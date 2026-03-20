Mozilla annonce Firefox 149 qui proposera un VPN intégré gratuit, un mode d'affichage en deux volets, des notes dans les onglets et des fenêtres IA en option

Encore plus de raisons d'aimer Firefox : les nouveautés actuelles et à venir



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Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur Web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages Web, qui met en uvre les standards Web actuels et futurs. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes, ainsi qu'une version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS.La part d'utilisation de Firefox a atteint un pic de 32,21 % en novembre 2009, Firefox 3.5 ayant dépassé Internet Explorer 7, bien que pas toutes les versions d'Internet Explorer dans leur ensemble; son utilisation a ensuite diminué face à la concurrence de Google Chrome. En février 2025, selon StatCounter, il détenait une part d'utilisation de 6,36 % sur les PC traditionnels (c'est-à-dire en tant que navigateur de bureau), ce qui en faisait le quatrième navigateur web pour PC le plus populaire après Google Chrome (65 %), Microsoft Edge (14 %) et Safari (8,65 %).[25]Récemment, Mozilla a annoncé plusieurs mises à jour majeures pour Firefox. À partir de Firefox 149, dont la sortie est prévue le 24 mars, les utilisateurs aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pourront accéder à un réseau privé virtuel (VPN) intégré gratuit avec une limite de données mensuelle de 50 gigaoctets. Le VPN acheminera le trafic du navigateur via un proxy, masquant les adresses IP et les emplacements des utilisateurs pour une confidentialité accrue sans nécessiter de téléchargements supplémentaires.Parallèlement au VPN, Firefox 149 introduira le mode « split view », permettant d'afficher deux pages web côte à côte dans une seule fenêtre. Cela facilite la comparaison, la copie et le multitâche sans avoir à changer constamment d'onglet. Dans cette version, la fonctionnalité « Smart Window » (anciennement « AI Window ») proposera également un assistant de navigation optionnel. Grâce à l'intelligence artificielle, elle fournira des définitions rapides, des résumés d'articles ou des comparaisons de produits directement dans l'interface du navigateur. Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité.Firefox 149 introduira également les « Tab Notes », permettant aux utilisateurs d'ajouter des notes à n'importe quel onglet pour faciliter le multitâche et l'organisation. Ces mises à jour s'accompagnent d'améliorations plus générales en matière d'ergonomie. La section des paramètres, repensée, offre désormais une navigation plus claire et une fonction de recherche améliorée, simplifiant ainsi la personnalisation. De plus, Firefox dévoile de nouveaux thèmes, icônes et améliorations visuelles dans toute son interface. Les utilisateurs remarqueront peut-être également l'apparition de la nouvelle mascotte de Firefox, Kit 🦊.Voici l'annonce de Firefox 149 :Firefox s'adresse à ceux qui font leurs propres choix en ligne, qu'il s'agisse de préserver leur vie privée ou d'utiliser des outils pour accomplir leurs tâches. Cet engagement en faveur du choix se reflète dans toute l'expérience Firefox, et les contrôles de l'IA en sont le dernier exemple en date : ils permettent d'activer, de désactiver ou de personnaliser les fonctionnalités de l'IA générative, une par une.Au cours des prochaines semaines, nous déploierons une série de mises à jour qui s'appuient sur ce principe. Attendez-vous à davantage de contrôle là où cela compte, à de meilleures protections en arrière-plan et à quelques nouveaux outils qui amélioreront votre navigation quotidienne. Vous pourriez même découvrir un nouveau visage de Firefox en cours de route.Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre :La section Paramètres a été améliorée avec une navigation et une recherche plus claires, ce qui simplifie la personnalisation de Firefox. Bientôt disponible dans Firefox Nightly.Un VPN gratuit intégré arrive dans Firefox. Les VPN gratuits peuvent parfois cacher des arrangements douteux qui finissent par compromettre votre confidentialité, mais le nôtre est conçu à partir de nos principes en matière de données et de notre engagement à être le navigateur le plus fiable au monde. Il achemine le trafic de votre navigateur via un proxy pour masquer votre adresse IP et votre emplacement pendant que vous naviguez, vous offrant ainsi une confidentialité et une protection en ligne renforcées sans téléchargement supplémentaire. Les utilisateurs disposeront d'un volume de données de 50 gigaoctets par mois aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour commencer. Disponible dans Firefox 149 à partir du 24 mars.Fonctionnalité VPN de Firefox activée dans la fenêtre du navigateur avec une icône en forme de bouclier, un renard illustré et un fond violet.Nous avons également récemment annoncé que Firefox est le premier navigateur à intégrer l'API Sanitizer, une nouvelle norme de sécurité Web qui bloque les attaques avant qu'elles ne vous atteignent.Smart Window, anciennement appelé AI Window, utilise l'IA pour vous fournir une aide rapide pendant que vous naviguez  comme des définitions rapides, des résumés d'articles, des comparaisons de produits et plus encore  sans quitter la page. Son utilisation est entièrement facultative et se fera sur inscription. La liste d'attente est désormais ouverte pour les mises à jour et l'accès anticipé.La vue fractionnée affiche deux pages Web côte à côte dans une seule fenêtre, ce qui facilite la comparaison, la copie et le multitâche sans avoir à passer d'un onglet à l'autre. Déploiement dans Firefox 149 le 24 mars.Les notes d'onglet vous permettent d'ajouter des notes à n'importe quel onglet, un autre outil pour faciliter le multitâche et reprendre là où vous vous êtes arrêté. Disponible dans Firefox Labs 149 à partir du 24 mars.« La feuille de route de Firefox pour cette année est la plus passionnante que nous ayons élaborée depuis longtemps. Nous nous concentrons exclusivement sur la création du meilleur navigateur possible, et les fonctionnalités que nous proposerons au cours des prochains mois et au-delà s'inspirent des retours de notre communauté », a déclaré Ajit Varma, responsable de Firefox. « Nous améliorons les fondamentaux tels que la vitesse et les performances. Nous lançons également de nouvelles normes ouvertes innovantes dans Gecko pour garantir que lavenir du Web soit ouvert, diversifié et non contrôlé par un seul moteur. Parallèlement, nous donnons la priorité aux fonctionnalités qui offrent aux utilisateurs un réel pouvoir, un large choix et une protection solide de la vie privée, conçues dune manière que seul Firefox peut proposer. Et comme toujours, nous continuerons à écouter, en invitant les utilisateurs à contribuer à façonner lavenir et en leur donnant davantage de raisons daimer Firefox. »Firefox fait également peau neuve sur notre site web, dans nos produits et bien au-delà. Cela inclut des thèmes et des icônes mis à jour, ainsi que des améliorations visuelles dans l'ensemble de Firefox, notamment au niveau des barres d'outils, des menus et de la page d'accueil. Ces changements apportent également des améliorations en termes d'ergonomie qui facilitent l'accès aux fonctionnalités clés. Ils tiennent compte des commentaires des utilisateurs et visent à moderniser le navigateur tout en renforçant l'identité visuelle propre à Firefox. Nous apprécions les retours de la communauté sur ces nouveaux designs. Nous vous en dirons plus très bientôt.Vous avez peut-être également remarqué lapparition récente dun nouvel élément dans Firefox : notre nouvelle mascotte, Kit. Kit est votre compagnon dans cette nouvelle ère dInternet, notre façon de rendre visible le soutien de Firefox et dapporter un peu de chaleur et de familiarité à votre navigation.Choisir Firefox, c'est utiliser Internet selon vos propres conditions : des options quand vous en avez besoin, la sécurité quand cela compte le plus, et des outils qui facilitent la navigation sur le Web.Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?