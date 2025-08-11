Mozilla face à la colère de ses utilisateurs : lIA intégrée à Firefox 141 accusée de « surcharger » le CPU, épuiser la batterie et trahir lADN du navigateur.

La polémique sur lIA de Firefox relance la question de lavenir de Mozilla
Mozilla est sous le feu des critiques pour ce que certains utilisateurs et experts appellent le « bloat » (ou l'encombrement) de son navigateur Firefox, notamment en raison de l'intégration de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA). Ces ajouts, loin de faire l'unanimité, sont accusés de provoquer une surutilisation du processeur (CPU) et une décharge accélérée de la batterie, affectant ainsi l'expérience utilisateur.
Historiquement, Firefox s'est positionné comme une alternative légère et respectueuse de la vie privée face à ses concurrents, en particulier Google Chrome. Cependant, au fil des années, le navigateur a intégré de nombreuses fonctionnalités, allant de Pocket à des services de traduction, qui ont progressivement alourdi son empreinte. La récente intégration de fonctionnalités basées sur l'IA semble avoir franchi un nouveau seuil de complexité et de consommation de ressources.
Mozilla lançait, le 22 juillet 2025, la version Firefox 141, accompagnée dun barnum technologique : le regroupement donglets intelligent, activé via une IA locale. Chaque onglet est automatiquement classé, groupé thématiquement et rebaptisé de manière contextuelle, le tout directement sur lappareil afin de préserver la confidentialité des données. Pour certains utilisateurs, cette innovation est vite devenue un cauchemar. Sur Reddit, un internaute nommé IamgRiefeR7 a observé des pics de consommation CPU et énergétique, disproportionnés par rapport à son activité de navigation normale. Un autre utilisateur, st8ic88, sest exclamé dans la communauté : « Je ne veux pas de ces conneries qui gonflent mon navigateur, font exploser mon CPU et tuent ma batterie Cest absolument humiliant que Firefox se laisse entraîner dans cette course ».
Près de trois ans après la sortie de ChatGPT, l'IA générative reste un sujet tendance, avec des entreprises comme Microsoft qui poussent agressivement Copilot pour transformer Edge en un navigateur IA, avec des fonctionnalités telles que des résumés de pages et la génération d'images.
Pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité, le modèle sur appareil pourrait être préférable à ce que propose Chrome, où son Tab Organizer expérimental et éphémère envoie vos données aux serveurs de Google pour analyse.
La mise en uvre de Firefox est un processus en deux parties plus confidentiel qui, comme indiqué précédemment, se déroule localement. Pour suggérer des onglets à un groupe, il utilise un modèle d'intégration pour analyser les titres de vos pages et créer un « vecteur d'intégration » numérique pour chacune d'entre elles. Ensuite, des algorithmes de regroupement comparent ces vecteurs pour trouver des pages connexes.
Lorsqu'il suggère un nom de groupe, le système récupère les titres des pages et les métadonnées d'une fenêtre et les transmet au modèle smart-tab-topic de Mozilla (basé sur le T5 de Google AI) afin de proposer une suggestion.
Comment désactiver la fonctionnalité ? Un palliatif bienvenu
Certains ont souligné que la forte augmentation de l'utilisation du processeur pourrait être liée au fait que Firefox utilise le format ONNX (Open Neural Network Exchange) de Microsoft au lieu du format GGUF de Georgi Gerganov, supposé plus efficace, pour exécuter ces modèles locaux.
Bien sûr, si vous avez beaucoup d'onglets ouverts, ce type de fonctionnalité peut être utile, même si certains utilisateurs trouvent « extrêmement stupide » qu'un ordinateur prenne des « décisions simples » à leur place. Certaines personnes préfèrent utiliser des outils sans IA, ce qui a conduit des entreprises comme Zed Industries à proposer un commutateur global permettant de désactiver toute l'IA dans Zed Editor.
Si vous êtes également confronté à des pics d'utilisation du processeur et à une consommation excessive de la batterie dus aux nouvelles fonctionnalités d'IA de Firefox, vous pouvez les désactiver dans les paramètres avancés du navigateur. Rendez-vous sur about:config dans un nouvel onglet, acceptez l'avertissement de risque et utilisez la barre de recherche pour trouver les commandes. Pour désactiver la fonctionnalité de chatbot IA, recherchez browser.ml.chat.enabled et définissez-la sur false. Pour désactiver le regroupement intelligent des onglets, recherchez browser.tabs.groups.smart.enabled et définissez-la sur false.
Vous pouvez également masquer le chatbot dans la barre latérale dans Paramètres ou Firefox Labs, mais il pourrait réapparaître après les mises à jour.
