Le navigateur web Mozilla Firefox 151 est disponible, proposant la fusion de fichiers PDF, la sauvegarde locale des profils, la lecture de documents en mode PiP et des améliorations de la confidentialité



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Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes, ainsi qu'une version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS.Récemment, Mozilla a publié Firefox 151, apportant des mises à jour importantes en matière de confidentialité, de convivialité et d'harmonisation des plateformes sur ordinateur de bureau et Android. Les utilisateurs peuvent désormais fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans la visionneuse PDF intégrée, ce qui rend inutile le recours à des services externes. Les sauvegardes de profil locales et la fonctionnalité de restauration sont désormais disponibles sur macOS et Linux, permettant aux utilisateurs de transférer leurs profils d'un système à l'autre.Suite aux améliorations en matière de confidentialité, Firefox impose désormais à tous les utilisateurs des invites de confirmation pour l'accès des sites web aux périphériques et applications du réseau local, une mesure auparavant réservée à ceux utilisant les paramètres stricts de la Protection renforcée contre le suivi. Dans le prolongement des améliorations en matière de confidentialité, la protection renforcée contre le suivi standard limite désormais les tentatives d'empreinte digitale du navigateur, tandis que le mode de navigation privée permet aux utilisateurs d'effacer instantanément les données de session sans fermer le navigateur.Sur macOS, le presse-papiers universel fonctionne comme prévu lors du collage d'URL depuis iOS, et les menus déroulants de sélection HTML reflètent le style natif du système. Par ailleurs, Firefox pour Android introduit une section de paramètres « Commandes IA » pour gérer les fonctionnalités optimisées par l'IA et permet aux utilisateurs de balayer verticalement la barre d'outils pour afficher les onglets. L'API Document Picture-in-Picture est désormais prise en charge, permettant l'affichage de fenêtres contextuelles de contenu toujours au premier plan. Les extensions et les thèmes sont conservés lorsque les profils sont déplacés vers de nouveaux emplacements ou systèmes d'exploitation.Parmi les autres mises à jour, citons le remplissage automatique des adresses pour les utilisateurs aux Pays-Bas, une meilleure visibilité de la pageet, sous Windows, une géolocalisation respectant les autorisations de localisation du système de l'utilisateur.Voici un extrait de l'annonce :La page d'accueil de Firefox (nouvel onglet) arbore désormais un tout nouveau look. La mise en page et le design permettront l'intégration de nouvelles fonctionnalités, allant des widgets à l'amélioration des raccourcis, qui seront disponibles entre les versions 151 et 152. Vous y trouverez notamment de nouveaux fonds d'écran captivants, comme celui ci-dessous. Utilisez l'icône en forme de crayon en bas à droite pour les découvrir.Le mode de navigation privée vous permet désormais d'effacer instantanément toutes les données de votre session en cours sans fermer la fenêtre entière. Lorsque vous sélectionnez le bouton « Terminer la session privée » (l'icône en forme de flamme) à droite de la barre d'adresse, Firefox vous demandera de confirmer l'effacement de votre session. Une fois confirmé, il effacera toutes vos données de navigation privée et ouvrira une nouvelle session en mode de navigation privée pour vous.Firefox renforce désormais la protection contre le fingerprinting dans la Protection contre le suivi améliorée standard, rendant plus difficile pour les sites web de vous suivre d'un site à l'autre en limitant la quantité d'informations révélées sur votre appareil et votre navigateur. Cela réduit le nombre d'utilisateurs identifiables de manière unique par les techniques courantes de fingerprinting d'environ 14 % en moyenne, et d'environ 49 % sur macOS.Vous pouvez désormais fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans la visionneuse PDF de Firefox.La page Traductions (about:translations) est désormais accessible via la section « Plus d'outils » du menu de l'application.Les sauvegardes de profils Firefox locaux sont désormais disponibles sous Linux en plus de Windows, et vous pouvez les restaurer sur toutes les plateformes.Sous macOS, les URL copiées à partir d'appareils iOS à l'aide du Presse-papiers universel d'Apple s'insèrent désormais correctement dans Firefox.Sous macOS, les menus déroulants des pages Web utilisent désormais le style de menu natif de macOS, s'harmonisant ainsi avec l'apparence et le comportement du reste du système.La saisie automatique d'adresse est activée pour les utilisateurs aux Pays-Bas.Le VPN intégré à Firefox vous permet désormais de choisir votre emplacement de navigation, vous offrant ainsi plus de contrôle sur la manière dont votre trafic apparaît en ligne et sur son emplacement. Vous pouvez sélectionner l'un des pays disponibles ou utiliser l'option « Recommandé » pour choisir automatiquement la meilleure connexion pour votre réseau.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?