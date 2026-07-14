LinkedIn, véritable cimetière d'offres d'emploi fantômes, est en train de se transformer en application de rencontres : 1 personne interrogée sur 5 a déclaré l'utiliser pour rechercher un partenaire potentiel

LinkedIn est un réseau social américain axé sur les affaires et l'emploi, utilisé dans le monde entier. La plateforme sert principalement au réseautage professionnel et au développement de carrière, puisqu'elle permet aux demandeurs d'emploi de publier leur CV et aux employeurs de publier leurs offres d'emploi. En 2026, LinkedIn comptait plus de 1,2 milliard de membres inscrits provenant de plus de 200 pays et territoires.
À mesure que la plateforme sest développée, son utilisation sest étendue au-delà du recrutement pour devenir un canal privilégié de visibilité professionnelle et de renforcement de lautorité auprès des entrepreneurs et des dirigeants dentreprise. LinkedIn peut également être utilisé pour organiser des événements hors ligne, créer et rejoindre des groupes, rédiger des articles et publier des photos et des vidéos.
Pourtant, d'après les données de Buffer, les taux d'engagement sur Instagram, LinkedIn et Threads ont diminué au cours de l'année dernière, tandis que ceux de Facebook, Pinterest et TikTok ont légèrement augmenté et que les publications X ont enregistré un engagement nettement plus important. Le principal facteur qui stimule l'engagement est la pertinence pour le public cible et l'alignement du contenu sur ce que chaque groupe d'audience apprécie et souhaite voir. Selon les données de Buffer, lorsqu'un créateur ou une marque répond aux commentaires, l'engagement moyen augmente : 42 % sur Threads, 30 % sur LinkedIn, 21 % sur Instagram, 9 % sur Facebook, 8 % sur X, et 5 % sur Bluesky. Il peut être important de noter que le fait de répondre aux commentaires contribuera à accroître la portée et pourrait améliorer la notoriété de la marque et l'engagement global.
Depuis des années, LinkedIn, ce site de réseautage souvent tourné en dérision, sert à se vanter de ses réussites professionnelles, à postuler à des emplois qui peuvent être réels ou non, et à observer les divagations insignifiantes de PDG du secteur technologique déconnectés de la réalité. Selon un rapport récent, certains sen servent également pour repérer des partenaires potentiels, ce qui en fait un « espace inattendu pour lamour ».
Après avoir recueilli les réponses de plus de 1 000 travailleurs américains en avril de cette année, les chercheurs de Zety, un site de création de CV, ont constaté quune personne interrogée sur huit déclarait avoir noué une relation amoureuse qui avait débuté sur la plateforme. Bien que 65 % des personnes interrogées estiment que lutilisation de LinkedIn pour les rencontres pourrait nuire à leur réputation, 1 sur 8 a noué une relation amoureuse qui a débuté sur LinkedIn.
Bien que les résultats de lenquête suggèrent que LinkedIn nest pas près de remplacer Tinder ou Hinge, une personne interrogée sur cinq a déclaré lavoir utilisé pour se renseigner sur un partenaire potentiel, et près de 50 % estiment que les informations figurant sur LinkedIn sont plus fiables que celles figurant sur les profils de sites de rencontre. Cependant, alors que près des trois quarts des employés interrogés estiment que LinkedIn devrait rester « strictement professionnel », 26 % considèrent quil est « tout à fait acceptable » de lutiliser pour faire des rencontres et les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à penser quil est approprié de sen servir à cette fin.
En outre, 1 personne sur 5 admet utiliser LinkedIn pour se renseigner sur un partenaire potentiel. En effet, près de la moitié (48 %) estime que les informations figurant sur les profils LinkedIn sont plus fiables que celles des applications de rencontre. Outre les photos de profil (57 %), les actifs indiquent que la mise en avant de la personnalité dans la biographie ou la section « À propos » (55 %) et les relations communes (41 %) figurent parmi les principales fonctionnalités de LinkedIn susceptibles dinfluencer leur intérêt romantique pour une personne.
On observe également un fossé générationnel : les Millennials (33 %) et la Génération Z (27 %) sont plus enclins à lutiliser pour évaluer un partenaire potentiel que la Génération X (19 %) et les baby-boomers (6 %). Le rapport confirme que ce qui était autrefois strictement une plateforme de réseautage et de recherche demploi devient aujourdhui, pour certains utilisateurs, un espace inattendu propice aux rencontres amoureuses.
Voici les principales conclusions de l'enquête :
Quand le réseautage rencontre les rencontres amoureuses
Alors que près des trois quarts des actifs estiment que LinkedIn devrait rester strictement professionnel, 26 % considèrent quil est tout à fait acceptable de lutiliser pour faire des rencontres. Les interactions amoureuses sur la plateforme sont déjà plus courantes que beaucoup ne le soupçonnent :
- 22 % ont contacté ou répondu à quelquun sur LinkedIn avec des intentions amoureuses.
- 12 % ont noué une relation amoureuse qui a débuté sur LinkedIn.
Pour une minorité non négligeable, utiliser LinkedIn comme application de rencontre est devenu plus efficace que Tinder, car cela remplace les « swipes » superficiels par une base commune dintérêts partagés, dobjectifs professionnels et de relations communes.
Les applications de rencontre créent le match ; LinkedIn le vérifie
Même si LinkedIn nest pas utilisé pour envoyer des phrases daccroche, la plateforme joue un rôle majeur dans les rencontres modernes en raison de son authenticité perçue :
- 48 % des personnes interrogées trouvent que les informations sur LinkedIn sont plus fiables que celles des applications de rencontre traditionnelles.
- 21 % des actifs déclarent avoir utilisé LinkedIn pour rechercher un partenaire potentiel rencontré sur une application de rencontre ou dans la vie réelle.
LinkedIn est devenu, sans le vouloir, le « badge bleu » du monde des rencontres, servant de référence plus fiable que les applications de rencontre traditionnelles pour vérifier les antécédents. À lère du « ghosting » et de la tromperie en ligne, un CV et un parcours professionnel vérifié sont désormais considérés comme les véritables indicateurs de stabilité et de personnalité.
Les caractéristiques les plus attrayantes dun profil LinkedIn
Sur LinkedIn, lattirance repose autant sur la réussite professionnelle que sur la présentation personnelle. Les principaux facteurs qui influencent le plus lintérêt romantique sont les suivants :
- Photo de profil : 57 %
- Section « À propos » mettant en avant la personnalité : 55 %
- Connexions communes : 41 %
- Parcours professionnel : 35 %
- Formation : 35 %
- Intitulé du poste / fonction actuelle : 30 %
- Compétences / recommandations : 28 %
- Employeur actuel : 19 %
Le professionnalisme est en train dêtre redéfini comme un atout romantique. Le parcours professionnel, le parcours scolaire et le cercle social dune personne sont désormais considérés comme des qualités très prisées, faisant dun profil LinkedIn soigné la nouvelle première impression.
Les réactions face aux messages romantiques sur LinkedIn sont mitigées
Malgré lévolution des normes sociales concernant lutilisation de LinkedIn pour les rencontres...
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