IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

YouTube a dépassé Disney, Paramount et WBD réunis en revenus pub avec ses 40 milliards $ engrangés en 2025 : une victoire au prix d'une expérience utilisateur hostile avec des formats pubs non-passables

Le , par Stéphane le calme
10 commentaires

5PARTAGES

7  0 
En 2025, YouTube a engrangé 40,4 milliards de dollars de revenus publicitaires, davantage que Disney, NBC, Paramount et Warner Bros. Discovery réunis. Parallèlement, la plateforme de Google déploie des formats publicitaires non-passables de 30 secondes sur les écrans de salon. Ces deux nouvelles, apparemment distinctes, racontent en réalité la même histoire : la télévision traditionnelle est en train de perdre la guerre de l'attention, et YouTube en récupère les dépouilles.

Selon les estimations du cabinet d'analyse MoffettNathanson, YouTube a engrangé 40,4 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2025, dépassant les revenus publicitaires cumulés de Disney, NBC, Paramount et Warner Bros. Discovery, dont le total conjoint s'établissait à 37,8 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement un record : c'est un renversement historique. En 2024, les revenus publicitaires de YouTube s'élevaient à 36,1 milliards de dollars et restaient inférieurs aux 41,8 milliards de dollars cumulés par Disney, NBCU, Paramount et WBD. Les tables se sont désormais retournées.

Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il faut replacer ces données dans leur contexte. Si l'on considère l'ensemble des revenus de YouTube, publicité et abonnements confondus, la plateforme aurait généré plus de 60 milliards de dollars sur l'exercice 2025, dont environ 20 milliards issus des abonnements aux offres YouTube Premium, YouTube TV et YouTube Music. Ce total dépasse Netflix, dont les revenus annuels s'établissaient à 45,2 milliards de dollars sur la même période.

La comparaison avec Hollywood n'est pas anodine. Pendant des décennies, les grands studios ont été les rois du divertissement, captivant les audiences avec des films à gros budgets et des séries à succès. Mais tandis que la télévision linéaire voit ses audiences se contracter et que les coûts de production explosent, YouTube accélère. Même les plateformes de streaming propriétaires des studios n'arrivent pas à combler l'écart.


La télévision connectée : nouveau terrain de chasse

Si YouTube est parvenu à ce niveau de domination publicitaire, c'est notamment parce qu'il a systématiquement investi l'écran de salon, celui que l'industrie appelle la CTV (Connected Television). Ce glissement n'est pas anodin : il s'agit de la conquête du dernier bastion symbolique de la télévision traditionnelle, le grand écran du foyer.

En décembre 2025, le streaming représentait 47,5 % du temps d'écoute télévisuelle total aux États-Unis, le niveau le plus élevé jamais mesuré. Les investissements publicitaires suivent les audiences : les dépenses publicitaires sur CTV aux États-Unis ont atteint environ 33 milliards de dollars en 2025, et l'IAB prévoit une croissance de 13,8 % de ce segment en 2026.

En juin 2025, YouTube représentait 12,8 % de l'utilisation totale de la télévision aux États-Unis, dépassant de loin Netflix, classé second avec 8,3 %. Aucune autre plateforme n'a atteint 5 %. Ce positionnement est structurel : YouTube n'est plus une plateforme vidéo consultée sur mobile, c'est devenu le premier réseau de télévision mondial sans chaînes, sans grille de programmation, sans abonnement obligatoire.

En France, la dynamique est similaire. Selon Isabelle Allanche, directrice générale de YouTube Ads France, la plateforme réunit 43 millions d'utilisateurs mensuels, soit environ 8 internautes français sur 10 d'après une mesure cross-vidéo Watch de Médiamétrie qu'elle cite, un ratio qui rapporte donc les usages à la population connectée plutôt qu'à l'ensemble des Français. La durée d'écoute sur grand écran a progressé de plus de 31 % en deux ans dans l'Hexagone, et les inventaires publicitaires non-passables sur CTV enregistrent une croissance de plus de 50 % en un an.

