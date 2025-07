Firefox face à ses contradictions : un navigateur pertinent, une gouvernance incohérente, un avenir incertain.

Son évolution est plombée par des dirigeants qui semblent avoir renoncé à leur mission

Des parts de marché en chute libre

Mozilla Corporation : des dirigeants en roue libre ?

Une dépendance malsaine à Google : sans l'argent de Google, le navigateur de Mozilla pourrait disparaître, selon son directeur financier

La fondation met pour la première fois des conditions d'utilisation pour Firefox

Vous donnez à Mozilla certains droits et autorisations



Vous donnez à Mozilla tous les droits nécessaires pour faire fonctionner Firefox, y compris le traitement des données comme nous le décrivons dans l'avis de confidentialité de Firefox, ainsi que pour agir en votre nom afin de vous aider à naviguer sur Internet. Lorsque vous téléchargez ou saisissez des informations via Firefox, vous nous accordez par la présente une licence non exclusive, libre de droits et mondiale pour utiliser ces informations afin de vous aider à naviguer, à expérimenter et à interagir avec le contenu en ligne comme vous l'indiquez dans votre utilisation de Firefox. Vous donnez à Mozilla tous les droits nécessaires pour faire fonctionner Firefox, y compris le traitement des données comme nous le décrivons dans l'avis de confidentialité de Firefox, ainsi que pour agir en votre nom afin de vous aider à naviguer sur Internet. Lorsque vous téléchargez ou saisissez des informations via Firefox, vous nous accordez par la présente une licence non exclusive, libre de droits et mondiale pour utiliser ces informations afin de vous aider à naviguer, à expérimenter et à interagir avec le contenu en ligne comme vous l'indiquez dans votre utilisation de Firefox.

Firefox est un logiciel libre



Nous mettons le code source de Firefox à votre disposition selon les termes de diverses licences open source, y compris la Mozilla Public License. Cela signifie que vous pouvez utiliser, copier, modifier et distribuer Firefox à d'autres personnes, tant que vous respectez les licences open source et les directives de Mozilla sur les marques déposées. Ces conditions ne s'appliquent qu'à la version du code exécutable de Firefox, et non au code source de Firefox.



Afin de lire certains types de vidéos, Firefox peut télécharger des modules de décryptage de contenu de tiers qui peuvent ne pas être open source. Nous mettons le code source de Firefox à votre disposition selon les termes de diverses licences open source, y compris la Mozilla Public License. Cela signifie que vous pouvez utiliser, copier, modifier et distribuer Firefox à d'autres personnes, tant que vous respectez les licences open source et les directives de Mozilla sur les marques déposées. Ces conditions ne s'appliquent qu'à la version du code exécutable de Firefox, et non au code source de Firefox.Afin de lire certains types de vidéos, Firefox peut télécharger des modules de décryptage de contenu de tiers qui peuvent ne pas être open source.

La baisse des performances techniques de Firefox au fil des ans

Conclusion : un carrefour décisif



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 447 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

