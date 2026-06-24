Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia, s'est vu interdire indéfiniment de modifier le site pour avoir enfreint ses règles en matière de « Canvassing », en appelant ses partisans à influencer le contenu

Larry Sanger, celui qui a cofondé Wikipédia et passé des années à mettre en garde contre le parti pris idéologique de la plateforme à lencontre dIsraël, sest vu interdire indéfiniment de modifier lencyclopédie quil a contribué à créer. Sanger a annoncé cette interdiction sur X, en écrivant : « Eh bien, voilà Jai été banni de Wikipédia indéfiniment pour des raisons non précisées, par le consensus dune foule. » Selon un rapport, il s'est vu interdire indéfiniment de modifier le site pour avoir enfreint ses règles en matière de « Canvassing », après avoir appelé ses partisans à influencer le contenu de Wikipédia.
Wikipédia est une encyclopédie en ligne gratuite rédigée et mise à jour par une communauté de bénévoles, appelés « wikipédiens », grâce à une collaboration ouverte et au logiciel wiki MediaWiki. Fondée par Jimmy Wales et Larry Sanger en 2001, Wikipédia est hébergée depuis 2003 par la Fondation Wikimedia, une organisation américaine à but non lucratif financée principalement par les dons des lecteurs. Wikipédia est l'ouvrage de référence le plus volumineux et le plus lu de l'histoire. Wikipédia a été saluée pour avoir permis la démocratisation du savoir, ainsi que pour son champ de couverture étendu, sa structure unique et sa culture. Wikipédia a fait lobjet de censure de la part de certains gouvernements nationaux, allant de la suppression de pages spécifiques à celle de lensemble du site.
Lawrence Mark Sanger (né le 16 juillet 1968) est un développeur de projets Internet et philosophe américain qui a cofondé Wikipédia avec Jimmy Wales. Sanger a inventé le nom « Wikipédia » et a rédigé les premières ébauches de nombreuses directives initiales, notamment les principes de « point de vue neutre » et « ignorer toutes les règles ». Sanger a contribué activement à Wikipédia durant sa première année dexistence, mais il a été licencié et a quitté le projet en mars 2002. Le statut de Sanger en tant que cofondateur de Wikipédia a été remis en cause par Wales, mais il est généralement reconnu.
Depuis son départ de Wikipédia, Sanger s'est montré critique à l'égard du projet, le décrivant en 2007 comme étant « irrémédiablement compromis ». Il a fait valoir que, malgré ses mérites, Wikipédia manquait de crédibilité et de précision en raison d'un manque de respect pour l'expertise. Depuis 2020, il accuse également Wikipédia d'avoir un parti pris idéologique de gauche dans ses articles. Les efforts de Sanger pour transformer Wikipédia ont été perçus par certains comme sinscrivant dans le cadre dune attaque de la droite contre Wikipédia.
Récemment, Larry Sanger, celui qui a cofondé Wikipédia et passé des années à mettre en garde contre le parti pris idéologique de la plateforme à lencontre dIsraël, sest vu interdire indéfiniment de modifier lencyclopédie quil a contribué à créer. Sanger a annoncé cette interdiction sur X, en écrivant : « Eh bien, voilà Jai été banni de Wikipédia indéfiniment pour des raisons non précisées, par le consensus dune foule. Il ny a eu ni procédure régulière, ni procureur, ni juge impartial, ni jury, ni interprétation de la loi. Tous mes juges sétaient auto-désignés et me détestaient. »
Selon un rapport, il s'est vu interdire indéfiniment de modifier le site pour avoir enfreint ses règles en matière de « Canvassing », après avoir appelé ses partisans à influencer le contenu de Wikipédia. En général, il est tout à fait acceptable dinformer les autres contributeurs des discussions en cours, à condition que cela soit fait dans le but daméliorer la qualité de la discussion en élargissant la participation afin de parvenir à un consensus plus complet. Le « Canvassing » consiste à informer dautres contributeurs dans lintention dinfluencer le résultat dune discussion dune manière particulière ; il est considéré comme inapproprié. En effet, cela compromet le processus normal de prise de décision par consensus et est donc généralement considéré comme un comportement perturbateur.
Larry Sanger est notamment accusé de « Canvassing » discret. Comme ces moyens sont moins transparents que les notifications sur le wiki, l'utilisation des e-mails, de l'IRC, de Discord ou de tout autre moyen de communication hors wiki pour informer les contributeurs est fortement déconseillée, sauf s'il existe une raison valable de ne pas recourir aux notifications sur les pages de discussion. L'envoi d'une notification à un groupe de contributeurs par e-mail est généralement perçu de manière plus négative que l'envoi du même message à ce même groupe sur leurs pages de discussion. Les postes X de Larry Sanger sont notamment considérés comme du « Canvassing » discret.
