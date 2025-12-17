Pour beaucoup dobservateurs et dutilisateurs historiques, lannonce nest pas simplement mal formulée. Elle symbolise une rupture culturelle profonde. Firefox na jamais été perçu comme un simple produit, mais comme un manifeste technique et politique en faveur dun web ouvert, respectueux de la vie privée et affranchi des logiques de plateformes dominantes. Or, lIA générative est aujourdhui précisément associée à linverse : centralisation, collecte massive de données, opacité des modèles et dépendance à des infrastructures lourdes contrôlées par quelques acteurs.
Mozilla a annoncé la nomination de son nouveau PDG, Anthony Enzor-DeMeo, et a confirmé que sous sa direction, Firefox allait évoluer vers un navigateur doté d'une intelligence artificielle au cours des trois prochaines années. La bonne nouvelle ? Mozilla comprend que l'IA doit être un choix et permettra aux utilisateurs de la désactiver.
« Chaque produit que nous développons doit donner aux utilisateurs le contrôle sur son fonctionnement. La confidentialité, l'utilisation des données et l'IA doivent être claires et compréhensibles », déclare Enzor-Demeo. « Les commandes doivent être simples. L'IA doit toujours être un choix, quelque chose que les gens peuvent facilement désactiver... Firefox va passer d'un simple navigateur à un écosystème plus large de logiciels fiables. Firefox restera notre point d'ancrage. Il évoluera vers un navigateur moderne basé sur l'IA et prendra en charge un portefeuille de nouveaux logiciels fiables. »
Même avec la confirmation que les fonctionnalités d'IA seront facultatives, Internet n'est pas satisfait. Les utilisateurs en ligne ont exprimé leur déception face à l'intérêt porté par Mozilla aux fonctionnalités et capacités de l'IA. Un message publié sur X indique : « C'est un bon exemple de la façon dont la direction ne comprend pas sa propre base d'utilisateurs », qui a accumulé plus de 947 000 vues à ce jour.
Mozilla has a new CEO and he just announced that Firefox will evolve into a modern AI browser. This is a good example of how management doesnt understand its own user base and why they go out of their way to install Firefox on Windows, Android, iOS and other devices. pic.twitter.com/s1L1fTv0zm
— nixCraft 🐧 (@nixcraft) December 16, 2025
Un autre message indique : « Je n'ai jamais vu une entreprise aussi déconnectée des personnes qui souhaitent utiliser son logiciel », soulignant le fait que beaucoup de gens choisissent d'utiliser Firefox pour échapper à l'obsession de l'IA dont ont fait preuve d'autres navigateurs tels que Edge, Chrome, Opera et Brave au cours de l'année dernière.
En fait, il semble que la grande majorité des messages sur les réseaux sociaux reflètent ce même sentiment. Les gens ne sont pas satisfaits de la direction prise par Mozilla en matière d'IA et préféreraient que l'entreprise concentre ses ressources sur d'autres projets.
« Ne transformez pas Firefox en un navigateur IA. C'est le meilleur moyen de nous pousser vers des alternatives », déclare un autre utilisateur en réponse directe à l'annonce de Mozilla.
Un mode IA fera son apparition dans Firefox l'année prochaine
Mozilla ne va pas former son propre LLM géant de sitôt. Mais un mode IA fera tout de même son apparition dans Firefox l'année prochaine. Selon Enzor-DeMeo, il permettra aux utilisateurs de choisir leur modèle et leur produit, le tout dans un navigateur qu'ils comprennent et proposé par une entreprise en laquelle ils ont confiance. « Nous n'avons aucun intérêt à promouvoir un modèle plutôt qu'un autre », explique-t-il. « Nous allons donc essayer de commercialiser plusieurs modèles. » Certains seront des modèles open source accessibles à tous. D'autres seront privés, « des options cloud hébergées par Mozilla », précise-t-il. Et, oui, certains proviendront des grandes entreprises du secteur Enzor-DeMeo n'a pas cité Gemini, Claude ou ChatGPT, mais il n'est pas difficile de deviner.