L'IA, moteur d'innovation ou fardeau pour les performances ? Un dilemme pour Mozilla
L'intégration de l'IA dans Firefox vise à améliorer l'expérience de navigation, par exemple en proposant des fonctionnalités de résumé de pages web, de correction orthographique avancée, ou de gestion de l'information. Bien que ces outils puissent être utiles, leur exécution nécessite une puissance de calcul significative. Les critiques pointent du doigt le fait que ces processus, même lorsqu'ils ne sont pas sollicités activement, peuvent tourner en arrière-plan, consommant inutilement des cycles CPU et, par conséquent, l'énergie de la batterie.
Sur les forums de discussion et les réseaux sociaux, des témoignages d'utilisateurs font état d'une surchauffe de leur ordinateur portable et d'une autonomie de batterie drastiquement réduite depuis les dernières mises à jour de Firefox. Certains utilisateurs se plaignent que le navigateur, autrefois une option performante pour les machines moins puissantes, est devenu aussi gourmand en ressources que ses principaux concurrents.
Mozilla se retrouve ainsi face à un dilemme. D'un côté, l'entreprise doit innover et intégrer les technologies émergentes comme l'IA pour rester compétitive sur le marché des navigateurs web. De l'autre, elle risque de décevoir sa base d'utilisateurs fidèles, qui valorisent la légèreté et la performance. La question qui se pose est de savoir si ces nouvelles fonctionnalités, jugées non essentielles par une partie de la communauté, justifient le compromis sur la performance et l'efficacité énergétique.
Une révolte autour dun idéal de sobriété
Depuis longtemps, la communauté Firefox se défend dêtre un navigateur léger, minimaliste et respectueux des ressources. De fait, beaucoup voient cette montée de lIA comme une entorse à cet ADN. Sur les forums Mozilla Connect, certains expriment leur colère de façon saisissante :
Envoyé par utilisateurs Firefox
La nouvelle direction de Mozilla fait tout pour empirer les choses avec des choix très discutables et un mépris total des utilisateurs et de la fiabilité
Firefox n'est pas encore mort. Mais même les derniers utilisateurs du navigateur libre et open source, qui sont des professionnels ou passionnés de la technologie, pensent qu'il finira par mourir. Il perd des parts de marché chaque année et de plus en plus d'utilisateurs s'en détournent pour diverses raisons. Firefox est en retard sur ses rivaux et les utilisateurs déplorent la lenteur dans la prise en charge ou l'absence de nombreuses extensions et fonctionnalités.
« Je pense que dans un avenir proche, il n'existera plus en tant que navigateur. Ils conserveront probablement le service Mozilla VPN et tous les autres projets qui ont un sens et qui génèrent des revenus. Dans le meilleur des cas, ils pourraient conserver leur part de marché minimale et devenir un produit de niche pour des publics spécifiques (les amateurs de protection de la vie privée en ligne, les utilisateurs de Linux, etc.) », lit-on dans les commentaires.
Alors que Firefox est en déclin, Mozilla ne parvient pas à proposer de nouvelles fonctionnalités qui pourraient aider à redresser la barre. Au lieu de cela, Mozilla cherche à atteindre de nouveaux utilisateurs par le biais de campagnes marketing, une approche largement critiquée dans la communauté.
Dans le même temps, les rémunérations de certains cadres et membres de la direction de Mozilla sont nettement élevées, ce qui a provoqué un scandale. Par exemple, Chris Beard, qui était PDG de Mozilla jusqu'en 2020, a gagné environ 3,2 millions de dollars en 2019. L'ex-PDG Mitchell Baker a touché une rémunération de 6 903 089 $ pour l'exercice 2022. Cela représente une augmentation de 1,3 million de dollars par rapport à sa rémunération de l'année 2021.
La baisse des performances techniques de Firefox au fil des ans
La disparition de Firefox renforcerait la domination de Chrome et réduirait l'importance des navigateurs axés sur la protection de la vie privée. Les utilisateurs dénoncent le laxisme avec lequel Mozilla traite la question. Pour certains, Mozilla rend son navigateur phare de moins en moins attrayant en supprimant des services et fonctionnalités utiles aux utilisateurs, tels que Pocket. Mozilla a annoncé qu'il arrêtera le service populaire Pocket le 8 juillet 2025.
Pocket est un programme utile dont beaucoup se servent pour garder à portée de main le contenu Web « à lire plus tard ». Mozilla affirme qu'il le supprime parce que « les façons dont les gens utilisent le Web ont évolué ». « Nous canalisons donc nos ressources vers des projets qui correspondent mieux à leurs habitudes de navigation et à leurs besoins en ligne », a ajouté l'entreprise. Mais de nombreux utilisateurs de Firefox ont critiqué cette décision.
