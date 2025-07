OpenAI lancera dans les prochaines semaines un navigateur web qui pourrait concurrencer Google Chrome, et qui vise à utiliser l'IA pour changer radicalement la façon dont les consommateurs naviguent sur le web

Une concurrence acharnée



OpenAI, Inc. est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015 et dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation de premier plan dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora. La sortie de ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022 a été saluée pour avoir suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.Alors qu'OpenAI se prépare à lancer son nouveau navigateur web, l'entreprise s'est déjà positionnée comme un concurrent direct de Google avec ChatGPT Search . Intégrée à ChatGPT, cette fonctionnalité de recherche permet à l'IA de fournir des réponses rapides et actualisées en exploitant des sources web en temps réel. Initialement accessible aux abonnés ChatGPT Plus et Team, ChatGPT Search illustre les ambitions plus larges d'OpenAI dans le domaine de la recherche.S'il venait a être adopté par les 400 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT, le nouveau navigateur d'OpenAI pourrait exercer une pression sur un élément clé des revenus publicitaires de son rival Google. Chrome est un pilier important de l'activité publicitaire d'Alphabet, qui représente près des trois quarts de son chiffre d'affaires, car Chrome fournit des informations sur les utilisateurs qui aident Alphabet à cibler les publicités de manière plus efficace et plus rentable, et permet également à Google de rediriger par défaut le trafic de recherche vers son propre moteur.Le navigateur d'OpenAI est conçu pour conserver certaines interactions des utilisateurs dans une interface de chat native similaire à ChatGPT, plutôt que de les rediriger vers des sites web, ont déclaré deux des sources.Le navigateur s'inscrit dans une stratégie plus large d'OpenAI visant à intégrer ses services dans la vie personnelle et professionnelle des consommateurs, a déclaré l'une des sources.Dirigée par l'entrepreneur Sam Altman, OpenAI a bouleversé le secteur technologique avec le lancement de son chatbot IA ChatGPT fin 2022. Après son succès initial, OpenAI a dû faire face à une concurrence acharnée de la part de rivaux tels que Google et la start-up Anthropic, et cherche désormais de nouveaux domaines de croissance.En mai 2025, OpenAI a annoncé son intention de se lancer dans le domaine du matériel informatique, en rachetant pour 6,5 milliards de dollars la start-up io, une structure spécialisée dans les appareils IA fondée par l'ancien directeur du design d'Apple, Jony Ive. Un navigateur web permettrait à OpenAI d'intégrer directement ses produits d'agent IA tels que Operator dans l'expérience de navigation, permettant ainsi au navigateur d'effectuer des tâches pour le compte de l'utilisateur, ont déclaré les sources.Selon la société d'analyse web StatCounter, Google Chrome, utilisé par plus de trois milliards de personnes, détient actuellement plus des deux tiers du marché mondial des navigateurs. Safari, le navigateur d'Apple qui occupe la deuxième place, est loin derrière avec une part de marché de 16 %. Le mois de juin dernier, OpenAI a déclaré compter trois millions d'utilisateurs professionnels payants pour ChatGPT.D'autres start-ups spécialisées dans l'IA, telles que Browser Company et Brave, ont annoncé cette année le lancement de navigateurs basés sur l'IA capables d'effectuer des actions pour le compte de l'utilisateur. Perplexity, une start-up bien financée connue pour son moteur de recherche, a également lancé récemment son navigateur IA, Comet.Le rôle de Chrome dans la fourniture d'informations sur les utilisateurs afin d'aider Alphabet à cibler ses publicités de manière plus efficace et rentable s'est avéré si fructueux que le ministère américain de la Justice a exigé sa cession après qu'un juge américain ait statué l'année dernière que la société mère de Google détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne.Le navigateur d'OpenAI est basé sur Chromium, le code open source du navigateur de Google, ont déclaré deux des sources. Chromium est le code source de Google Chrome, ainsi que de nombreux navigateurs concurrents, notamment Edge de Microsoft et Opera.L'année dernière, OpenAI a embauché deux vice-présidents de longue date de Google qui faisaient partie de l'équipe initiale ayant développé Google Chrome. Le site The Information a été le premier à annoncer leur embauche et à révéler qu'OpenAI avait précédemment envisagé de créer un navigateur.Un dirigeant d'OpenAI a déclaré en avril 2025 que la société serait intéressée par l'achat de Chrome si les autorités antitrust parvenaient à imposer sa vente. Toutefois, Google n'a pas mis Chrome en vente. La société a déclaré qu'elle comptait faire appel de la décision la reconnaissant comme détenant un monopole.OpenAI a alors décidé de créer son propre navigateur, plutôt que de se contenter d'un « plug-in » sur le navigateur d'une autre société, afin d'avoir plus de contrôle sur les données qu'elle peut collecter, selon une des sources.Signe supplémentaire de ses intentions concurrentielles, OpenAI aurait discrètement conçu un produit rival pour concurrencer Google Workspace et Microsoft Office . Ce produit permettrait aux utilisateurs de collaborer sur des documents et de communiquer par chat dans ChatGPT. Cette initiative élargit non seulement la portée d'OpenAI, mais reflète également l'évolution de ses relations avec Microsoft, tout en intensifiant la concurrence avec Google sur plusieurs fronts.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI judicieuse ou pertinente ?