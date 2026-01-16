Mozilla publie la version 147 du navigateur web Firefox qui apporte la prise en charge d'Apple Silicon WebGPU, une lecture vidéo et PiP améliorées, ainsi que le protocole Safe Browsing V5

Mozilla a publié Firefox 147, apportant plusieurs améliorations majeures à son célèbre navigateur web open source. Avec cette version, WebGPU est désormais activé pour les appareils équipés de processeurs Apple Silicon sur les versions macOS prises en charge, élargissant ainsi les capacités graphiques avancées pour ces utilisateurs. Suite à ces améliorations, Firefox prend désormais en charge le protocole Safe Browsing V5 et passe de l'approche V4 précédente au mode liste locale dans V5. Pour les développeurs web, Firefox 147 ajoute la prise en charge de l'API Navigation et active les modules ES dans les service workers, ce qui améliore la compatibilité avec les applications web modernes.
Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit disponible pour PC (Windows, macOS, Linux, BSD, etc.) et mobiles (Android, iOS), développé et distribué par la Mozilla Foundation depuis 2003, avec l'aide de milliers de bénévoles. L'entreprise Mozilla Corporation est créée en 2005 pour se charger du développement. Firefox a connu un succès croissant, dépassant 1,2 milliard de téléchargements en janvier 2010, devenant le principal concurrent d'Internet Explorer.
En décembre 2010, il devient le navigateur le plus utilisé en Europe devant Internet Explorer et Google Chrome. Depuis 2010 et l'essor de la navigation sur smartphones, Firefox a vu sa part du marché des navigateurs web décroître d'environ 35 % à 4 % en 2021 (8 % sur PC), au profit notamment de Google Chrome et de Safari. Firefox compte 196 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en 2021.
Suite à ces améliorations, Firefox prend désormais en charge le protocole Safe Browsing V5 et passe de l'approche V4 précédente au mode liste locale dans V5. Les utilisateurs qui ont défini une protection renforcée contre le suivi sur « stricte » verront les restrictions d'accès au réseau local activées par défaut, ce qui nécessitera une autorisation explicite pour que les sites web publics puissent accéder aux ressources locales. Sur les plateformes Linux, Firefox a adopté la spécification Freedesktop.org XDG Base Directory, améliorant ainsi la compatibilité avec les structures de répertoires largement utilisées.
En ce qui concerne les changements visibles pour les utilisateurs, les fenêtres Picture-in-Picture peuvent désormais être configurées pour s'ouvrir automatiquement lorsqu'un onglet en arrière-plan lit une vidéo. Pour les développeurs web, Firefox 147 ajoute la prise en charge de l'API Navigation et active les modules ES dans les service workers, ce qui améliore la compatibilité avec les applications web modernes. La mise à jour inclut également Unicode ICU 78 avec la prise en charge d'Unicode 17 et de nouvelles locales, ainsi que diverses améliorations supplémentaires et corrections de bogues.
Cette mise à jour intervient alors que Firefox poursuit sa longue descente aux enfers. Le navigateur peine à conserver ses utilisateurs et est descendu à une part de marché inquiétante de 2,39 %. Beaucoup sont sceptiques quant à sa survie. Les erreurs stratégiques de Mozilla et la baisse des performances techniques de Firefox sont la preuve d'un déclin terminal. Mozilla a ajouté pour la première fois des conditions d'utilisation pour Firefox et a mis à jour sa politique de confidentialité pour le pire, provoquant un tollé. Il a été accusé d'ouvrir la voie à l'exploitation des données de navigation. Enfin, Mozilla veut passer de Firefox à l'IA open source et à des publicités « respectueuses » de la vie privée.
Source : Annonce Mozilla Firefox 147
