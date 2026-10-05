vite.config.ts

#lib

sv migrate

Code : Sélectionner tout npx sv migrate sveltekit-3 --tasks all --confirm

sv create

Code : Sélectionner tout npx sv create my-new-app

la configuration se trouve désormais dans le fichier vite.config.ts au lieu de svelte.config.js

au lieu de l'alias $lib s'appelle désormais #lib , ce qui permet d'utiliser les subpath imports standard

s'appelle désormais , ce qui permet d'utiliser les subpath imports standard les variables d'environnement sont plus puissantes et plus faciles à utiliser

les service workers sont moins répétitifs

la gestion des erreurs a été améliorée à tous les niveaux



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Svelte est un framework et un langage de développement front-end gratuit et open source, basé sur des composants, créé par Rich Harris et maintenu par l'équipe principale de Svelte. Le compilateur lui-même est écrit en JavaScript. Son code source est distribué sous licence MIT et hébergé sur GitHub.Svelte n'est pas une bibliothèque JavaScript monolithique importée par les applications : au contraire, Svelte compile des modèles HTML en code spécialisé qui manipule directement le DOM, ce qui peut réduire la taille des fichiers transférés et améliorer les performances côté client. Le code de l'application est également traité par le compilateur, qui y insère des appels permettant de recalculer automatiquement les données et de réafficher les éléments de l'interface utilisateur lorsque les données dont ils dépendent sont modifiées. Cela permet également déviter la surcharge liée aux représentations intermédiaires dexécution, telles que le DOM virtuel, contrairement aux frameworks traditionnels (tels que React et Vue) qui effectuent lessentiel de leur travail lors de lexécution, cest-à-dire dans le navigateur.Alors que Svelte est un framework de composants, SvelteKit est un framework d'applications (ou un « méta-framework ») qui résout les problèmes complexes liés à la création d'une application prête à être déployée en production : routage, rendu côté serveur, récupération des données, service workers, intégration de TypeScript, prérendu, applications monopages, package de bibliothèques, versions de production optimisées, déploiement chez différents hébergeurs, etc.Les applications SvelteKit sont, par défaut, rendues côté serveur (à linstar des « applications multipages » traditionnelles) afin doffrir dexcellentes performances au premier chargement et de bonnes caractéristiques en matière de référencement naturel (SEO) ; elles peuvent toutefois passer ensuite à une navigation côté client (à linstar des « applications monopages » modernes) pour éviter un rechargement bancale de lensemble du contenu (y compris des éléments tels que le code danalyse tiers) lorsque lutilisateur navigue. Les applications SvelteKit peuvent fonctionner partout où JavaScript est pris en charge.L'équipe de Svelte a récemment annoncé la disponibilité de la version 3.0 de SvelteKit, le framework officiel pour Svelte. Si vous avez déjà utilisé des versions antérieures de SvelteKit, tout vous semblera très familier : il s'agit du même framework, mais un peu plus peaufiné, avec un peu plus de sécurité de types et un peu moins de superflu.L'équipe a rendu la migration aussi fluide que possible grâce à la commandequi migrera automatiquement autant de votre base de code que possible et générera une liste de tâches pour tout le reste.Pour créer une nouvelle application, exécutez la commandeComme pour tout changement majeur de version, il existe quelques modifications entraînant une incompatibilité avec les versions antérieures dont il faut tenir compte.Points clés :L'équipe de Svelte a indiqué que les fonctions distantes n'étaient pas encore disponibles, mais qu'elles constituaient désormais une « priorité absolue ».Les fonctions distantes constituent un ensemble dutilitaires permettant une communication client-serveur sécurisée, efficace et sans risque. L'équipe note que des concepts similaires ont fait leur apparition dans d'autres frameworks, mais affirme que leur mise en uvre est plus performante. Elle explique que l'utilisation des fonctions distantes nécessite Async Svelte, qui requiert actuellement un indicateur expérimental, et demande aux utilisateurs de faire preuve de patience.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de SvelteKit ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?