Firefox a créé « une barre d'adresse plus intelligente et plus simple », et affirme qu'elle est plus rapide, plus intuitive et « conçue pour fonctionner de la même manière que vous travaillez »

Plus qu'un simple rafraîchissement visuel



Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et gratuit développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en œuvre les normes web actuelles et anticipées. Firefox est disponible pour Windows 10 ou les versions ultérieures de Windows, macOS et Linux. Ses ports non officiels sont disponibles pour divers systèmes d'exploitation Unix et similaires à Unix, notamment FreeBSD, OpenBSD, NetBSD et d'autres systèmes d'exploitation, tels que reactOS. Firefox est également disponible pour Android et iOS.Selon Mozilla, la barre d'adresse est le point de départ de la navigation. C'est plus qu'un espace pour les URL. C'est un centre de commande pour la recherche, la navigation, la productivité et la découverte. Voici comment Mozilla l'a améliorée.Le nouveau bouton de recherche met en avant les moteurs préférés de l'utilisateur, ce qui facilite le passage d'un fournisseur à l'autre et d'un mode de recherche à l'autre en fonction des besoins de l'utilisateur. Il améliore la visibilité, permet de relancer les recherches avec facilité, et reflète finalement quelque chose d'essentiel pour Firefox : donner aux utilisateurs un vrai choix dans la façon dont ils explorent le web.Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche, sa requête reste visible dans la barre d'adresse au lieu d'être remplacée par l'URL du moteur de recherche. Alors qu'auparavant la barre d'adresse était remplie d'URL longues et confuses, il est désormais plus facile d'affiner ou de répéter les recherches. C'est particulièrement utile pour maintenir la productivité de l'utilisateur lorsqu'il effectue des recherches ou des tâches en plusieurs étapes.L'utilisateur peut accéder à différents modes de recherche dans la barre d'adresse en utilisant des mots-clés simples et descriptifs tels que @bookmarks, @tabs, @history et @actions, ce qui lui permet de trouver plus rapidement et plus facilement ce dont il a besoin.Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des actions telles que « effacer l'historique », « ouvrir les téléchargements » ou « faire une capture d'écran » en tapant simplement dans la barre d'adresse. Cette dernière devient ainsi un outil de productivité pratique, idéal pour les utilisateurs qui souhaitent rester dans le flux.Ces boutons apparaissent contextuellement dans les suggestions de recherche de l'utilisateur, offrant des raccourcis pertinents tels que « rechercher avec [nom du site] » ou « passer à l'onglet ». Ils réduisent le nombre de clics et aident les utilisateurs à se rendre plus rapidement à destination.Mozilla a simplifié la barre d'adresse en supprimant « https:// » des sites sécurisés, tout en indiquant clairement lorsqu'un site n'est pas sécurisé. Ce petit changement améliore la clarté sans sacrifier la sensibilisation.Selon la Fondation, ces mises à jour font partie d'une direction plus large que Mozilla adopte pour Firefox afin d'aller « vers un navigateur qui soutient les gens dans toutes les parties de leur vie en ligne, de la recherche rapide à la recherche complexe. »La nouvelle barre d'adresse est désormais disponible dans la version 138 de Firefox, et elle est « plus rapide, plus intuitive et conçue pour fonctionner comme vous le faites. »Alors que Mozilla cherche à améliorer l'expérience utilisateur avec son navigateur, cette mise à jour intervient dans un contexte marqué par une pression croissante. Selon les données de StatCounter, Firefox serait au bord du gouffre , avec une part de marché en chute libre à 3,23 %, s'approchant dangereusement du seuil critique de 2 % en dessous duquel certains sites gouvernementaux ne prennent plus en charge un navigateur. La longue tendance à la baisse du navigateur a suscité des inquiétudes au sein de sa communauté, soulevant des questions difficiles sur sa viabilité et les décisions qui ont mené à cette situation.MozillaQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Mozilla crédible ou pertinente ?