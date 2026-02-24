Mozilla publie Firefox 148 avec un « kill switch » pour l'IA, une fonctionnalité très attendue qui permet de désactiver les fonctionnalités d'IA dans le navigateur, ainsi que plusieurs autres améliorations

Mozilla a lancé Firefox 148 avec un nouveau « kill switch pour l'IA » permettant de désactiver complètement les fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) intégrées au navigateur. Cette mise à jour permet notamment de bloquer les instructions génératives (prompts) des chatbots et les résumés de liens générés par l'IA, via un panneau de paramètres dédié. Mozilla précise que cette préférence sera conservée automatiquement dans les futures mises à jour. La dernière version de Firefox renforce également les contrôles de confidentialité en offrant des options de désactivation plus granulaires pour les mises à jour à distance et la collecte de données. Sur le plan de la sécurité, elle prend en charge les API Trusted Types et Sanitizer afin d'atténuer les risques de cross-site scripting, et élargit la prise en charge des Service Workers de WebGPU.
Mozilla Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et prévues. Firefox a été créé en 2002 sous le nom de code « Phoenix » par des membres de la communauté Mozilla qui souhaitaient un navigateur autonome plutôt que le pack Mozilla Application Suite. Au cours de sa phase bêta, il s'est avéré populaire auprès de ses testeurs et a été salué pour sa vitesse, sa sécurité et ses modules complémentaires par rapport à Internet Explorer 6 de Microsoft, alors dominant. Historiquement, Firefox s'est positionné comme une alternative légère et respectueuse de la vie privée face à ses concurrents, en particulier Google Chrome.
La dernière mise à jour de Firefox, la version 148, introduit une fonctionnalité très attendue, le « kill switch pour l'IA », qui permet aux utilisateurs de désactiver les fonctionnalités d'IA telles que les prompts des chatbots et les résumés de liens générés par l'IA. Annoncée début février 2024, le lancement de cette fonctionnalité permettant de désactiver toutes les fonctionnalités basées sur l'IA dans Firefox contraste avec la tendance du secteur, où des acteurs comme Google intègrent Gemini à Search et Microsoft intègre Copilot à Windows.
Mozilla souligne qu'une fois les fonctionnalités d'IA désactivées, les futures mises à jour ne pourront pas passer outre ce choix. Cette décision reflète la nouvelle stratégie de l'entreprise axée sur les revenus en matière d'intégrations IA.
Pour désactiver les fonctionnalités d'IA, les utilisateurs peuvent se rendre dans Paramètres > Contrôles IA et activer l'option « Bloquer les améliorations IA ». Cela empêchera l'affichage de notifications dans l'application encourageant les utilisateurs à essayer les fonctionnalités d'IA, et supprimera tous les modèles d'IA précédemment téléchargés de l'appareil. Pour ceux qui souhaitent conserver certaines fonctionnalités d'IA, une option de blocage sélectif est disponible, permettant aux utilisateurs de conserver des fonctionnalités utiles telles que les traductions sur l'appareil tout en évitant les services basés sur le cloud.
Au-delà du kill switch IA, Firefox 148 offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les mises à jour à distance, leur permettant de se désinscrire tout en minimisant la collecte de données. Les utilisateurs peuvent définir ces préférences dans Paramètres > Confidentialité et paramètres > Collecte de données Firefox.
La mise à jour se concentre également sur l'amélioration des capacités de la plateforme web de base, notamment l'intégration des API Trusted Types et Sanitizer pour lutter contre les problèmes de cross-site scripting (XSS). De plus, Firefox 148 inclut désormais une compatibilité améliorée avec les lecteurs d'écran pour les formules mathématiques dans les PDF, la disponibilité de Firefox Backup sur Windows 10 et des capacités de traduction pour le vietnamien et le chinois traditionnel. De nouveaux fonds d'écran seront également proposés dans les nouveaux onglets conteneurs, parallèlement à l'ajout de la prise en charge des Service Workers pour WebGPU.
La récente initiative de Firefox intervient alors que le débat sur la place de l'IA dans les navigateurs s'intensifie au sein de l'écosystème open source. Dans un article intitulé « No AI Here A Response to Mozillas Next Chapter », Alex Kontos, responsable de Waterfox (un fork open source de Firefox), affirme que les navigateurs doivent privilégier la vitesse, la confidentialité et le contrôle utilisateur plutôt que de devenir des passerelles médiatisées par l'IA.
Sans rejeter l'IA en bloc, Alex Kontos a critiqué les implémentations non vérifiables qui pourraient compromettre la confidentialité. Il rappelle dans son article que Waterfox a historiquement supprimé des composants jugés indésirables (télémétrie, intégration de Pocket, contenus sponsorisés), tout en maintenant des fonctionnalités héritées, comme les extensions XUL. Waterfox se positionne ainsi comme une alternative pour les utilisateurs attachés à un navigateur épuré. Cette prise de position renforce le débat plus large au sein du secteur sur la question de savoir si l'IA doit être une couche optionnelle ou une fonctionnalité fondamentale des navigateurs Web.