Des publicités de 30 secondes non-passables : la logique implacable de la monétisation

C'est dans ce contexte que Google a annoncé le déploiement, sur son application TV, de spots publicitaires non-passables de 30 secondes, le même format que les coupures publicitaires de la télévision linéaire d'antan. La mesure concerne spécifiquement l'expérience YouTube sur les téléviseurs, où les habitudes de visionnage se rapprochent davantage de la télévision traditionnelle. Selon Google, ce format publicitaire allongé est conçu pour permettre aux annonceurs d'atteindre des audiences regardant du contenu dans un cadre de détente, installées dans leur salon.

Le mécanisme technique s'appuie sur l'IA. Google précise que son intelligence artificielle « optimise dynamiquement entre des formats Bumper de 6 secondes, des formats standard de 15 secondes...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

10 commentaires
Commenter Signaler un problème
RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 11/03/2026 à 7:51
Les majors type Disney, Paramount et Warner vendent des abonnements, si bien qu'il ne peuvent pas laisser n'importe-qui et n'importe-quoi paraître sur leurs plateformes. Ça n'est pas le cas de YouTube qui pour le coup mange vraiment à tous les râteliers. Ça vaut aussi pour les Youtubeurs qui font des partenariats avec des entreprises plus que douteuses.
7  0 
Jazzride
Avatar de Jazzride
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 11/03/2026 à 12:37
Cest vrai que YouTube ne permet pas la publication de messages de manipulation
Cest la foire aux fake news comme tous les réseaux sociaux dailleurs
Cest le pire du pire
Dailleurs, je vois quil y a des drogues ici aussi à se demander sils ont pas gagné trois centimes et demie le mois dernier avec leurs vidéos pourries
Ne vous inquiétez pas avec moi cest la restriction tout azimuts pas dabonnement payant au Premium tu parles
pas dabonnement aux chaînes pas de post pour faire de la pub à une chaîne pas de pouces machin débiles
Ceinture.

La seule chose que l'on apprend avec les réseaux sociaux, c'est que l'humanité s'enfonce dans la médiocrité, la vulgarité, la méchanceté, la pingrerie, le goût du lucre du mensonge et de la manipulation perverse. Je n'ai pas besoin d'être en contact même à distance avec ce genre de population ca ne m'intéresse pas. Ça me fait rire de voir des gens qui disent j'ai 500 amis.. qu'il ne rencontreront jamais qu'il ne verront jamais qu'ils ne connaîtront jamais. Et qui s'en foutent d'eux de toute façon.

Mes amis sont dans le réel et pas dans le virtuel.

Quant aux youtubeurs qui croient avoir trouvé une manne céleste, il va falloir qu'ils se préparent à retourner chercher un vrai travail, parce que Google commence à remplacer tranquillement tout ça par son intelligence artificielle et va mettre dehors tous ces youtubeurs qui lui coûtent cher., Google a appâté le chaland et bientôt il n'en aura plus besoin. Oui j'en rigole parce que de toute façon c'est moral. À part les institutions publiques et privées, youTube, c'est le monde de la médiocrité, le nul qui croit avoir trouvé un travail... parce qu'il ne trouve sa place nulle part dans le réel.
1  1 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 11/03/2026 à 11:59
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
La trajectoire est en tout cas tracée : YouTube veut être la télévision, avec tous ses revenus publicitaires, mais sans ses contraintes réglementaires historiques. Reste à savoir combien de temps les utilisateurs, les créateurs de contenu, les régulateurs et les studios hollywoodiens en déroute laisseront faire.
Tant qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur YouTube, je ne vois pas de problème.
C'est bien, le spectateur choisit ce qu'il regarde, il le regarde quand il veut. C'est pratique.

La TV manipule les gens (principalement les chaînes d'informations).