Enzor-DeMeo travaille chez Mozilla depuis presque exactement un an. Jusqu'à présent, il a dirigé l'équipe chargée de développer le navigateur Firefox de Mozilla, qui, à bien des égards, est le moteur de Mozilla. Firefox est le produit le plus visible de l'entreprise ; c'est celui qui rapporte le plus d'argent, principalement grâce à un accord qui donne à Google la place de moteur de recherche par défaut ; et c'est là que Mozilla peut réellement mettre ses valeurs en pratique. Enzor-DeMeo a passé l'année 2025 à s'efforcer de rendre Firefox plus attractif, en ajoutant des fonctionnalités telles que les groupes d'onglets, tout en essayant de déterminer comment le navigateur devrait s'intégrer à l'IA.
Alors qu'il prend les rênes de l'entreprise, Enzor-DeMeo sait que l'IA est la question qui se pose actuellement. L'essor de ChatGPT et de ses semblables a bouleversé les marchés des produits partout dans le monde, et l'industrie technologique parie que, à mesure que l'IA prendra le dessus, les gens seront particulièrement disposés à essayer de nouveaux produits. De nombreuses entreprises parient même sur le retour de la guerre des navigateurs, après près de deux décennies où tout le monde utilisait uniquement Google Chrome. Enzor-DeMeo adhère à cette théorie et affirme que les chiffres de Firefox la reflètent : selon lui, 200 millions de personnes utilisent le produit chaque mois, et celui-ci connaît une croissance respectable, en particulier sur mobile. C'est loin des quelque quatre milliards d'utilisateurs de Chrome, mais cela confère tout de même à Firefox une envergure significative.
LIA comme réponse existentielle à la marginalisation de Firefox
Dun point de vue strictement stratégique, la décision de Mozilla est compréhensible. Firefox est en perte continue de parts de marché depuis plus dune décennie, écrasé par Chromium et lintégration agressive de Chrome dans lécosystème Google. La fondation ne peut plus se permettre de jouer uniquement la carte du « navigateur éthique » dans un marché dominé par linnovation perçue et la rapidité de déploiement.
LIA apparaît donc comme un levier de différenciation autant quun outil de survie. Mozilla évoque un navigateur capable dassister lutilisateur dans la recherche, la synthèse dinformations, la rédaction ou la navigation contextuelle. Sur le papier, ces promesses ressemblent à celles déjà mises en avant par Microsoft avec Copilot dans Edge ou par Google avec Gemini dans Chrome. Le problème nest pas tant lidée que le moment et la manière.
Une communauté historiquement allergique aux effets de mode
La réaction violente dune partie des utilisateurs de Firefox ne relève pas dun rejet instinctif de lIA, mais dun sentiment de trahison. Mozilla sest construite en opposition à la surveillance publicitaire, au tracking invisible et à la captation des usages. Or, lIA générative moderne repose sur des volumes de données considérables, sur des modèles souvent fermés et sur des logiques doptimisation qui entrent en tension directe avec la promesse historique de Firefox.
Lorsque des utilisateurs déclarent navoir « jamais vu une entreprise aussi déconnectée », ils ne critiquent pas seulement une orientation produit. Ils expriment la crainte que Firefox devienne un clone tardif de navigateurs quil combattait idéologiquement. Dans un contexte où Mozilla recommande déjà, parfois à contrecur, des moteurs de recherche et des services partenaires pour survivre financièrement, lIA apparaît comme une concession de trop.
Un problème de narration autant que de technologie
Mozilla souffre ici moins dun problème technique que dun échec narratif. Lorganisation na pas su expliquer clairement ce que serait un navigateur IA « à la Mozilla ». Les annonces parlent dassistance intelligente, mais restent vagues sur les garanties concrètes en matière de traitement local, de transparence des modèles ou dabsence de monétisation intrusive.
Dans un monde où chaque acteur technologique promet une IA « responsable », labsence de détails alimente la suspicion. Pour une base dutilisateurs composée en grande partie de développeurs, dingénieurs et de défenseurs de la vie privée, ce flou est inacceptable. Firefox nest...
