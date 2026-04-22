Le navigateur web Mozilla Firefox 150 est disponible avec le sélecteur d'émojis GTK, les restrictions d'accès au réseau local à tous les utilisateurs et une amélioration de la fonctionnalité native Split View

Mozilla a publié les versions finales du navigateur web Firefox 150. Parmi les points forts de Firefox 150, on peut citer la prise en charge du sélecteur d'émojis GTK sous Linux, ainsi que la possibilité de réorganiser les pages PDF directement dans la visionneuse PDF de Firefox. Elle étend également les restrictions d'accès au réseau local à tous les utilisateurs, obligeant les sites web à demander votre autorisation avant de se connecter à des appareils sur votre réseau local ou à des applications et services sur votre appareil. Parmi les autres changements intéressants apportés à Firefox 150, citons les traductions privées en temps réel, le déploiement mondial du nouveau système de gestion des profils Firefox introduit dans Firefox 149, et la possibilité de partager plusieurs onglets en une seule étape.
Mozilla Firefox est un navigateur web libre disponible pour PC (Microsoft Windows, macOS, Linux, BSD, etc.) et mobiles (Android, iOS), développé et distribué par la Mozilla Foundation depuis 2003, avec l'aide de milliers de bénévoles. L'entreprise Mozilla Corporation est créée en 2005 pour se charger du développement. Firefox a connu un succès croissant, dépassant 1,2 milliard de téléchargements en janvier 2010, devenant le principal concurrent d'Internet Explorer. Depuis 2010 et l'essor de la navigation sur smartphones, Firefox a vu sa part du marché des navigateurs web décroître d'environ 35 % à 4 % en 2021 (8 % sur PC), au profit notamment de Google Chrome et de Safari. Firefox compte 196 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en 2021.
Récemment, Mozilla a publié les versions finales du navigateur web Firefox 150. Parmi les points forts de Firefox 150, on peut citer la prise en charge du sélecteur d'émojis GTK sous Linux, qui vous permet d'insérer des émojis à l'aide du raccourci clavier Ctrl+. , ainsi que la possibilité de réorganiser les pages PDF directement dans la visionneuse PDF de Firefox, notamment en déplaçant, copiant et supprimant des pages. Mozilla indique également qu'il propose désormais un paquet RPM pour Linux.
Elle étend également les restrictions d'accès au réseau local à tous les utilisateurs, obligeant les sites web à demander votre autorisation avant de se connecter à des appareils sur votre réseau local ou à des applications et services sur votre appareil. Cette fonctionnalité n'était auparavant disponible que pour les utilisateurs ayant activé la protection renforcée contre le suivi en mode « Strict ».
« Firefox exigera que les sites web demandent votre autorisation avant de se connecter à des appareils sur votre réseau local ou à des applications et services sur votre appareil. Auparavant réservée aux utilisateurs ayant activé la protection renforcée contre le suivi en mode « Strict », cette protection est désormais progressivement déployée pour tous les utilisateurs », a déclaré Mozilla.
Parmi les autres changements intéressants apportés à Firefox 150, citons les traductions privées en temps réel via la page about:translations, le déploiement mondial du nouveau système de gestion des profils Firefox introduit dans Firefox 149, la possibilité de partager plusieurs onglets en une seule étape, et la possibilité de désactiver la création de groupes par glisser-déposer pour créer des groupes d'onglets.
La fonctionnalité native Split View introduite dans Firefox 149 a été améliorée avec une nouvelle option « Ouvrir le lien en Split View » accessible par un clic droit sur n'importe quel lien pour l'ouvrir à côté de votre onglet actuel, ainsi qu'une nouvelle option « Inverser les onglets » dans le menu contextuel des onglets pour rechercher les onglets ouverts lors de la création d'une vue fractionnée et inverser rapidement la position des onglets.
Pour les développeurs web, Firefox 150 apporte la prise en charge de l'API ariaNotify pour les notifications d'accessibilité, telles que les lecteurs d'écran, ainsi que la prise en charge de l'API highlightsFromPoint(), qui permet aux pages web d'interagir avec les surlignages CSS en renvoyant tous les surlignages à un point donné. De plus, il ajoute la prise en charge des pseudo-classes d'éléments multimédias telles que :playing et :paused pour permettre un stylisme plus précis en fonction de l'état de lecture du média, ainsi que la prise en charge de la fonction light-dark() sur les images (tout comme sur les couleurs), ce qui est très utile pour prendre en charge le mode sombre sur les sites web.
Elle ajoute également la prise en charge d'une nouvelle valeur « auto » pour l'attribut « sizes » des éléments d'image à chargement différé comportant plusieurs images définies via « srcset », ce qui permet à Firefox de sélectionner automatiquement la bonne image en fonction de la largeur de mise en page de l'élément d'image. De plus, une nouvelle section spécifique aux éléments a été ajoutée au panneau de basculement des pseudo-classes, comprenant un bouton de basculement pour la pseudo-classe :open, et la méthode Document.caretPositionFromPoint() a été mise à jour pour ne renvoyer une position dans un shadow DOM que si son ShadowRoot est passé dans l'option shadowRoots.
Enfin, Firefox 150 supprime la limitation de la fonction color-mix() qui ne pouvait accepter que deux valeurs de couleur, lui permettant ainsi d'accepter un nombre arbitraire de couleurs, et améliore le panneau Network Monitor dans DevTools pour indiquer lorsqu'une connexion utilise un certificat émis par une autorité de certification ne faisant pas partie du programme Root CA de Mozilla.
Cette version corrige également un problème sur macOS où les caractères emoji ne s'affichaient pas dans le contenu web lorsque le mode Verrouillage de macOS était activé, ainsi qu'un problème où les GIF d'arrière-plan des nouveaux onglets pouvaient saturer la RAM lorsqu'ils étaient inactifs en arrière-plan, en limitant le décodage des arrière-plans animés sur les onglets en arrière-plan.
Récemment, Mozilla a déclaré quune première version du modèle dIA Claude Mythos dAnthropic avait permis didentifier 271 vulnérabilités dans le navigateur Firefox 150 lors de tests internes. Ces bogues ont été corrigés. Ces résultats soulignent la capacité des systèmes dIA avancés à analyser de vastes bases de code et à localiser des faiblesses qui nécessitaient auparavant un examen manuel approfondi par des chercheurs en cybersécurité humains.
« À mesure que ces capacités sont mises à la disposition dun plus grand nombre de défenseurs, de nombreuses autres équipes éprouvent désormais le même vertige que nous avons ressenti lorsque ces résultats ont été mis en évidence pour la première fois. Pour une cible bien protégée, un seul de ces bugs aurait constitué une alerte rouge en 2025, et en découvrir autant dun seul coup nous amène à nous demander sil est même possible de suivre le rythme » a écrit Mozilla. « Les défenseurs ont enfin une chance de lemporter, et de manière décisive. »
Source : Annonce de Firefox 150
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