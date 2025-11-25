Meta aurait supprimé une étude interne, baptisée « Project Mercury », qui avait démontré que la désactivation de Facebook réduisait les sentiments de dépression et d'anxiété. Malgré les inquiétudes du personnel quant au fait que ces résultats montraient un « impact causal », l'entreprise les aurait rejetés, invoquant une méthodologie défaillante. Cette affaire survient alors que Meta fait l'objet d'un recours collectif l'accusant d'avoir dissimulé des risques pour la santé mentale.
Si de nombreuses études ont établi une corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et divers symptômes liés à la santé mentale, il était difficile de déterminer si les médias sociaux étaient réellement à l'origine de la mauvaise santé mentale. Cependant, en 2022, des chercheurs ont réussi à établir une telle causalité : l'étude menée par des chercheurs de l'université de Tel-Aviv, de la Sloan School of Management du MIT et de l'université Bocconi a révélé que Facebook a un impact négatif sur la santé mentale.
Récemment, une plainte déposée dans le cadre d'un recours collectif contre Meta allègue que l'entreprise a mis fin à des recherches internes après avoir trouvé des preuves causales que ses produits, Facebook, causaient des problèmes de santé mentale aux utilisateurs. Cette allégation provient de documents non expurgés soumis par des districts scolaires américains qui poursuivent Meta, Google, TikTok et Snapchat, les plaignants affirmant que les géants de la technologie ont intentionnellement dissimulé aux utilisateurs, aux parents et aux éducateurs des risques reconnus en interne.
Le cur de la plainte tourne autour d'un projet de recherche interne de 2020 baptisé « projet Mercury ». Les scientifiques de Meta, en collaboration avec la société d'études Nielsen, ont étudié les effets de la « désactivation » de l'utilisation de Facebook. Selon des documents internes cités dans le dossier, les résultats étaient très défavorables : « les personnes qui ont cessé d'utiliser Facebook pendant une semaine ont déclaré ressentir moins de dépression, d'anxiété, de solitude et de comparaison sociale ».
Au lieu de publier les résultats ou de poursuivre l'étude, Meta aurait mis fin aux travaux et rejeté en interne les résultats négatifs, affirmant qu'ils étaient faussés par le « discours médiatique » existant autour de l'entreprise. Un membre du personnel aurait exprimé sa crainte que le fait d'enterrer les résultats ne revienne à faire comme l'industrie du tabac, qui « mène des recherches, sait que les cigarettes sont nocives, puis garde cette information pour elle ».
Dans une déclaration publiée le 22 novembre, le porte-parole de Meta, Andy Stone, a défendu l'entreprise, affirmant que l'étude avait été interrompue parce que sa méthodologie était erronée et que Meta travaillait avec diligence pour améliorer la sécurité de ses produits. « Le dossier complet montrera que depuis plus de dix ans, nous écoutons les parents, nous menons des recherches sur les questions les plus importantes et nous apportons de réels changements pour protéger les adolescents », a déclaré Stone.
Il a souligné que les mesures de sécurité mises en place par l'entreprise pour les adolescents sont efficaces, ajoutant que la politique de l'entreprise consiste à supprimer les comptes dès qu'ils sont signalés.
En 2022, le parent d'une jeune fille de treize ans avait poursuivi Facebook et sa société mère, Meta, car la société n'aurait pas pris les précautions d'usage pour éviter que les utilisateurs ne subissent des préjudices du fait d'une utilisation excessive de la plateforme de médias sociaux. La plainte qui nest pas la première dans le genre avait ravivé le débat sur la nécessité dinterdire les réseaux sociaux aux plus jeunes.
