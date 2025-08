Google Search ajoute de nouvelles fonctionnalités à son mode IA avec la saisie vidéo, l'outil Canvas et la prise en charge des PDF



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 493 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mai, Google a commencé à déployer le mode IA pour tous les utilisateurs de Search aux États-Unis . L'entreprise a annoncé cette extension lors de sa conférence I/O 2025. Lors de la conférence, Google a également présenté un certain nombre de mises à jour du mode IA, notamment de nouveaux outils pour le shopping, ainsi que la possibilité de comparer les prix des billets pour vous et de créer des diagrammes et des graphiques personnalisés pour les requêtes portant sur la finance et le sport.Fin juillet, Google a déploié quatre mises à jour majeures de son mode IA récemment introduit dans Google Search, notamment la saisie vidéo en temps réel via Search Live, un outil de planification Canvas, la prise en charge du téléchargement d'images et de PDF, et une intégration plus poussée avec Google Lens sur ordinateur. Lancé en mars, le nouveau mode IA est une alternative aux résultats de recherche traditionnels et aux aperçus IA. Il offre une interface de type chatbot similaire à Google Gemini qui prend en charge les réponses conversationnelles complètes, les invites en plusieurs parties et les entrées d'images, permettant ainsi des interactions de suivi qui vont au-delà d'une simple recherche.Grâce à ces nouvelles mises à jour, les utilisateurs pourront désormais télécharger des PDF sur le Web, en plus de la prise en charge existante du téléchargement d'images sur mobile, afin de poser des questions détaillées et contextuelles basées sur leurs propres documents. Canvas permet aux utilisateurs de créer et de mettre à jour des plans structurés tels que des guides d'étude ou des itinéraires de voyage dans un panneau latéral permanent, qui peut intégrer du contenu téléchargé tel que des notes de cours ou des programmes. Ces deux fonctionnalités seront disponibles dans les prochaines semaines pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau aux États-Unis inscrits à l'expérience AI Mode Labs.Search Live ajoute également un nouvel onglet "Live" à l'application Google Lens sur Android et iOS, permettant la saisie vidéo en temps réel afin que les utilisateurs puissent montrer à l'IA ce qu'ils voient. Sur ordinateur, le mode IA est en cours d'intégration dans Google Chrome via Google Lens, où l'option "" dans la barre d'adresse ouvre un panneau "Aperçu IA", avec un nouveau bouton "Approfondir" pour poursuivre la session en mode IA complet. La société étend également le mode IA aux utilisateurs du Royaume-Uni.Les utilisateurs d'ordinateurs de bureau peuvent désormais télécharger des images directement dans les requêtes de recherche, une fonctionnalité qui n'était auparavant disponible que sur les appareils mobiles. La prise en charge des PDF sera disponible dans les semaines à venir, vous permettant de poser des questions sur les fichiers téléchargés et de recevoir des réponses générées par l'IA basées à la fois sur le contenu du document et sur les résultats web pertinents. Par exemple, un étudiant pourrait télécharger des diapositives de cours et utiliser le mode IA pour obtenir de l'aide afin de comprendre le contenu. Les réponses comprennent des liens suggérés pour approfondir le sujet. Google prévoit de prendre en charge d'autres types de fichiers et de s'intégrer à Google Drive « dans les mois à venir ».Une nouvelle fonctionnalité du mode IA appelée Canvas peut vous aider à rester organisé sur plusieurs sessions de recherche. Lorsque vous demandez de l'aide au mode IA pour planifier ou créer quelque chose, vous verrez une option « Créer un Canvas ». Cela ouvre un panneau latéral dynamique qui enregistre et met à jour les requêtes au fur et à mesure de leur évolution. Parmi les cas d'utilisation, on peut citer la création de guides d'étude, d'itinéraires de voyage ou de listes de tâches. Canvas est lancé pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau aux États-Unis inscrits à l'expérience AI Mode Labs.Search Live avec entrée vidéo est également lancé cette semaine sur mobile. Cela vous permet d'utiliser le mode IA tout en pointant l'appareil photo de votre téléphone vers des objets ou des scènes du monde réel. Cette fonctionnalité s'appuie sur le projet Astra et est disponible via Google Lens. Commencez par appuyer sur l'icône « Live » dans l'application Google, puis engagez une conversation avec le mode IA en utilisant la vidéo en direct comme contexte visuel.Lens bénéficie désormais de fonctionnalités de bureau étendues dans Chrome. Bientôt, vous verrez apparaître l'option « Demander à Google à propos de cette page » dans la barre d'adresse. Lorsque vous la sélectionnez, un panneau s'ouvre et vous permet de mettre en surbrillance certaines parties d'une page, comme un diagramme ou un extrait de texte, et d'obtenir un aperçu AI. Cette mise à jour permet également de poser des questions complémentaires via le mode AI depuis l'expérience Lens, soit en appuyant sur le bouton « Approfondir », soit en sélectionnant directement le mode AI.Ces mises à jour reflètent la vision de Google selon laquelle la recherche est une expérience multimodale et interactive plutôt qu'une simple requête textuelle ponctuelle. Bien que la plupart de ces outils soient pour l'instant réservés aux utilisateurs de Labs basés aux États-Unis, ils laissent entrevoir un avenir où le mode IA deviendra central dans la manière dont les internautes explorent, apprennent et planifient. Pour rappel, les délais de déploiement varient selon les fonctionnalités.Pensez-vous que ces fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?