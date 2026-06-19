L'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, avait qualifié Google Chrome d'« erreur d'arrondi » et, 17 ans plus tard, Internet Explorer a disparu, tandis que Microsoft Edge peine à rattraper son retard

Lors d'une récente cérémonie de remise des diplômes, Sundar Pichai, le PDG de Google, est revenu sur les difficultés rencontrées par Chrome à ses débuts, rappelant comment Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, avait sous-estimé le potentiel du navigateur en 2008. Ce dernier avait alors qualifié Chrome d'« erreur d'arrondi » à une époque où Internet Explorer dominait le marché. Pichai a révélé que loin de décourager l'équipe, cette critique avait poussé Google à innover plus rapidement, ce qui a permis à Chrome de s'imposer comme le navigateur le plus utilisé au monde. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, Internet Explorer a disparu et Microsoft Edge peine à rattraper son retard.
Le succès de Chrome continue d'influencer la stratégie de Microsoft dans le domaine des navigateurs. En 2023, lentreprise a déployé des publicités en plein écran dans Edge pour empêcher les utilisateurs de télécharger Google Chrome et les inciter à continuer dutiliser Edge. Lorsque les utilisateurs se rendaient sur la page de téléchargement de Chrome via Edge, Microsoft affichait des publicités présentant son navigateur comme une alternative plus sûre et plus fiable. Cette démarche a toutefois été critiquée par une partie de la communauté, qui l'a jugée intrusive.
Steven Anthony Ballmer est un homme d'affaires et investisseur américain qui a occupé le poste de PDG de Microsoft de 2000 à 2014. Il est propriétaire des Los Angeles Clippers, équipe de la National Basketball Association (NBA), et cofondateur du Ballmer Group, une société d'investissement à vocation philanthropique. En février 2026, le Bloomberg Billionaires Index estimait sa fortune personnelle à environ 145 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la treizième personne la plus riche du monde.
Pichai Sundararajan, plus connu sous le nom de Sundar Pichai, est un dirigeant d'entreprise indo-américain qui occupe le poste de PDG de Google depuis 2015 et celui de PDG de sa société mère, Alphabet Inc., depuis 2019. Après un bref passage au sein du cabinet de conseil en gestion McKinsey & Co., Pichai a rejoint Google en 2004, où il a dirigé les activités de gestion des produits et d'innovation pour une gamme de logiciels grand public de Google, notamment Google Chrome et Chrome OS. En février 2026, sa fortune était estimée à 1,6 milliard de dollars.
Peu après le lancement de Chrome en 2008, l'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, avait qualifié le navigateur de Google d'« erreur d'arrondi ». Le PDG de Google, Sundar Pichai, a récemment révélé qu'il avait encouragé l'équipe de Chrome à la suite de cette remarque.
Lors d'un récent discours prononcé à l'occasion d'une cérémonie de remise des diplômes à l'université de Stanford, Sundar Pichai a déclaré que la remarque de Steve Ballmer aurait pu décourager les employés de Google à une époque où Chrome tentait encore de s'imposer face à Internet Explorer de Microsoft. Au lieu de cela, Pichai s'est servi de cette critique pour motiver l'équipe à continuer d'aller de l'avant.
« Cela aurait pu être démoralisant. Mais, avec cet optimisme californien, jai dit à léquipe que le fait quil se soit donné tant de mal pour nous rabaisser signifiait que nous étions sur la bonne voie », a déclaré le PDG de Google lors de lévénement.
En 2008, Chrome a été lancé alors qu'Internet Explorer était le navigateur dominant, représentant environ 60 % de l'utilisation mondiale des navigateurs. Un an plus tard, Steve Ballmer a minimisé l'importance de Chrome lors d'une interview, déclarant : « C'est Firefox qui connaît de loin le plus grand succès. À ce jour, Chrome n'est qu'une erreur d'arrondi. À ce jour, Safari n'est qu'une erreur d'arrondi. »
Comment Sundar Pichai a fait de Chrome le navigateur le plus utilisé au monde
Selon Sundar Pichai, Chrome a connu un élan initial après son lancement, mais sa croissance s'est ensuite ralentie et sa part de marché est restée à un faible pourcentage à un chiffre. Plutôt que de revoir ses attentes à la baisse, l'équipe s'est attachée à améliorer le navigateur grâce à des mises à jour fréquentes et à des objectifs ambitieux.
« Nous avons persévéré, en nous fixant des objectifs ambitieux et très exigeants pour pousser léquipe à aller de lavant. Nous avons procédé à des itérations rapides, en lançant une nouvelle version du navigateur toutes les six semaines, alors que dautres nen sortaient quune, peut-être tous les six mois, voire une fois par an. Le succès a alors commencé à suivre », a souligné Sundar Pichai.
Cette stratégie a permis à Chrome de gagner progressivement des utilisateurs. En 2012, le navigateur avait dépassé ses concurrents pour devenir le navigateur le plus utilisé au monde, une étape décisive qui a également renforcé la position de Sundar Pichai au sein de Google avant qu'il ne devienne finalement PDG de l'entreprise.
Le conseil de Sundar Pichai aux diplômés : relevez les défis difficiles et suivez vos passions
S'inspirant des difficultés rencontrées par Chrome à ses débuts, Sundar Pichai a encouragé les diplômés à se lancer dans des projets difficiles, même lorsque la réussite est incertaine. Il a déclaré : « Travailler sur des projets complexes m'a beaucoup appris : cela attire généralement d'autres personnes talentueuses et optimistes. Et même si vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs ambitieux que vous vous êtes fixés, vous accomplirez tout de même quelque chose de formidable. »
« Alors, quand vous avez le choix de vous attaquer à un projet difficile, dites oui », a ajouté le PDG de Google. Il a également encouragé les étudiants à orienter leurs choix de carrière en fonction de leurs centres d'intérêt plutôt que des attentes extérieures.
« Lorsque vous réfléchissez à votre propre parcours, ne vous concentrez pas sur ce que vos parents veulent que vous fassiez, ni sur ce que font tous vos amis, ni sur ce que la société attend de vous. Pensez plutôt à ce qui vous fait discuter avec enthousiasme avec vos colocataires jusque tard dans la nuit. Et lancez-vous dans ces activités », a conseillé Sundar Pichai aux diplômés.
Cette évolution intervient alors que Microsoft poursuit sa transformation autour de l'IA et cherche à façonner l'image publique de ses nouveaux produits. À l'occasion du 50e anniversaire de Microsoft, l'IA Copilot a animé une conversation humoristique avec trois figures emblématiques de la société : Bill Gates, Steve Ballmer et Satya Nadella. Selon plusieurs analyses, cette mise en scène est avant tout un coup de génie marketing. L'entreprise cherche à positionner Copilot au cur de son écosystème logiciel, des outils de productivité aux plateformes de développement, en utilisant des démonstrations accessibles et humoristiques pour familiariser les utilisateurs avec cette nouvelle génération d'assistants numériques.
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