Baisse de l'engagement sur Instagram, LinkedIn et Threads : Si vous avez remarqué une baisse de l'activité sur les réseaux sociaux au cours de l'année écoulée, vous ne rêvez pas

D'après les données de Buffer, les taux d'engagement sur Instagram, LinkedIn et Threads ont diminué au cours de l'année dernière, tandis que ceux de Facebook, Pinterest et TikTok ont légèrement augmenté et que les publications X ont enregistré un engagement nettement plus important. Dans ce rapport, l'engagement était principalement lié aux likes, aux réponses et aux partages dans chaque application, toutes ces interactions étant regroupées en un seul indicateur. Sur cette base, les taux d'engagement sur TikTok sont restés pratiquement identiques entre 2024 et 2025. LinkedIn, Threads et Instagram ont quant à eux enregistré des baisses significatives.
Les médias sociaux sont de nouvelles technologies médiatiques qui facilitent la création, le partage et l'agrégation de contenus (tels que des idées, des centres d'intérêt et d'autres formes d'expression) au sein de communautés et de réseaux virtuels. Parmi leurs caractéristiques communes, on peut citer : les plateformes en ligne permettent aux utilisateurs de créer et de partager des contenus et de participer à des réseaux sociaux ; les contenus générés par les utilisateurs, tels que les publications ou commentaires textuels, les photos ou vidéos numériques et les données générées par les interactions en ligne ; les profils spécifiques à chaque service, conçus et gérés par l'organisation des médias sociaux et les médias sociaux qui contribuent au développement des réseaux sociaux en ligne en reliant le profil d'un utilisateur à ceux d'autres personnes ou groupes.
Une étude de l'université d'Amsterdam a mis en lumière l'évolution du paysage des réseaux sociaux aux États-Unis entre 2020 et 2024. Elle révèle notamment une baisse significative de l'utilisation des plateformes, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées, ainsi qu'une fragmentation croissante de l'espace public numérique. L'étude souligne également une aggravation de la polarisation affective dans les discours en ligne, car les utilisateurs les plus partisans sont souvent les plus actifs sur l'ensemble des plateformes. À mesure que les utilisateurs occasionnels se désengagent et que les partisans polarisés continuent de s'exprimer très activement, la sphère publique numérique devient « plus petite, plus tranchée et plus extrême sur le plan idéologique ».
Récemment, la plateforme de gestion des réseaux sociaux Buffer a publié un rapport qui examine les taux d'engagement sur les réseaux sociaux parmi les plus de 191 000 utilisateurs mensuels de Buffer, en intégrant des dizaines de millions de publications envoyées via l'outil de publication sur les réseaux sociaux de Buffer tout au long de l'année 2025. D'après les données de Buffer, les taux d'engagement sur Instagram, LinkedIn et Threads ont diminué au cours de l'année dernière, tandis que ceux de Facebook, Pinterest et TikTok ont légèrement augmenté et que les publications X ont enregistré un engagement nettement plus important.
Dans ce rapport, l'engagement était principalement lié aux likes, aux réponses et aux partages dans chaque application, toutes ces interactions étant regroupées en un seul indicateur. Sur cette base, les taux d'engagement sur TikTok sont restés pratiquement identiques entre 2024 et 2025. LinkedIn, Threads et Instagram ont quant à eux enregistré des baisses significatives. Pourquoi ? La concurrence accrue due à l'augmentation du nombre de contenus publiés sur une application est toujours un facteur, et LinkedIn a suscité davantage d'attention ces dernières années, les discussions professionnelles ayant migré de Twitter/X vers l'application. LinkedIn a également modifié son algorithme en juillet dernier.
Parallèlement, Threads est également confronté à une concurrence accrue pour attirer l'attention, car le nombre de ses utilisateurs actifs continue d'augmenter. Cela a peut-être rendu plus difficile de gagner en popularité. Dans le même temps, Instagram a mis davantage l'accent sur Reels par rapport à tous les autres formats de contenu, ce qui pourrait expliquer la baisse de l'engagement sur les publications du fil d'actualité.
