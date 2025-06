Les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ont dépassé les médias traditionnels en tant que sources d'information aux États-Unis, et ce sont les jeunes qui ont été à l'origine de ce changement.



En 2020, un rapport a montré qu' une majorité (72 %) d'Américains pense que les entreprises de médias sociaux ont trop de pouvoir et d'influence en politique , et environ la moitié pense que les grandes entreprises technologiques devraient être davantage réglementées qu'elles ne le sont actuellement. En outre, 47 % des répondants pensent que le gouvernement devrait réglementer les grandes entreprises technologiques plus qu'elles ne le font actuellement, alors que seulement 11 % pensent qu'elles devraient être moins réglementées.Récemment, un nouveau rapport a révélé que les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ont pour la première fois supplanté les médias traditionnels comme sources d'information aux États-Unis. 54 % des Américains interrogés ont utilisé des plateformes telles que Facebook, YouTube et TikTok pour s'informer au cours de la semaine précédente, contre 27 % en 2013, selon le rapport publié par le Reuters Institute. Seuls 50 % se sont fiés à la télévision, tandis que 48 % ont consulté des sites web ou des applications d'information.Les jeunes ont été les moteurs de ce changement, 54 % des Américains âgés de 18 à 24 ans et la moitié de ceux âgés de 25 à 34 ans choisissant les réseaux sociaux et les plateformes vidéo comme "principale" source d'information. Le passage aux réseaux sociaux a été le plus marqué aux États-Unis et au Brésil, où respectivement 34 % et 35 % des personnes interrogées les ont décrits comme leur « principale » source d'information, suivis par le Royaume-Uni, la France, le Danemark et le Japon.Les influenceurs individuels en ligne, pour la plupart de droite, touchent également un grand nombre de consommateurs d'informations, selon le rapport. Plus d'un cinquième des répondants américains ont déclaré avoir vu le podcasteur Joe Rogan discuter de l'actualité au cours de la semaine qui a suivi l'investiture du président américain Donald Trump, tandis que 12 à 14 % ont rencontré Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ou Ben Shapiro, selon le rapport.Le rapport révèle également que le "Trump bump" (effet Trump) connu par les plateformes d'information en 2016 ne s'est pas prolongé pendant son second mandat, seuls les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ayant vu leur audience augmenter.Dans près de 50 pays étudiés, quatre répondants sur dix ont déclaré faire confiance à la plupart des informations "", un chiffre stable depuis trois ans, selon le rapport. C'est au Nigeria que la confiance est la plus élevée, avec 68 % des personnes interrogées qui se disent confiantes, suivi de la Finlande, du Kenya, du Danemark, de l'Afrique du Sud et de la Thaïlande. Les personnes interrogées en Grèce et en Hongrie sont les moins confiantes, avec seulement 22 % qui croient aux informations, suivies de celles en Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie.Nic Newman, l'auteur du rapport, a déclaré que le déclin de l'influence des médias traditionnels a été une aubaine pour les politiciens, qui sont "". "", a déclaré Newman dans une présentation du rapport.", a ajouté Newman. "Dans un monde où les réseaux sociaux façonnent de plus en plus notre perception de la réalité, une étude de 2024 a révélé une tendance alarmante : les acteurs de la désinformation diffusent pas moins de 1,5 milliard de publications mensongères chaque jour sur les plateformes numériques. Selon les recherches menées par ID Crypt Global, Facebook était la plateforme où le niveau de désinformation quotidienne est le plus élevé, avec 1 milliard de publications fausses créées chaque jour par ses utilisateurs. X, quant à lui, détenait la plus grande proportion d’acteurs de la désinformation, représentant 8,7 % de tous les utilisateurs actifs.En outre, l'impact des réseaux sociaux interroge. Jonathan Haidt, psychologue social à l'école de commerce de l'université de New York, a notamment déclaré en 2022 que les réseaux sociaux nous ont rendus "". Haidt a affirmé que les grandes plateformes de réseaux sociaux ".": Rapport publié par le Reuters InstitutePensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?