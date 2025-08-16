Ecosia s'associe à Qwant et lance Staan, un index de recherche européen pour concurrencer les Big Tech US et fournir des résultats de recherche indépendants, grâce à sa nouvelle infrastructure souveraine

Les moteurs de recherche européens Qwant et Ecosia ont annoncé le lancement de Staan, un index de recherche révolutionnaire développé dans le cadre de leur coentreprise, European Search Perspective (EUSP). Présenté comme une alternative rentable à Google et Bing de Microsoft, et axée sur la confidentialité, Staan vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des géants technologiques américains tout en favorisant la souveraineté numérique et l'innovation dans le domaine de la recherche basée sur l'IA. Cette initiative audacieuse, ancrée dans les valeurs européennes de confidentialité et de durabilité, représente un défi de taille pour la domination des géants technologiques sur le marché mondial de la recherche.
Ecosia est une organisation technologique à but non lucratif basée à Berlin, en Allemagne. Elle gère le moteur de recherche Internet du même nom, lancé le 7 décembre 2009 pour coïncider avec les négociations climatiques de l'ONU à Copenhague. Plus récemment, l'organisation a lancé d'autres produits, tels qu'un navigateur Web du même nom.
Qwant est pour sa part un moteur de recherche français lancé en février 2013. Qwant affirme mettre l'accent sur la confidentialité, ne pas suivre les utilisateurs, ne pas revendre de données personnelles et ne pas biaiser l'affichage des résultats de recherche. Ses résultats sont similaires à ceux du moteur de recherche Microsoft Bing, mais il n'est utilisé que lorsque Qwant ne dispose pas d'informations sur certains sites web et pour les recherches d'images.
Après avoir évité de justesse la faillite à la suite de revers financiers persistants et de promesses non tenues, Qwant s'est associé à Ecosia en novembre 2024 pour créer un index de recherche européen visant à réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises technologiques américaines. Les deux moteurs de recherche ont alors convenu d'une coentreprise, appelée European Search Perspective (EUSP), prévue être lancée en France au cours du premier trimestre 2025.
Staan, acronyme de Search Trusted API Access Network, est le fruit du partenariat conclu entre la société française Qwant et l'allemande Ecosia. La coentreprise EUSP, dont le siège social est situé à Paris et qui est détenue à parts égales par les deux sociétés, vise à créer une infrastructure de recherche indépendante adaptée aux utilisateurs européens. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels qui s'appuient sur les API de Google ou Bing, Staan est un index développé en interne, conçu pour fournir des résultats rapides et axés sur la confidentialité à un coût nettement inférieur, jusqu'à dix fois moins cher que Google et Bing, selon Christian Kroll, PDG d'Ecosia.
Ce lancement marque un tournant pour la technologie européenne. Qwant, connu pour son engagement en faveur de la confidentialité des utilisateurs en évitant le suivi et la personnalisation des données, et Ecosia, une organisation à but non lucratif qui plante un arbre toutes les 50 recherches, ont toujours dépendu de Bing et, dans le cas d'Ecosia, de Google pour leur infrastructure de recherche backend. La hausse des coûts des API, notamment une augmentation significative des prix par Microsoft en 2024, a incité le duo à créer Staan, qui a commencé à traiter les requêtes en France le 6 août 2025, avec pour objectif de gérer 50 % du trafic de recherche français et 33 % du trafic allemand d'ici la fin de l'année.
La caractéristique distinctive de Staan est son approche « privacy-first » (la confidentialité avant tout), conforme aux lois européennes strictes en matière de protection des données, telles que le RGPD. Contrairement à Google, qui exploite les données des utilisateurs pour personnaliser ses publicités, Staan minimise la collecte de données et traite toutes les requêtes au sein de l'Europe, garantissant ainsi le respect des réglementations régionales. « Nous développons une expérience de recherche qui respecte les utilisateurs, sans les exploiter », a déclaré Olivier Abecassis, PDG de Qwant et de l'EUSP, soulignant l'engagement de l'index en faveur de la transparence et de la souveraineté des données.
Cette attention portée à la confidentialité est particulièrement opportune. Les publications sur X reflètent l'inquiétude croissante du public concernant les pratiques des géants technologiques en matière de données. Un utilisateur a ainsi déclaré : « Le monopole de Google sur la recherche est un cauchemar pour la confidentialité. Staan pourrait être la solution dont l'Europe a besoin. » Le résultat des élections américaines de 2024 a encore renforcé les craintes d'une dépendance excessive à l'égard des technologies américaines, Christian Kroll avertissant qu'une coupure soudaine de l'infrastructure de recherche américaine pourrait ramener l'Europe « à l'utilisation des annuaires téléphoniques ». Staan vise ainsi à atténuer ce risque en favorisant une pile technologique européenne résiliente, un sentiment repris par la déclaration de l'EUSP : « Le moment ne pourrait être plus urgent. Une grande partie de l'infrastructure numérique européenne est à la merci des agendas politiques ou commerciaux américains. »
Staan n'est pas seulement un index de recherche, c'est aussi un fondement pour l'innovation en matière d'IA. Qwant et Ecosia intègrent tous deux Staan dans leurs fonctionnalités basées sur l'IA. Qwant l'utilise déjà pour fournir des résumés de recherche générés par l'IA, et Ecosia prévoit des améliorations similaires. La structure API ouverte de l'index permet à d'autres entreprises technologiques, en particulier aux développeurs de chatbots IA, d'accéder à son pool de données pour acquérir des connaissances, offrant ainsi une alternative rentable aux solutions propriétaires des géants de la technologie. « Il faut de grands modèles de langage pour créer de bons chatbots, mais il faut aussi un bon index », a déclaré Christian Kroll, soulignant le rôle de Staan dans la révolution de la recherche basée sur l'IA.
