Meta permet désormais aux parents d'espionner leurs enfants avec l'outil de supervision pour savoir de quels sujets ils discutent avec l'IA sur Facebook, Messenger et Instagram

Meta permet désormais aux parents d'espionner leurs enfants avec l'outil de supervision pour savoir quels sujets ils discutent avec l'IA sur Facebook, Messenger et Instagram

Offrir aux parents un meilleur aperçu des conversations de leurs adolescents avec l'IA

Renforcer les mesures de protection IA existantes pour les comptes d'adolescents

Meta a lancé un Conseil d'experts en bien-être IA



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Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads et Manus. Meta est considérée comme faisant partie des « Big Tech », qui comprennent les plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière.Meta met à jour ses outils de contrôle parental sur Facebook, Messenger et Instagram en ajoutant un nouvel onglet « Insights ». Cette fonctionnalité, disponible à la fois dans les applications et sur le Web, offre aux parents un aperçu hebdomadaire des sujets sur lesquels leurs adolescents ont interrogé l'IA de Meta sur chaque plateforme. Ces informations sont accessibles, que l'assistant Meta AI ait répondu ou non à la question de l'adolescent, ce qui renforce la transparence pour les parents qui surveillent les interactions numériques de leurs enfants.« En octobre, nous avons annoncé que nous mettions en place de nouveaux moyens d'aider les parents à accompagner leurs adolescents dans leur utilisation de l'IA. Cela comprenait notamment la mise à disposition des parents d'informations sur les sujets abordés par leur adolescent avec l'assistant IA de Meta. Ces informations sont désormais accessibles aux parents qui supervisent des comptes adolescents aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et au Brésil, et elles seront progressivement étendues aux parents superviseurs du monde entier dans les semaines à venir », a déclaré Meta dans un communiqué.Les parents qui utilisent la fonctionnalité de contrôle parental sur Facebook, Messenger ou Instagram verront désormais apparaître un nouvel onglet « Insights » dans cette fonctionnalité, tant dans l'application que sur le site web. À partir de là, ils pourront consulter les sujets sur lesquels leur adolescent a interrogé l'IA de Meta au cours de la semaine écoulée, dans l'application concernée. Ces sujets peuvent aller de l'école, des loisirs et du mode de vie aux voyages, à l'écriture, ainsi qu'à la santé et au bien-être, entre autres.Les parents peuvent désormais appuyer sur un thème pour voir les différentes catégories qui le composent. Par exemple, les catégories du thème « Mode de vie » comprennent la mode, l'alimentation et les vacances, tandis que celles du thème « Santé et bien-être » comprennent le fitness, la santé physique et la santé mentale.La nouvelle fonctionnalité « Insights » vient compléter les mesures de sécurité déjà intégrées aux expériences IA destinées aux comptes adolescents, notamment les directives de réponse inspirées des critères de classification des films et les commentaires des parents. Ainsi, Meta AI est configuré pour éviter de répondre à des questions qui ne conviennent pas aux utilisateurs de cette tranche d'âge et peut, si nécessaire, rediriger les adolescents vers des liens vers des ressources utiles.« Nos expériences IA s'inspirent des critères de classification des films "13+" et des commentaires des parents, ce qui signifie que Meta AI ne devrait pas fournir de réponses inappropriées pour l'âge, qui sembleraient déplacées dans un film classé "13+" », a déclaré Meta. « Nous continuerons à montrer aux parents le sujet sur lequel leur adolescent s'est renseigné, même si Meta AI n'a pas répondu à la question. »Dans le même ordre d'idées, Meta a également mis en place un système d'alerte pour les sujets sensibles. Lorsqu'un adolescent entame une conversation sur le suicide ou l'automutilation avec Meta AI, les parents reçoivent ainsi une notification.« Si les « Insights » visent à donner aux parents une meilleure idée des sujets généraux sur lesquels leurs adolescents interrogent Meta AI, nous allons plus loin en ce qui concerne les questions sensibles liées au suicide et à l'automutilation. Nous avons récemment annoncé que nous développions de nouvelles alertes pour avertir les parents si leur adolescent tente d'engager des conversations liées au suicide ou à l'automutilation avec Meta AI », a ajouté l'entreprise technologique.Si ces nouvelles informations et alertes sont destinées à compléter les fonctionnalités de sécurité existantes, elles visent globalement à offrir aux parents une meilleure visibilité sur les interactions générales de leurs adolescents avec l'IA sur les plateformes de Meta. Ces outils viennent également compléter les fonctionnalités de surveillance déjà disponibles, qui permettent notamment aux parents de fixer des limites de temps, de programmer des pauses et de voir avec qui leur adolescent a discuté au cours des sept derniers jours.Dans son communiqué, Meta a donné plus dinformations concernant son nouveau Conseil dexperts en bien-être IA. Ce groupe dexperts sera chargé d'apporter une contribution continue aux expériences IA destinées aux adolescents, afin de garantir quelles restent sûres et adaptées à leur âge. L'entreprise indique qu'elle collabore depuis longtemps avec des experts pour éclairer ses politiques et ses produits, y compris ses expériences IA existantes. Les conseillers de Meta en matière de suicide et dautomutilation, ses conseillers jeunesse et ses experts en image corporelle l'aident également à répondre à des questions spécifiques.Selon Meta, son Conseil d'experts sur le bien-être IA est composé de membres issus de ces trois groupes consultatifs existants, ainsi que de nouveaux membres possédant une expertise spécifique en matière d'IA responsable et éthique. Ces derniers sont notamment affiliés au Conseil national pour la prévention du suicide, à l'université du Michigan, à l'université du Texas et à l'université de Californie du Sud.« Les équipes de Meta rencontreront régulièrement le Conseil d'experts sur le bien-être AI afin de partager les dernières informations sur les expériences AI que nous développons pour les adolescents et de recueillir des commentaires pour nos équipes chargées des politiques et des produits », a déclaré l'entreprise. « Ce travail a déjà commencé, le Conseil d'experts sur le bien-être AI ayant apporté une contribution précieuse à l'élaboration des nouvelles informations destinées aux parents que nous annonçons aujourd'hui. »Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Meta crédible ou pertinente ?