Un utilisateur de Reddit a déclaré : « je suis en deuil. J'utilisais cet outil presque tous les jours et j'aimais l'intégration de Kobo qui me permettait de lire des articles sauvegardés sans distraction sur mes appareils Kobo e-ink. C'est la fin d'une époque ». Mozilla retire également Fakespot, un autre populaire.
Fakespot est un outil de Firefox qui vous permet de déterminer si un avis en ligne est réel. « Étant donné que les fausses critiques apparaissent plus que jamais, grâce à l'IA, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un excellent programme à conserver », note un critique. Quant à Firefox lui-même, les utilisateurs dénoncent un produit à l'abandon. Ils signalent un nombre croissant de problèmes techniques qui ont érodé au fil des ans la réputation de fiabilité du navigateur.
De nombreux utilisateurs signalent que davantage de sites Web grand public - tels qu'Instagram, Salesforce, LinkedIn et WhatsApp Web - ne se chargent pas ou fonctionnent mal dans les versions récentes de Firefox. En particulier, Firefox semble avoir plus de mal que jamais à rendre les sites Web à forte teneur en JavaScript. Pourtant, qu'on le veuille ou non, de nombreux sites populaires vivent et meurent avec JavaScript de nos jours.
De nouvelles conditions d'utilisation qui dérangent les utilisateurs
En février 2025, Mozilla a annoncé la mise en place de conditions d'utilisation pour Firefox, accompagnées d'une mise à jour de sa politique de confidentialité. Selon la fondation, cette initiative vise à clarifier les engagements de Mozilla envers ses utilisateurs dans un paysage technologique en constante évolution. Mais cette démarche soulève des inquiétudes quant à son alignement avec les pratiques de la concurrence directe, notamment Google Chrome.
Alors que le navigateur phare de Google est largement critiqué pour sa collecte intensive de données à des fins publicitaires, Firefox s'est historiquement positionné comme le champion de la confidentialité des utilisateurs. Par conséquent, l'introduction de nouvelles conditions d'utilisation par Mozilla a été perçue comme un pas vers une complexité juridique similaire à celle de ses concurrents, ce qui pourrait déstabiliser les utilisateurs fidèles de Firefox.
Jusqu'à présent, Firefox se distinguait par une approche transparente et simple vis-à-vis de ses utilisateurs, évitant les longs textes juridiques et les clauses ambiguës que l'on retrouve chez les concurrents Chrome, Safari, et bien d'autres encore. Or, Mozilla a annoncé que les utilisateurs de Firefox devront désormais accepter les nouvelles conditions d'utilisation pour continuer à utiliser le navigateur. D'un point de vue légal, cette évolution peut sembler anodine.
Mais dans un contexte où la confiance numérique est un enjeu majeur, forcer les utilisateurs à adhérer à un document juridique aussi tard dans l'histoire de Firefox crée une dissonance avec la philosophie initiale du projet. De plus, l'obligation pour les nouveaux utilisateurs d'accepter ces conditions dès mars 2025, et pour les utilisateurs existants plus tard dans l'année, a été perçue comme une contrainte supplémentaire. Ce qui a donc provoqué un tollé.
Conclusion
Mozilla est confronté à un dilemme délicat. Lintégration de lIA dans Firefox 141 vise une meilleure gestion des onglets et une expérience modernisée mais elle a déclenché une vague de critiques concernant lourd impact sur le CPU, la consommation mémoire et la batterie. La solution temporaire reste la désactivation, mais elle ne suffit pas à apaiser le malaise de certains utilisateurs, pour qui Firefox doit rester fidèle à sa philosophie originelle de performance, sobriété et contrôle.
La communauté espère que Mozilla prendra en compte ces retours et proposera des options plus claires pour activer ou désactiver ces fonctionnalités gourmandes en ressources. Une meilleure gestion de la charge de travail de l'IA, en limitant son exécution aux moments où elle est réellement nécessaire, pourrait également être une piste d'amélioration. Il est impératif que Mozilla trouve un équilibre entre l'innovation et les attentes de performance de ses utilisateurs pour préserver sa réputation et sa position sur le marché.
Sources : Mozilla (1, 2), plaintes des utilisateurs
Et vous ?
Lintégration dIA dans Firefox est-elle compatible avec lADN historique du navigateur, centré sur la légèreté et la confidentialité ?
Pensez-vous que les fonctionnalités d'IA intégrées dans Firefox sont suffisamment utiles pour justifier une éventuelle augmentation de la consommation de ressources (CPU, batterie) ?
Si vous aviez le choix, préféreriez-vous un Firefox plus léger et plus rapide, quitte à ce qu'il ait moins de fonctionnalités, ou un navigateur plus complet avec des outils d'IA intégrés ?
