être le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Il s'agit d'une activité lucrative pour Apple et d'un moyen précieux pour Google d'augmenter le volume de recherche et le nombre d'utilisateurs. Les actions d'Apple ont également chuté de 2 %.Les commentaires d'Eddy Cue jettent un doute sur la stabilité à long terme de cette relation. Cue a déclaré qu'il pensait que Google devait rester l'option de recherche par défaut sur Safari et qu'il avait perdu le sommeil à cause de la possibilité de perdre le partage des revenus découlant de l'accord conclu entre les deux entreprises, selon le rapport. Le dirigeant d'Apple a déclaré que les recherches sur Safari avaient diminué pour la première fois en avril, ce que Cue a attribué à l'augmentation du nombre de personnes utilisant l'IA.Fait intéressant, une étude récente a révélé un constat alarmant sur la précision des moteurs de recherche basés sur l'IA, avec un taux d'inexactitude global de 60 %, atteignant même 96 % pour Grok-3. Ces résultats confirment les préoccupations récurrentes concernant les hallucinations des modèles de langage, leur tendance à inventer des faits et la difficulté d'évaluer leur fiabilité.Pensez-vous que ce témoignage est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?