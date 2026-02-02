Tim Berners-Lee a créé Internet, et maintenant il veut le réparer, après que les réseaux sociaux addictifs « optimisés pour la méchanceté » et les « charlatans » l'aient ruiné.

Lorsque Sir Tim Berners-Lee a eu l'idée du World Wide Web en 1989, sa vision pouvait être comparée à une bibliothèque d'Alexandrie numérique, où toutes les connaissances humaines seraient centralisées, dans un esprit de coopération et, surtout, gratuitement. Trente-sept ans plus tard, si le Web a effectivement rapproché le monde, on peut dire qu'il ne l'a pas fait tout à fait de la manière espérée par Berners-Lee. Mais l'inventeur du World Wide Web pense qu'il peut encore être sauvé, même si certaines parties sont « optimisées pour la méchanceté ».
Sir Timothy John Berners-Lee, né le 8 juin 1955, est un informaticien anglais surtout connu pour être l'inventeur du World Wide Web, du langage HTML, du système d'URL et du protocole HTTP. Il est chercheur universitaire à l'université d'Oxford et professeur émérite au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il a conçu et mis en uvre le premier navigateur Web et le premier serveur Web, et a contribué à favoriser le développement ultérieur du Web. Il est le fondateur et directeur émérite du World Wide Web Consortium (W3C), qui supervise le développement continu du Web.
Tim Berners-Lee a rédigé la première proposition pour le World Wide Web en mars 1989 et sa deuxième proposition en mai 1990. En collaboration avec l'ingénieur système belge Robert Cailliau, cette proposition a été formalisée en novembre 1990. Celle-ci décrivait les principaux concepts et définissait les termes importants derrière le Web. Le document décrivait un "projet hypertexte" appelé "WorldWideWeb" dans lequel une "toile" de "documents hypertextes" pouvait être consultée par des "navigateurs". À la fin de 1990, Tim Berners-Lee démontrait ses idées avec le premier serveur Web et navigateur opérationnel au CERN. Il a développé le code de son serveur Web sur un ordinateur NeXT. Pour éviter qu'il soit éteint accidentellement, l'ordinateur avait une étiquette manuscrite faite avec de l'encre rouge avec la note suivante : "This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!"
Avec le courrier électronique, la visioconférence et le partage de fichiers en pair à pair, le Web est l'une des applications les plus importantes d'Internet. C'est peut-être la plus puissante au point où le terme Internet est souvent utilisé pour désigner le Web. Cependant, pour Tim Berners-Lee, le web s'était déjà éloigné de sa mission initiale, qui était de le rendre accessible à tous et à tout. En 2021, Tim Berners-Lee a déclaré que sa création a été abusée pendant trop longtemps. Il voulait que le web soit indépendant du langage, des ordinateurs et des réseaux, ainsi que constructif et utile pour tous les utilisateurs. Il a reconnu que de nombreuses choses devaient être corrigées.
En effet, depuis l'avènement de l'intelligence artificielle (IA), les chatbots dIA changent profondément la manière dont les internautes accèdent à linformation. Autrefois, les moteurs de recherche redirigeaient les utilisateurs vers les sites qui produisent le contenu. Aujourdhui, les chatbots répondent directement, en sappuyant sur les contenus existants, sans forcément rediriger vers les créateurs. Résultat : les éditeurs enregistrent une baisse alarmante de leur trafic, donc des revenus. Les éditeurs luttent pour se faire payer par les entreprises d'IA pour l'accès à leurs contenus. En plus de ces défis, le contenu du Web devient moins fiable à cause des données synthétiques générées par l'IA.
Dans ce contexte, Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, pense qu'il peut encore être sauvé, même si certaines parties sont « optimisées pour la méchanceté ». Dans une interview accordée au Guardian, Berners-Lee explique où exactement les choses ont mal tourné et comment elles pourraient être corrigées dans ce qu'il décrit comme « une bataille pour l'âme du Web », soulignant qu'« il n'est pas trop tard ».
Au début, le Web était assez paisible, sans publicité ni commercialisation excessive, et servait uniquement à fournir des informations et certains divertissements, mais il a commencé à changer à la fin des années 90 avec le boom des dot-com et l'arrivée des « charlatans », selon Berners-Lee. Ce n'est qu'après la polarisation des élections américaines de 2016 qu'il en a eu assez de la toxicité du Web, qui l'aurait laissé « dévasté ». Il reconnaît que les réseaux sociaux ne représentent pas l'ensemble du Web, mais que « le problème est que les gens passent beaucoup de temps sur [les sites de réseaux sociaux] parce qu'ils sont addictifs », les décrivant plus tard comme « optimisés pour la méchanceté ».
Il est intéressant de noter que Berners-Lee fait remarquer que si les premiers points de vue sur Internet étaient neutres et que les jugements moraux portaient sur la manière dont les gens l'utilisaient, aujourd'hui « la façon dont vous concevez un site web, comme Reddit, Pinterest ou Snapchat, peut être explicitement bonne », l'inverse étant tout aussi possible, comme cela a été prouvé.
Il a depuis créé et promeut le projet Solid, qui peut être décrit de manière très générale comme une API décentralisée et contrôlée par l'utilisateur pour le partage de données personnelles, accessible via des protocoles web standard. Les utilisateurs créent leurs propres « pods » où se trouvent toutes leurs informations personnelles, ainsi que tout ce qu'ils publient en ligne et les données collectées à leur sujet. Ils peuvent ensuite choisir d'accorder à certaines entités un contrôle spécifique sur les données auxquelles elles ont accès.
Berners-Lee estime que cela peut redonner aux individus la souveraineté sur leurs données personnelles, et est même allé jusqu'à lever 30 millions de dollars pour Inrupt, une entreprise dont la mission est de « fournir l'énergie commerciale et l'écosystème nécessaires pour aider à protéger l'intégrité et la qualité du nouveau web construit sur Solid ». Il convient toutefois de noter que rien n'oblige les gardiens du web actuel, tels que Google et Meta, à utiliser le protocole Solid, et encore moins à copier les données auxquelles ils pourraient avoir accès.
Il pense néanmoins que « les systèmes existants vont disparaître dans une certaine mesure, car les gens seront plus enthousiasmés par les nouveaux systèmes ». Il fait ici référence aux développeurs qui participent au projet Solid, qui « commencent à coder simplement parce qu'ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent ».
En 2019, Berners-Lee a déjà admis qu'Internet a beaucoup de problèmes. Les utilisateurs sont victimes de harcèlement en ligne, de piratages sponsorisés par l'État et d'autres comportements criminels. Les modèles de revenus basés sur les annonces récompensent les clickbait, alors que les fake news se propagent de manière virale. Et même si elles peuvent être enrichissantes, les plateformes de médias sociaux sont également devenues le foyer de lindignation politique et des conversations polarisantes.
Il avait alors proposé le contrat pour le Web, qui est un effort visant à réunir les gouvernements, les entreprises, la société civile et les utilisateurs du Web afin de développer une feuille de route pour créer un Web au service de lhumanité et qui constitue un bien public pour tous, partout dans le monde. Lobjectif est de se servir du contrat pour que chaque partie soit tenue responsable de faire sa part afin de créer un Web ouvert et gratuit. Pour Berners-Lee, la lutte pour le Web est l'une des causes les plus importantes de notre époque.
Source : Tim Berners-Lee s'exprimant dans The Guardian
