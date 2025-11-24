Opposée à des avis selon lesquels il ny a aucun lien entre réseaux sociaux et santé mentale
Les vidéos courtes disponibles sur des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram ont bouleversé la manière dont les gens consomment du contenu en ligne. Un nouveau rapport de l'American Psychological Association établit désormais un lien direct entre ce format et une détérioration notable de la santé mentale. Selon le rapport, une consommation importante de vidéos courtes est liée à une diminution des fonctions cognitives, en particulier le contrôle de l'attention et le contrôle inhibiteur. Le tableau ravive le débat en matière dimpact des réseaux sociaux sur la santé mentale des humains.
L'étude s'appuie sur les données de 98 299 participants issues de 71 articles distincts afin d'examiner comment TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts et d'autres plateformes similaires influencent les spectateurs de différentes tranches d'âge.
Les recherches précédentes se concentraient presque exclusivement sur TikTok, mais comme les vidéos courtes sont désormais intégrées à toutes les grandes plateformes, les auteurs ont élargi le champ d'étude afin de mesurer les effets qui dépassent le cadre d'une seule application.
L'étude analyse les modèles d'engagement des utilisateurs et évalue une série d'indicateurs cognitifs et de santé mentale. Les chercheurs ont également comparé les résultats entre les jeunes et les adultes afin de mieux comprendre comment les différents groupes d'âge réagissent aux flux vidéo rapides.
Les participants, jeunes et moins jeunes, qui ont consommé un volume plus important de vidéos courtes ont montré une capacité d'attention globalement plus faible.
Pour expliquer la formation de ces schémas, les chercheurs s'appuient sur la double théorie de l'accoutumance et de la sensibilisation développée par Groves et Thompson dans leurs travaux de 1970 sur le traitement cognitif. L'étude souligne qu'une exposition constante à des clips rapides et très stimulants peut désensibiliser le cerveau à des tâches plus lentes comme la lecture ou la résolution de problèmes. Parallèlement, les récompenses délivrées de manière algorithmique peuvent renforcer l'engagement impulsif et la gratification instantanée.
Le rapport indique que cette forme de consommation stimule le système de récompense du cerveau et peut encourager une utilisation habituelle. Le visionnage excessif de vidéos courtes est également associé à l'isolement social, à une moindre satisfaction dans la vie, à une moins bonne qualité de sommeil, à une anxiété accrue et à la solitude. Les auteurs ajoutent que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment ce contenu affecte l'estime de soi et l'image corporelle.
Les chercheurs ont en sus mis au point une échelle d'évaluation de la dépendance aux vidéos courtes, conçue pour aider les futures études à mesurer la dépendance à ces plateformes.
Les auteurs concluent que l'omniprésence des vidéos courtes rend indispensable la compréhension de leur impact sur la santé cognitive et le comportement. Ils notent que ces résultats jettent les bases de futures recherches sur l'influence de ces plateformes sur la vie quotidienne.
Marc Zuckerberg soutient pour sa part qu'il n'y a « aucun lien de causalité » entre les médias sociaux et la santé mentale
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, réfute l'idée que les médias sociaux nuisent directement à la santé mentale des adolescents. Lors d'un récent entretien, Zuckerberg a déclaré que « la majorité des recherches de haute qualité existantes suggèrent qu'il n'y a pas de lien de cause à effet à grande échelle entre ces choses ».
Cette déclaration fait écho à celle que Zuckerberg a faite devant le Congrès en début dannée précédente lors d'une audition sur la sécurité des enfants, au cours de laquelle il a affirmé que les recherches existantes n'ont pas montré de lien de cause à effet entre les médias sociaux et la mauvaise santé mentale des adolescents.
Ces plateformes seraient pourtant conçues pour tirer avantage des faiblesses humaines comme le révèle un ex responsable de Facebook
Dans une interview accordée au média Axios lors du National Constitution Center de Philadelphie, Sean Parker a partagé son point de vue sur les dangers potentiels liés à lusage des réseaux sociaux. Rappelons que Sean Parker est président fondateur de lInstitut Parker dimmunothérapie contre le cancer et le cofondateur de Napster, un magasin de musique en ligne. Il a en sus occupé le poste de président fondateur chez Facebook et même si, officiellement, il ne travaille plus pour cette entreprise dInternet, il possède toujours des parts dans cette société technologique américaine.
Sean Parker estime que, de manière globale, les réseaux sociaux devraient être considérés comme un système pervers qui exploite les vulnérabilités psychologiques de lêtre humain. Ce système aurait été délibérément conçu afin demprisonner lesprit de ses utilisateurs et dassurer le succès rapide du service dont il fait la promotion. Ses déclarations viennent relancer la controverse sur les dangers liés à lexploitation des vulnérabilités humaines à laquelle se livreraient les entreprises technologiques, notamment celles de réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, SnapChat ou encore WhatsApp.
Daprès Sean Parker, ces entreprises vendent de lillusion aux consommateurs en leur proposant un produit qui agit lentement mais surement comme une drogue sur lorganisme avec des retentissements non négligeables sur lappareil psychologique de ses utilisateurs. « Elles font croire au consommateur quil est libre de choisir », alors quen réalité « le processus de réflexion qui a mené à la création de ces applications, Facebook en tête de liste, devait permettre de répondre à cette question simple : comment consommer au maximum votre temps et vos capacités dattention », a-t-il regretté.
Pour emprisonner lesprit des utilisateurs avec le consentement, volontaire ou non, de ces derniers dans le système quelles ont mis en place, ces entreprises se sont inspirées de la biologie humaine. Leurs applications sévertuent à reproduire ou à susciter chez lutilisateur un processus chimique naturel qui siège au niveau de lencéphale de chaque être humain : les mécanismes de récompense et la sensation de plaisir qui sy associe. Ce processus chimique naturel permet notamment dinstaller durablement laccoutumance.
Pour ce faire, « au moment où quelquun va aimer ou commenter une publication ou une photo, lusage de ces applis va provoquer de petite décharge de dopamine (la molécule du plaisir) de façon suffisamment régulière pour entretenir durablement le mécanisme de récompense. Cela va vous pousser à contribuer davantage pour recevoir toujours plus de commentaires et de likes [votre nouvelle source de plaisir] », a confié Parker en précisant quil pense lui-même à ce genre de méthode en tant que hacker.
« Cest une boucle de rétroaction basée sur la validation sociale » et « Dieu seul sait ce que cela provoque chez nos enfants », ajoutera-t-il. Pourtant, comme lui-même le fera remarquer plus tard, les inventeurs de ce système sont des personnes comme « lui, Mark [Zuckerberg], Kevin Systrom et bien dautres ».
À lheure où le combat contre laddiction au numérique apparait comme un sujet de plus en plus discuté, de nombreuses figures de lindustrie du numérique saccordent désormais à dire, quà lorigine, les technologies qui sy rapportent ont été développées dans le but de flatter les instincts basiques de lhomme. Il est difficile de prédire lampleur et limpact de « ce phénomène de mode » qui pourrait sapparenter à « une forme déguisée dasservissement » dans lhistoire de lhumanité.
