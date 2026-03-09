Google vient d'accorder à Sundar Pichai une rémunération totale de 692 millions $, dont la majeure partie est liée à ses performances et à de nouvelles primes en actions liées à Waymo et Wing

Alphabet a mis en place un programme de rémunération sur trois ans pour Sundar Pichai, son PDG, qui pourrait atteindre 692 millions de dollars, la majeure partie de cette rémunération étant liée à la performance et à de nouvelles primes en actions liées à Waymo et Wing. Lui et sa femme détiennent actuellement des actions d'une valeur de près de 500 millions de dollars, et auraient vendu pour 650 millions de dollars supplémentaires l'été dernier.
Google est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Google est la plus grande filiale d'Alphabet. Sundar Pichai a été nommé PDG de Google le 24 octobre 2015, en remplacement de Larry Page, qui est devenu PDG d'Alphabet. Le 3 décembre 2019, Pichai est également devenu PDG d'Alphabet.
Pichai Sundararajan, né le 10 juin 1972, plus connu sous le nom de Sundar Pichai, a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur en matériaux. Après un bref passage chez le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Co., Pichai a rejoint Google en 2004, où il a dirigé la gestion des produits et les efforts d'innovation pour une suite de logiciels clients de Google, notamment Google Chrome et ChromeOS, tout en étant largement responsable de Google Drive. En outre, il a supervisé le développement d'autres applications telles que Gmail et Google Maps.
En novembre 2025, Sundar Pichai a déclaré que l'IA prendra en charge des tâches complexes, y compris son propre travail, d'ici un an. Le PDG de Google a affirmé que le poste de PDG est l'une des « tâches les plus faciles » que l'IA pourrait bientôt remplacer. Cela rejoint l'avis d'autres leaders du secteur technologique, comme Sam Altman d'OpenAI, bien que le PDG de Nividia ne soit pas d'accord. Si l'IA excelle dans les décisions basées sur les données et la modélisation stratégique, le jugement humain, l'établissement de relations de confiance et le raisonnement éthique restent des qualités de leadership irremplaçables.
Si Pichai estime donc que la fonction de PDG est "facile" à remplacer, le poste reste très bien payé. Un rapport d'août 2025 a montré que les actions d'Alphabet ont grimpé en flèche depuis début 2023, permettant à l'entreprise d'atteindre une valeur boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Cela a profité aux dirigeants, dont Sundar Pichai, qui avait rejoint le club très fermé des PDG de sociétés technologiques non fondateurs dont la fortune dépasse le milliard de dollars. Selon le rapport, la fortune nette de Sundar Pichai dépasse les 1,1 milliard de dollars.
Récemment, un nouveau rapport montre qu'Alphabet a mis en place un programme de rémunération sur trois ans pour Sundar Pichai, son PDG, qui pourrait atteindre 692 millions de dollars, la majeure partie de cette rémunération étant liée à la performance et à de nouvelles primes en actions liées à Waymo et Wing. Ce programme pourrait placer Pichai parmi les dirigeants les mieux rémunérés si les objectifs de performance sont atteints.
La nouvelle rémunération totale de Sundar Pichai pourrait s'élever à 692 millions de dollars. Selon un document, Alphabet a conclu un accord de trois ans avec le PDG de Google qui pourrait faire de lui l'un des dirigeants les mieux payés de la planète, mais la majeure partie de cette rémunération est liée à ses performances, notamment à de nouvelles primes en actions liées à Waymo et à son entreprise de livraison par drone Wing.
Ce qui est frappant, c'est le peu d'intérêt que suscite Pichai auprès du public par rapport aux fondateurs de Google. Larry Page et Sergey Brin, respectivement deuxième et quatrième fortune mondiale, ont récemment fait la une des journaux pour une toute autre raison. Tous deux ont acheté des propriétés somptueuses à Miami, ce qui est largement considéré comme une réponse au projet de loi californien sur l'impôt sur les milliardaires, une initiative référendaire visant les quelque 200 milliardaires de l'État avec un prélèvement unique de 5 % sur la fortune nette supérieure à 1 milliard de dollars. Page aurait récemment dépensé plus de 173 millions de dollars pour deux manoirs à Coconut Grove, en Floride, tandis que Brin vient d'acquérir un méga-manoir de 51 millions de dollars à 22 km de là, qui s'ajoute à deux achats antérieurs totalisant 92 millions de dollars.
Pichai, en revanche, reste discrètement installé à Los Altos, en Californie, pour autant que le public le sache. Il est lui aussi milliardaire : la capitalisation boursière de Google ayant été multipliée par près de sept depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise en 2015, les actions qu'il a accumulées au fil du temps ont pris une valeur considérable. Lui et sa femme détiennent actuellement des actions d'une valeur de près de 500 millions de dollars, et auraient vendu pour 650 millions de dollars supplémentaires l'été dernier.
Cet accord semble malin car il assure 692 millions de dollars avant "leffondrement" des valorisations boursières dû à l'IA. Sundar Pichai avait mis en garde contre « l'irrationalité » du boom des investissements dans l'IA, qui représente 1000 milliards de dollars, en le comparant à la bulle Internet et en affirmant qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'un éventuel effondrement. Dans un contexte de valorisations en forte hausse et de dépenses massives, les experts du secteur débattent de la durabilité. Son analyse approfondie de novembre 2025 explore les risques, les parallèles historiques et les implications futures pour les géants de la technologie.
Sources : Accord de rémunération, Financial Times, Bloomberg