Cela s'inscrit dans le contexte plus large de l'IA, où les outils d'IA générative tels que ChatGPT et Perplexity d'OpenAI sont en train de transformer la manière dont les utilisateurs accèdent à l'information. Le prix abordable de Staan, qui propose des fonctionnalités de recherche à un dixième du coût de Google, pourrait démocratiser le développement de l'IA pour les start-ups et les entreprises européennes, favorisant ainsi l'innovation dans une région souvent éclipsée par les géants technologiques américains et chinois.
Staan fait son entrée sur un marché saturé dominé par Google, qui détient plus de 90 % des parts de marché mondiales de la recherche, et Bing, utilisé par environ 5 % des Européens. Des concurrents tels que Brave, qui a créé son propre index en 2023, et des plateformes de recherche émergentes basées sur l'IA comme Perplexity posent des défis supplémentaires. Contrairement à Brave, qui adopte une approche technique plus proche de celle de Google, Staan met l'accent sur la confidentialité et la durabilité, en accord avec les valeurs européennes. Par exemple, Ecosia prévoit de donner la priorité aux résultats de recherche respectueux de l'environnement, tels que le classement des voyages en train par rapport aux vols, une flexibilité impossible à obtenir avec les algorithmes de Google ou Bing.
Cependant, faire passer Staan au niveau supérieur pour rivaliser avec les géants de la technologie n'est pas une mince affaire. Comme l'a souligné Brave, la création d'un index complet est « longue et très coûteuse », et convaincre les utilisateurs de délaisser l'expérience perfectionnée de Google nécessite des investissements considérables. Le chiffre d'affaires d'Ecosia pour 2024 a chuté de 8 % pour atteindre 24,2 millions d'euros, soulignant ses contraintes financières, tandis que la base d'utilisateurs plus réduite de Qwant (6 millions contre 20 millions pour Ecosia) limite sa portée. La capacité de l'EUSP à lever des capitaux externes, rendue possible par sa structure à but lucratif contrairement au modèle à but non lucratif d'Ecosia, sera essentielle à sa croissance.
Le lancement de Staan est soutenu par la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui impose un accès équitable aux plateformes des géants technologiques, mettant ainsi sur un pied d'égalité les petits acteurs tels qu'Ecosia et Qwant. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la volonté de l'Europe de renforcer sa souveraineté numérique, défendue par des personnalités telles que l'ancien commissaire européen Thierry Breton. En proposant un index ouvert à d'autres moteurs de recherche et entreprises technologiques, Staan pourrait favoriser un écosystème plus large d'innovation européenne, avec l'anglais et d'autres langues prévues pour une expansion future.
Les analystes considèrent Staan comme une avancée vers un paysage numérique plus diversifié. Jutta Haider, professeure à l'université de Borås, a critiqué le « parti pris consumériste » de Google et Bing, soulignant que l'accent mis par Staan sur la confidentialité et la durabilité pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d'alternatives éthiques. Elle a toutefois averti que les moteurs de recherche basés sur l'IA, y compris l'outil Chat d'Ecosia, risquaient d'hériter de partis pris similaires si la transparence n'était pas une priorité. L'engagement d'Ecosia à compenser l'empreinte carbone de son IA par l'énergie solaire et l'agriculture régénérative constitue un exemple positif, même si Christian Kroll a souligné que le manque de transparence des grandes entreprises technologiques en matière d'impact carbone reste un obstacle.
Alors que Staan se déploie en France et en Allemagne, avec des projets d'expansion vers l'anglais et au-delà, son succès dépend de l'adoption par les utilisateurs et du soutien des développeurs. Christian Kroll et Olivier Abecassis sont optimistes et invitent d'autres entreprises européennes à se joindre à l'aventure. « La porte est ouverte », a déclaré Olivier Abecassis, signalant l'ambition de l'EUSP de former une coalition contre les géants de la technologie. Avec un objectif de 5 à 10 % de parts de marché en Europe d'ici 2030, Qwant et Ecosia ne visent pas à détrôner Google, mais à offrir une alternative viable fondée sur la confidentialité et l'indépendance.
L'initiative s'inscrit dans la continuité des efforts européens visant à contrebalancer la domination technologique américaine. En juin 2023, Octave Klaba, fondateur d'OVHcloud, a racheté Qwant et Shadow pour lancer Synfonium, un projet visant à créer une grande enseigne européenne du numérique et proposer une alternative plus élaborée aux GAFAM. Ensemble, ces initiatives soulignent la détermination de l'Europe à renforcer sa souveraineté numérique.
Staan représente un pari audacieux sur l'avenir numérique de l'Europe. En donnant la priorité à la confiance des utilisateurs et à l'autonomie régionale, il remet en question le statu quo et ouvre la voie à un Internet plus équitable. Reste à voir s'il parviendra à bouleverser l'emprise de Google, mais pour l'instant, Staan est une lueur d'espoir pour un écosystème numérique durable qui privilégie la confidentialité.
Sources : Qwant, Ecosia