Bon, ça y est Jai été banni de Wikipédia « pour une durée indéterminée » pour des raisons non précisées, sur la base du « consensus » dune foule en délire. Il ny a eu ni procédure régulière, ni procureur, ni juge impartial, ni jury, ni interprétation de la loi. Tous mes juges sétaient désignés eux-mêmes et me détestaient. 🤣
Le moment choisi est significatif. Sanger était lune des voix les plus influentes sopposant à ce que lui-même et dautres décrivaient comme une manipulation organisée et anti-israélienne du contenu de Wikipédia. En décembre 2025, Sanger et le cofondateur Jimmy Wales étaient tous deux intervenus dans un différend éditorial qui durait depuis des mois concernant larticle de Wikipédia sur le « génocide de Gaza », qui avait été renommé à partir de son titre précédent : « Allégations de génocide lors de lattaque israélienne de 2023 contre Gaza ». Cette intervention a déclenché une vive polémique : plus de 40 organisations militantes ont accusé les deux fondateurs de « négation du génocide » et de tenter de « contourner les processus éditoriaux établis » en y introduisant ce que ces groupes qualifiaient de « préjugés idéologiques ».
Well, thats thatIve been blocked by Wikipedia indefinitely for unstated reasons, by the consensus of a mob. There was no due process, no prosecutor, no dispassionate judge, no jury, no interpretation of law. All my judges were self-selected and hated me. 🤣 pic.twitter.com/N57BRWTG4K— Larry Sanger (@lsanger) June 22, 2026
Sanger soutient depuis longtemps que la culture éditoriale de Wikipédia a été accaparée par une communauté politiquement homogène qui impose sa vision du monde par le biais de ce quil appelle un « consensus de la foule ». En 2015, il avait déclaré que Wikipédia « navait jamais résolu le problème de son organisation de manière à éviter la loi de la foule ». Depuis, ses propos sont devenus plus incisifs : en 2021, il a déclaré que « les préjugés idéologiques et religieux de Wikipédia sont réels et préoccupants ».
Concernant Israël en particulier, Sanger a cité ce quil a décrit comme une tendance bien documentée. « Il y a eu, pour autant que je sache, de nombreuses critiques bien fondées concernant le parti pris de Wikipédia à lencontre dIsraël », a-t-il écrit lannée dernière sur X.
Il nétait pas le seul à sen inquiéter. En août 2025, la commission de la Chambre des représentants des États-Unis chargée de la surveillance et de la réforme gouvernementale a ouvert une enquête officielle sur un prétendu parti pris anti-israélien sur Wikipédia. En mai 2026, le Dr Shlomit Aharoni Lir, de luniversité de Haïfa, a publié une étude affirmant que le groupe Tech for Palestine exerçait un monopole coordonné sur la modification des articles sensibles concernant Israël, la Palestine et le sionisme, en opérant via des canaux Discord.
En 2024, Larry Sanger a déclaré que "personne ne devrait faire confiance à Wikipédia", arguant qu'il s'agit d'une armée de bénévoles de gauche qui suppriment les informations qui ne correspondent pas à leur agenda politique. Il a déclaré en 2021 que des "équipes de bénévoles de tendance démocrate" supprimaient les contenus avec lesquels ils n'étaient pas d'accord, ajoutant : "Pouvez-vous lui faire confiance pour qu'il vous donne toujours la vérité ? Cela dépend de ce que vous pensez être la vérité."
La situation rappelle qu'Elon Musk a demandé aux gens de ne pas faire de dons à Wikipédia à la suite d'initiatives de 50 millions de dollars en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Dans un autre post qui critique Wikipedia, Elon Musk a écrit : "Où va votre don à Wikipédia", pour souligner le fait que Wikipédia donnerait la priorité à l'idéologie Woke plutôt qu'à l'utilité.
Lironie de lexclusion de Sanger est difficile à ignorer. Parmi ses propositions de réforme en neuf points pour Wikipédia figurait un appel spécifique à mettre fin aux blocages indéfinis, quil décrivait comme un outil dabus institutionnel de la part de « foules éditoriales » autoproclamées. En mars 2026, un agent IA avait notamment publié des billets de blog de protestation suite à son bannissement de Wikipedia en tant que contributeur. Au delà du fait que ce soit un agent IA, le cas questionnait sur le système de bannissement de Wikipédia.
Wikipédia vient désormais dappliquer ce mécanisme précis à l'encontre de Sanger. Sanger a quitté Wikipédia en 2002 après avoir été licencié et a ensuite fondé des projets encyclopédiques concurrents, dont aucun na atteint lampleur de Wikipédia. Cest lui qui a inventé le nom « Wikipédia », rédigé bon nombre de ses principes éditoriaux fondateurs et passé les deux décennies suivantes à observer, selon ses propres termes, la plateforme les abandonner. Il sest désormais vu définitivement interdire toute modification de la plateforme.
Source : Rapport de l'interdiction de Larry Sanger
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