À bien des égards, Firefox n’a jamais cessé d’innover. En 2017, l’arrivée de Quantum a complètement réécrit le moteur du navigateur pour le rendre plus rapide. Il a ensuite multiplié les initiatives autour de la protection de la vie privée : blocage des traqueurs par défaut, mode de navigation renforcée, DNS chiffré, ou encore le container Facebook permettant d’isoler les sites pour éviter le suivi interdomaines.De plus, Firefox reste un outil apprécié des développeurs web, grâce à ses outils de débogage puissants, son soutien aux normes ouvertes, et sa philosophie centrée sur l'utilisateur. À une époque où la majorité des navigateurs reposent sur le moteur Chromium de Google, Firefox est l’un des derniers grands navigateurs à conserver un moteur indépendant, Gecko, garantissant une certaine diversité dans l’écosystème du web.Malgré ces qualités, la popularité de Firefox continue de décliner. Alors qu’il détenait plus de 30 % du marché en 2010, il navigue aujourd’hui autour des 2 % à 3 % selon les sources. En cause : la domination écrasante de Google Chrome, la montée de Microsoft Edge (préinstallé sur Windows), mais aussi une perception erronée que Firefox serait « moins moderne ».Pourtant, le problème n’est pas tant technique qu’économique et politique. Firefox n’a pas les moyens marketing d’un Google ou d’un Microsoft. Et plus grave encore, la crise de confiance autour de la direction de Mozilla entame sa légitimité.Depuis plusieurs années, la gestion de Mozilla Corporation est largement remise en question, y compris par ses soutiens historiques. Sous couvert d’adaptation au marché, l’entreprise a opéré des coupes drastiques dans ses effectifs : plus de 300 licenciements entre 2020 et 2024, souvent sans explication claire, y compris dans des équipes jugées cruciales (sécurité, innovation, accessibilité).Dans le même temps, Mozilla a engagé des millions de dollars dans des projets aux résultats douteux : un service de commentaires (Mozilla Hub), des expérimentations dans le Web3/NFT, une application de messagerie confidentielle, un VPN payant, et même une tentative ratée de moteur de recommandation. Des initiatives éloignées du cœur de métier qui donnent l’impression d’un laboratoire à la dérive plus qu’une organisation structurée.Dans son rapport annuel qui couvrait la période allant jusqu'en décembre 2022, quelque chose de particulier est ressorti des données : alors que l'utilisation de Firefox était en baisse de 85 %, la rémunération de son PDG de l'époque a augmenté de 400 % Ironie ultime : Mozilla tire plus de 80 % de ses revenus de… Google, à travers un contrat qui fait de ce dernier le moteur de recherche par défaut de Firefox dans plusieurs régions du monde. En 2023, ce partenariat représentait près de 450 millions de dollars.Ce contrat, s’il garantit une stabilité financière temporaire, crée une forme de contradiction existentielle. Comment promouvoir l’indépendance du web tout en étant dépendant de la plus puissante entreprise du numérique ? Et que se passera-t-il le jour où Google décidera de ne pas renouveler cet accord ? Pour de nombreux analystes, Mozilla joue à la roulette russe.Pour mémoire, depuis 2017, Google paie chaque année à Mozilla plus de 400 millions de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur Firefox. Un accord qui représente environ 85 % des revenus annuels de la fondation à but non lucratif. Une dépendance qui interroge, surtout lorsqu’on sait que Firefox se veut un rempart contre la domination des GAFAM… dont Google fait figure de leader incontesté dans le domaine du web.Pour la communauté tech, ce paradoxe est ancien : comment promouvoir un web éthique, respectueux de la vie privée, tout en reposant financièrement sur l’un des plus grands aspirateurs de données au monde ?Le procès antitrust contre Google vise justement ce type d’accord. Le Département de la Justice considère que Google a verrouillé le marché en payant les éditeurs de navigateurs, les fabricants de smartphones et les opérateurs mobiles pour devenir le moteur de recherche par défaut partout. Firefox, qui semblait jusqu’ici en marge du conflit, pourrait être une victime collatérale d’un éventuel verdict : si de tels accords sont interdits ou limités, Mozilla perdrait sa principale source de revenus Firefox se distinguait par une approche transparente et simple vis-à-vis de ses utilisateurs, évitant les longs textes juridiques et les clauses ambiguës que l’on retrouve chez Google. Or, Mozilla a annoncé que ses utilisateurs devront désormais accepter des conditions d’utilisation pour continuer à utiliser le navigateur. D’un point de vue légal, cette évolution peut sembler anodine. Mais dans un contexte où la confiance numérique est un enjeu majeur, forcer les utilisateurs à adhérer à un document juridique aussi tard dans l’histoire de Firefox crée une dissonance avec la philosophie initiale du projet. De plus, l'obligation pour les nouveaux utilisateurs