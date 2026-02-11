Google révèle que YouTube a généré plus de 60 milliards $ de revenus en 2025 grâce à la publicité et aux abonnements payants, dépassant désormais largement les 45 milliards $ de revenus de son rival Netflix

Cette performance financière sinscrit dans une dynamique de croissance déjà observée lannée précédente. Au deuxième trimestre 2025, YouTube avait enregistré près de 10 milliards de dollars de revenus publicitaires, dépassant les prévisions de Wall Street, tandis qu'Alphabet annonçait un chiffre d'affaires de 96,4 milliards de dollars et un bénéfice net en hausse de 19 % sur un an.
Un an auparavant, YouTube avait intensifié sa stratégie de monétisation face aux bloqueurs de publicité. En juillet 2024, la plateforme a durci sa position contre les bloqueurs de publicité en testant l'injection directe de publicités dans le flux vidéo à plus grande échelle. Des utilisateurs ont signalé lapparition décrans noirs ou de publicités vides lors de lutilisation dextensions de blocage, témoignant de la volonté de Google d'intensifier la bataille technologique autour de la monétisation.
Plus récemment, Google a révélé que YouTube avait généré plus de 60 milliards de dollars de revenus en 2025, alors que l'entreprise vise à attirer davantage d'abonnés. Ce chiffre, qui correspond au total des revenus générés par la publicité sur YouTube et les abonnements payants, dépasse de loin les 45 milliards de dollars de revenus de son concurrent Netflix. Il semble que ce soit la première fois que Google mette en avant les revenus annuels de sa plateforme vidéo depuis son acquisition en 2006.
Hanna Kahlert, analyste senior chez Midia Research, a déclaré que même s'il s'agissait d'une annonce importante, elle n'était « peut-être pas surprenante », la plateforme étant devenue « presque une infrastructure pour les natifs du numérique ».
« YouTube est l'un des services numériques les plus utilisés, voire le plus utilisé, avec plus de 70 % des consommateurs internationaux qui l'utilisent chaque semaine et plus de 50 % qui l'utilisent quotidiennement », a-t-elle déclaré, citant les données d'une enquête menée par Midia auprès des consommateurs.
Hanna Kahlert a ajouté que les différentes façons dont la plateforme génère des revenus, par exemple grâce à la publicité ou à un abonnement mensuel permettant de supprimer les publicités, lui permettent de « tirer pleinement parti » de son large public.
Alors que les revenus publicitaires mondiaux de YouTube au cours des trois derniers mois de 2025 ont été inférieurs aux attentes de Wall Street, s'établissant à 11,38 milliards de dollars, le patron de Google, Sundar Pichai, a souligné la croissance globale de YouTube dans le cadre d'une « année fantastique » pour l'entreprise.
Le PDG de Google a déclaré que YouTube Premium, son service permettant aux utilisateurs de payer pour supprimer les publicités entre les vidéos ou les chansons sur son service musical, avait contribué à faire passer le nombre d'abonnements payants à l'ensemble des services grand public de Google à plus de 325 millions en 2025.
Mais Philipp Schindler, directeur commercial de Google, a déclaré aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que YouTube connaissait une « forte croissance » des abonnements. Il a déclaré que la société avait « innové pour répondre aux besoins des consommateurs là où ils se trouvent » avec de nouveaux niveaux YouTube TV et Premium moins chers.
La société a également cherché d'autres moyens d'inciter les gens à s'abonner, par exemple en autorisant uniquement les utilisateurs Premium à lire des vidéos en arrière-plan sur les smartphones. Dans le même temps, Shorts, les courtes vidéos de YouTube inspirées de TikTok, auraient également enregistré en moyenne plus de 200 milliards de vues quotidiennes.
« Plus seulement des vidéos de chats »
Alors qu'il fêtait son 20e anniversaire l'année dernière, YouTube est devenu le deuxième service média le plus regardé au Royaume-Uni, selon l'Ofcom. L'Ofcom a ensuite constaté que la plateforme était utilisée par 94 % des internautes adultes britanniques, le temps passé sur celle-ci atteignant en moyenne 51 minutes par jour et par personne.
Le diffuseur public britannique a récemment annoncé son intention de produire des émissions pour YouTube dans le cadre d'un accord historique.
Les 60 milliards de dollars de revenus générés par YouTube en 2025 dépassent ceux de son concurrent Netflix, même si Mike Proulx, analyste chez Forrester, précise qu'il ne s'agit pas d'une « comparaison à périmètre égal ». « La majeure partie du contenu de YouTube est générée par les utilisateurs, contrairement à celui produit par Hollywood », explique-t-il.
Mais il a déclaré que « les frontières entre les concurrents s'estompent », Disney+ s'étant associé à OpenAI pour créer des contenus courts générés par les utilisateurs, tandis que YouTube accueillera les Oscars à partir de 2029.
« YouTube ne se limite plus aux vidéos de chats », a déclaré Ted Sarandos, le patron de Netflix, aux législateurs américains lors d'une audience au Sénat au sujet de son projet d'achat de Warner Bros. « YouTube, c'est la télévision ».
Netflix a récemment cherché à conclure des accords avec des créateurs de contenu, notamment des YouTubers populaires, afin de renforcer son offre. Mais certains créateurs, dont le plus grand au monde, MrBeast, ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de l'intelligence artificielle (IA).
L'essor d'outils tels que les aperçus IA de Google, ses résumés de résultats de recherche générés par l'IA, a été associé par certains à une baisse du trafic vers leurs vidéos, leurs sites et leurs contenus.
La Commission européenne a lancé une enquête en décembre afin d'examiner l'impact des résumés générés par l'IA de Google sur les créateurs de contenu et les éditeurs web. L'autorité britannique de régulation des marchés a depuis proposé des mesures visant à donner aux éditeurs plus de contrôle sur l'apparition de leurs travaux dans les résumés et les produits générés par l'IA de Google.
Google a déclaré qu'il pensait pouvoir « trouver une voie qui offrirait encore plus de choix aux propriétaires de sites web et aux éditeurs ». Mais dans ses derniers résultats, l'entreprise s'est engagée à investir encore plus d'argent dans l'IA, un domaine dans lequel les grands patrons de la tech affirment vouloir dépenser des sommes colossales cette année.
Si YouTube continue d'afficher des résultats financiers impressionnants, les entreprises de réseaux sociaux font face à des accusations persistantes concernant l'impact de leurs plateformes sur la santé mentale des utilisateurs, notamment des plus jeunes.
Alphabet et Meta Platforms sont actuellement confrontés à un procès historique qui examine les effets de leurs produits sur la santé mentale des utilisateurs. Le procès se concentre sur la conception d'applications telles qu'Instagram et YouTube, [URL="https://droit.developpez.com/actu/380133/Les-plus-grandes-entreprises-de-reseaux-sociaux-sont-accusees-d-avoir-cree-des...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.