En termes d'augmentation, les utilisateurs de Buffer ont constaté une forte hausse de l'engagement par publication sur X, mais il convient également de noter que la hausse mentionnée dans ce rapport ne représente en réalité qu'un bond de 0,8 % de l'engagement (de 2,0 % à 2,8 %). L'engagement par publication sur X était donc très faible, et il l'est désormais moins, ce qui ne représente pas un changement aussi important que le suggère le graphique ci-dessus. Mais les publications sur X suscitent davantage d'intérêt, tandis que Pinterest et Facebook ont également enregistré une augmentation moyenne de l'engagement.
Il est intéressant de noter ces changements et de les prendre en compte dans l'analyse comparative des contenus, mais en réalité, les augmentations et les diminutions réelles sont ici assez mineures et ne constituent pas nécessairement des indications significatives pour la planification des réseaux sociaux.
Le principal facteur qui stimule l'engagement est la pertinence pour le public cible et l'alignement du contenu sur ce que chaque groupe d'audience apprécie et souhaite voir. Si les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux parviennent à atteindre cet objectif, ils ont alors de fortes chances de créer un contenu précieux et percutant qui contribuera à renforcer la notoriété de la marque et, dans l'idéal, à stimuler les activités liées aux ventes.
L'utilisation d'outils d'analyse des plateformes et de fonctionnalités de recherche thématique fournira davantage de données à ce sujet, tandis que la lecture des commentaires sur les publications connexes pourrait également révéler des informations utiles pour guider la prise de décision. Ce qui nous amène à ce qui est peut-être la remarque la plus précieuse du rapport de Buffer : les publications dans lesquelles les créateurs ou les marques répondent aux commentaires suscitent plus d'engagement que celles où ils ne le font pas.
Selon les données de Buffer, lorsqu'un créateur ou une marque répond aux commentaires, l'engagement moyen augmente : 42 % sur Threads, 30 % sur LinkedIn, 21 % sur Instagram, 9 % sur Facebook, 8 % sur X, et 5 % sur Bluesky. Il peut être important de noter que le fait de répondre aux commentaires contribuera à accroître la portée et pourrait améliorer la notoriété de la marque et l'engagement global.
Le rapport indique également que : fLes Reels ont une portée 36 % supérieure à celle des carrousels sur Instagram, mais les carrousels génèrent 12 % d'engagement en plus, les publications sous forme de carrousel sur LinkedIn génèrent environ trois fois plus d'engagement que les mises à jour sous forme de vidéos et d'images, le taux d'engagement médian des comptes non payants sur X est très faible (jusqu'à 0 % dans de nombreux cas).
D'autres rapports montrent que les réseaux sociaux sont devenus beaucoup moins agréables ou utiles quils ne létaient auparavant. La qualité globale - en matière dexpérience utilisateur, de contenus, dambiance et dimpact - sest détériorée. Et l'IA alimente désormais une crise de confiance dans les interactions en ligne. Ce qui reste du contenu humain authentique est de plus en plus mis de côté par la priorisation algorithmique, recevant moins d'interactions que le contenu artificiel et les contenus optimisés par l'IA uniquement pour générer des clics. Les réseaux sociaux promettaient de créer des liens et de rapprocher les gens, mais ils ont fini par épuiser leurs utilisateurs.
En outre, le 9 février 2026, devant le tribunal civil de Los Angeles, le procès de Meta et Google s'est ouvert sur une accusation directe : avoir « fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants ». L'avocat des plaignants, Mark Lanier, a martelé que ce mécanisme ne s'est pas produit « par accident mais à dessein », « parce que l'addiction est rentable ». Pour la première fois, les architectes des plus grandes plateformes mondiales doivent répondre de leurs choix d'ingénierie devant un jury populaire. Derrière l'affaire judiciaire, c'est toute la mécanique de l'économie de l'attention qui est mise à nu : des algorithmes délibérément conçus pour maximiser l'engagement, quitte à sacrifier la santé mentale d'une génération entière.
Source : Rapport de Buffer