d'accepter ces conditions depuis mars 2025, et pour les utilisateurs existants plus tard dans l'année, pourrait être perçue comme une contrainte supplémentaireMozilla prétend que ces nouveaux termes sont nécessaires en raison de l'évolution du « paysage technologique », mais les petits caractères racontent une histoire bien différente. L'un des aspects les plus troublants est que les utilisateurs doivent accorder à Mozilla tous les droits nécessaires au fonctionnement de Firefox, y compris une « licence non exclusive, libre de redevances et mondiale » pour utiliser les informations saisies par le biais du navigateur. Mozilla insiste sur le fait que cette licence est destinée à aider les utilisateurs à naviguer sur le web, mais la formulation vague laisse une marge d'interprétation dangereuse. S'agit-il de données personnelles, de mots de passe enregistrés ou de l'historique de navigation ? Mozilla ne le dit pas.Un autre problème est l'insistance de Mozilla sur le fait que si Firefox reste un logiciel libre, ces conditions ne s'appliquent qu'à la version officielle compilée. Cela crée sans doute une distinction entre le code source brut et le navigateur réel que la plupart des gens utilisent. Si Firefox est vraiment ouvert, pourquoi imposer des restrictions légales de type corporatif sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec le logiciel ?De plus, Mozilla s'est également donné le pouvoir de modifier ces conditions à tout moment, et les utilisateurs accepteront automatiquement les nouvelles conditions simplement en continuant à utiliser Firefox.La disparition de Firefox renforcerait la domination de Chrome et réduirait l'importance des navigateurs axés sur la protection de la vie privée. Les utilisateurs dénoncent le laxisme avec lequel Mozilla traite la question. Pour certains, Mozilla rend son navigateur phare de moins en moins attrayant en supprimant des services et fonctionnalités utiles aux utilisateurs, tels que Pocket. Mozilla a annoncé que le service populaire Pocket allait s'arrêter le 8 juillet 2025 Pocket est un programme utile dont beaucoup se servent pour garder à portée de main le contenu Web « à lire plus tard » . Mozilla affirme qu'il le supprime parce que « les façons dont les gens utilisent le Web ont évolué ». « Nous canalisons donc nos ressources vers des projets qui correspondent mieux à leurs habitudes de navigation et à leurs besoins en ligne », a ajouté l'entreprise. Mais de nombreux utilisateurs de Firefox ont critiqué cette décision.Un utilisateur de Reddit a déclaré : « je suis en deuil. J'utilisais cet outil presque tous les jours et j'aimais l'intégration de Kobo qui me permettait de lire des articles sauvegardés sans distraction sur mes appareils Kobo e-ink. C'est la fin d'une époque ». Mozilla retire également Fakespot, un autre populaire.Fakespot est un outil de Firefox qui vous permet de déterminer si un avis en ligne est réel. « Étant donné que les fausses critiques apparaissent plus que jamais, grâce à l'IA, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un excellent programme à conserver », note un critique. Quant à Firefox lui-même, les utilisateurs dénoncent un produit à l'abandon. Ils signalent un nombre croissant de problèmes techniques qui ont érodé au fil des ans la réputation de fiabilité du navigateur.De nombreux utilisateurs signalent que davantage de sites Web grand public - tels qu'Instagram, Salesforce, LinkedIn et WhatsApp Web - ne se chargent pas ou fonctionnent mal dans les versions récentes de Firefox. En particulier, Firefox semble avoir plus de mal que jamais à rendre les sites Web à forte teneur en JavaScript. Pourtant, qu'on le veuille ou non, de nombreux sites populaires vivent et meurent avec JavaScript de nos jours.Firefox n’est pas encore mort. C’est un navigateur toujours vivant, utile, innovant. Mais il est miné par une crise de leadership qui menace de le faire imploser. Plus encore qu’un produit, Firefox est un symbole. Celui d’un internet que nous aurions pu construire autrement : plus humain, plus juste, plus libre.Ce symbole mérite mieux qu’un naufrage silencieux causé par l’indécision, la cupidité ou la résignation. Il est encore temps pour Mozilla de se réinventer, à condition d’avoir le courage de se remettre en question.Source : Statcounter Quel(s) navigateur(s) utilisez-vous ? Pourquoi ?Peut-on vraiment reprocher à Mozilla de dépendre de Google, faute de financements alternatifs ?Quelles seraient les alternatives au contrat publicitaire avec Google ?En tant qu'utilisateur, êtes-vous prêts à payer ou donner pour garder un navigateur indépendant ? D'ailleurs, un Firefox financé par ses utilisateurs serait-il viable à grande échelle ?Faut-il revoir entièrement le modèle économique des logiciels libres grand public ?Pourquoi les utilisateurs désertent-ils Firefox malgré ses avantages en matière de vie privée ? Est-ce que Firefox a suffisamment communiqué sur ce qui le rend différent ?