Par contre YouTube pourrait payer les créateurs un peu plus...
0  1 
Jazzride
Avatar de Jazzride
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 11/03/2026 à 8:38
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Les majors type Disney, Paramount et Warner vendent des abonnements, si bien qu'il ne peuvent pas laisser n'importe-qui et n'importe-quoi paraître sur leurs plateformes. Ça n'est pas le cas de YouTube qui pour le coup mange vraiment à tous les râteliers. Ça vaut aussi pour les Youtubeurs qui font des partenariats avec des entreprises plus que douteuses.
Cest tout à fait vrai
Je rajoute que les youtubeurs peuvent être douteux aussi.
Dans le meilleur, des cas, ce sont des vendeurs à la sauvette sans aucun scrupule et qui se font payer des voyages, des suites dans les hôtels de luxe, des balades en hélicoptère , évidemment des appareils et ce ne sont pas des rumeurs, ils le disent eux mêmes. Certains osent même se plaindre en ligne devant leur spectateurs que la marque ne leur aurait pas offert par exemple tous les accessoires en même temps que lappareil principal qui coûtait déjà au moins 700 ou 800 .

Ils sont pratiquement tous dans la zone dinfluence dune grande marque, il y a les pour ceci les contre cela les pour cela les contre ceci. Tout est faux.

Cest scandaleux cest un monde complètement dévoyé. De source sûre et directe dans certains domaines. Ils se font payer 2000  pour faire la promotion dun seul produit au milieu de plusieurs lors dune seule émission. Et si la marque refuse de le faire cest le Service minimum même si le produit est reconnu dans le monde professionnel, ils lexpédient comme si cétait une vulgaire cochonnerie. En revanche la cochonnerie Made In China si derrière ça suit, on peut être certain quils vont en parler en termes très élogieux.

Un. Exemple parmi des milliers voire des millions dautres.
Quand Spencer et Bond ont été virés comme des malpropres de Microsoft, parce que cest ce qui sest passé, tous les youtubeurs ont hurlé à la fin de Xbox.

Quelques jours, après à peine la nouvelle patronne de Xbox sort une vague vidéo de sept secondes qui montre un logo avec la marque hélix. Rien dautre. Et là cest le discours totalement opposé par exactement les mêmes à quelques jours dintervalle.

Tout est dit. Et vous essayez de discuter avec eux en ligne, mission impossible, soit vous êtes censuré soit ils noient le poisson.

Je préfère avoir affaire directement à un commercial dune marque un vendeur de supermarché quau youtubeur au moins je sais qui jai en face et je sais pourquoi, il est là les choses sont claires.

Les propos sexistes raciste les fake News, la violation des droits dauteur, vous pouvez signaler 10 fois par jour à YouTube, tout le monde sen fout, cest comme Facebook. La seule valeur qui compte cest largent, cest tout. vivement quil y ait une alternative.

Et noublions pas lutilisation stupide de lintelligence artificielle pour des vidéos, complètement fake dans le pire des cas pour manipuler les masses et dans le meilleur si jose dire pour produire des imbécillités en fonction de la mode du beauf de la semaine. Il y a six mois cétait des nanas avec des gros seins pour présenter des fakes versions du seigneur des anneaux. Maintenant la grande mode cest montrer les acteurs de Jurassic Park avant et aujourdhui. Et quand le pauvre gars est mort il a droit à sa version en ange, aux côté de sa version initiale, les deux côte à côte en train de faire un selfie, je pense que vous connaissez je ne supporte plus parce quil y en a des centaines, voire des milliers dans quelques semaines, ça sera certainement une autre connerie.

Les réseaux sociaux sont devenus les vrais nouveaux marchands du temple. cest abominable et YouTube néchappe pas à la règle. il nest pas question de payer un abonnement pour ce machin., je reboot mes abonnements régulièrement, je supprime toutes mes traces, jutilise block tube, mais ça ne suffit même plus pour endiguer ce flot ddimbécillités et je vois que de mois en mois ça saggrave. Il y a quelques chaînes qui mintéressent comme le musée de lhomme lina lircam. Hélas, leurs vidéos sont sur YouTube. Javoue que je ne sais plus comment faire.

Mais je vois quil y a un idiot qui a mis un pouce en bas, alors que je ne fais quénoncer des vérités que tout le monde peut contrôler et constater. comment est-ce quon peut être dévoyé à ce point ? Jimagine que cest un youtubeur. Un homme sandwich. Un petit horizontal?
1  3 

 