YouTube a dépassé Disney, Paramount et WBD réunis en revenus pub avec ses 40 milliards $ engrangés en 2025 : une victoire au prix d'une expérience utilisateur hostile avec des formats pubs non-passables

Envoyé par RenarddeFeu Envoyé par Les majors type Disney, Paramount et Warner vendent des abonnements, si bien qu'il ne peuvent pas laisser n'importe-qui et n'importe-quoi paraître sur leurs plateformes. Ça n'est pas le cas de YouTube qui pour le coup mange vraiment à tous les râteliers. Ça vaut aussi pour les Youtubeurs qui font des partenariats avec des entreprises plus que douteuses.

1 3

Cest tout à fait vraiJe rajoute que les youtubeurs peuvent être douteux aussi.Dans le meilleur, des cas, ce sont des vendeurs à la sauvette sans aucun scrupule et qui se font payer des voyages, des suites dans les hôtels de luxe, des balades en hélicoptère , évidemment des appareils et ce ne sont pas des rumeurs, ils le disent eux mêmes. Certains osent même se plaindre en ligne devant leur spectateurs que la marque ne leur aurait pas offert par exemple tous les accessoires en même temps que lappareil principal qui coûtait déjà au moins 700 ou 800 .Ils sont pratiquement tous dans la zone dinfluence dune grande marque, il y a les pour ceci les contre cela les pour cela les contre ceci. Tout est faux.Cest scandaleux cest un monde complètement dévoyé. De source sûre et directe dans certains domaines. Ils se font payer 2000  pour faire la promotion dun seul produit au milieu de plusieurs lors dune seule émission. Et si la marque refuse de le faire cest le Service minimum même si le produit est reconnu dans le monde professionnel, ils lexpédient comme si cétait une vulgaire cochonnerie. En revanche la cochonnerie Made In China si derrière ça suit, on peut être certain quils vont en parler en termes très élogieux.Un. Exemple parmi des milliers voire des millions dautres.Quand Spencer et Bond ont été virés comme des malpropres de Microsoft, parce que cest ce qui sest passé, tous les youtubeurs ont hurlé à la fin de Xbox.Quelques jours, après à peine la nouvelle patronne de Xbox sort une vague vidéo de sept secondes qui montre un logo avec la marque hélix. Rien dautre. Et là cest le discours totalement opposé par exactement les mêmes à quelques jours dintervalle.Tout est dit. Et vous essayez de discuter avec eux en ligne, mission impossible, soit vous êtes censuré soit ils noient le poisson.Je préfère avoir affaire directement à un commercial dune marque un vendeur de supermarché quau youtubeur au moins je sais qui jai en face et je sais pourquoi, il est là les choses sont claires.Les propos sexistes raciste les fake News, la violation des droits dauteur, vous pouvez signaler 10 fois par jour à YouTube, tout le monde sen fout, cest comme Facebook. La seule valeur qui compte cest largent, cest tout. vivement quil y ait une alternative.Et noublions pas lutilisation stupide de lintelligence artificielle pour des vidéos, complètement fake dans le pire des cas pour manipuler les masses et dans le meilleur si jose dire pour produire des imbécillités en fonction de la mode du beauf de la semaine. Il y a six mois cétait des nanas avec des gros seins pour présenter des fakes versions du seigneur des anneaux. Maintenant la grande mode cest montrer les acteurs de Jurassic Park avant et aujourdhui. Et quand le pauvre gars est mort il a droit à sa version en ange, aux côté de sa version initiale, les deux côte à côte en train de faire un selfie, je pense que vous connaissez je ne supporte plus parce quil y en a des centaines, voire des milliers dans quelques semaines, ça sera certainement une autre connerie.Les réseaux sociaux sont devenus les vrais nouveaux marchands du temple. cest abominable et YouTube néchappe pas à la règle. il nest pas question de payer un abonnement pour ce machin., je reboot mes abonnements régulièrement, je supprime toutes mes traces, jutilise block tube, mais ça ne suffit même plus pour endiguer ce flot ddimbécillités et je vois que de mois en mois ça saggrave. Il y a quelques chaînes qui mintéressent comme le musée de lhomme lina lircam. Hélas, leurs vidéos sont sur YouTube. Javoue que je ne sais plus comment faire.Mais je vois quil y a un idiot qui a mis un pouce en bas, alors que je ne fais quénoncer des vérités que tout le monde peut contrôler et constater. comment est-ce quon peut être dévoyé à ce point ? Jimagine que cest un youtubeur. Un homme sandwich. Un petit horizontal?