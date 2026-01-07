Google Gmail va supprimer la récupération des e-mails POP3 à partir d'autres comptes : « La récupération des e-mails à partir de comptes tiers vers votre compte Gmail, avec POP, ne sera plus prise en charge »

Pour les personnes qui souhaitent avoir accès à tous leurs e-mails à partir d'un seul et même endroit pratique, Gmail offre depuis longtemps la possibilité d'importer des messages provenant d'autres comptes à l'aide du protocole POP3. Cependant, à partir de ce mois de janvier 2026, cette fonctionnalité va être supprimée. Une note sur les pages d'assistance de Google indique : « La récupération d'e-mails provenant de comptes tiers dans votre compte Gmail, à l'aide du protocole POP, ne sera plus prise en charge. »
Gmail est un fournisseur de messagerie électronique de Google. Il s'agit du plus grand service de messagerie électronique au monde, avec 1,8 milliard d'utilisateurs. Il est accessible via un navigateur web (webmail), une application mobile ou des clients de messagerie tiers via les protocoles POP et IMAP. Les utilisateurs peuvent également connecter des comptes de messagerie autres que Gmail à leur boîte de réception Gmail. Le service a été lancé sous le nom de Google Mail en version bêta en 2004. Il est sorti de la phase bêta en 2009.
La fonctionnalité Gmailify, qui permettait d'appliquer des fonctionnalités telles que la protection contre les spams et l'organisation de la boîte de réception à un compte de messagerie tiers, sera également supprimée. Google n'a pas expliqué les raisons de ces changements, mais le retrait de la prise en charge du protocole POP3 est probablement motivé par des raisons de sécurité, car il implique l'envoi de mots de passe en texte clair.
Si vous souhaitez continuer à recevoir les e-mails d'un autre compte dans votre boîte de réception Gmail, Google vous suggère de configurer le transfert depuis votre autre fournisseur. Cependant, si vous utilisez l'application Gmail pour Android, iPhone et iPad, vous pouvez toujours accéder à d'autres comptes à l'aide d'une connexion IMAP standard. Vous pouvez également choisir de revenir à l'ancienne méthode et d'utiliser un client de messagerie local tel que Thunderbird, qui permet d'accéder à des e-mails provenant de différentes sources, y compris Gmail.
Cette annonce intervient alors que Google autorise enfin les utilisateurs à modifier leur adresse de messagerie électronique @gmail.com, une restriction qui existait depuis longtemps. Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en cours de déploiement et détaillée sur une nouvelle page d'assistance en hindi, permettra aux utilisateurs de passer à une nouvelle adresse @gmail.com. L'ancienne adresse de l'utilisateur deviendra alors un alias, qui continuera à recevoir des e-mails et pourra être utilisée pour la connexion aux services Google. Selon la page d'assistance, les utilisateurs pourront modifier leur adresse Gmail jusqu'à trois fois, pour un total de quatre adresses.
Voici l'annonce de Google :
Découvrez les changements à venir concernant Gmailify et POP dans Gmail
À compter de janvier 2026, Gmail ne prendra plus en charge les fonctionnalités suivantes :
- Gmailify : cette fonctionnalité vous permet de bénéficier de fonctionnalités spéciales telles que la protection contre le spam ou l'organisation de la boîte de réception appliquées à votre compte de messagerie tiers. En savoir plus sur Gmailify.
- Consulter les e-mails d'autres comptes : la récupération des e-mails de comptes tiers dans votre compte Gmail, avec POP, ne sera plus prise en charge.
En savoir plus sur les modifications apportées à Gmailify
Vous ne pourrez plus bénéficier de certaines fonctionnalités de Gmail sur votre compte tiers, telles que :
- La protection contre le spam
- De meilleures notifications par e-mail sur mobile
- Les catégories de boîte de réception
- Une recherche plus rapide grâce aux opérateurs de recherche avancée
Ce que vous devez faire
- Vous pouvez continuer à lire et à envoyer des e-mails depuis votre autre compte dans l'application Gmail pour Android, iPhone et iPad, qui utilise une connexion IMAP standard.
- Découvrez comment ajouter un autre compte e-mail à l'application Gmail.
En savoir plus sur les modifications apportées à la fonctionnalité « Consulter les e-mails d'autres comptes »
- Gmail ne prendra plus en charge la consultation des e-mails provenant de comptes tiers via POP.
- L'option « Consulter les e-mails d'autres comptes » ne sera plus disponible dans Gmail sur votre ordinateur.
Ce que vous devez faire
Important : si vous disposez d'un compte professionnel ou scolaire, votre administrateur peut vous aider à migrer vos données de messagerie vers Google Workspace. En savoir plus sur le service de migration des données.
Vous disposez de deux options pour continuer à accéder à vos e-mails depuis votre autre fournisseur de messagerie :
- Configurer le transfert automatique (Web) : pour que les nouveaux e-mails apparaissent automatiquement dans votre boîte de réception Gmail principale (comme avec la récupération POP), configurez le transfert automatique avec votre autre fournisseur de messagerie. Consultez la documentation de votre fournisseur pour savoir comment procéder.
- Ajouter votre compte dans l'application Gmail (mobile) : vous pouvez continuer à lire et à envoyer des e-mails depuis votre autre compte dans l'application Gmail pour Android, iPhone et iPad, qui utilise une connexion IMAP standard. Découvrez comment ajouter un autre compte de messagerie à l'application Gmail.
Source : Annonce de Google
