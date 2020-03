Mozilla a annoncé aujourd’hui son intention de supprimer le support du protocole FTP de Firefox, un protocole qu’elle a commencé à déprécier depuis la sortie de Firefox 61. Une option pour désactiver le support du FTP dans Firefox a été ajoutée en 2018 par Mozilla, mais le flag n’a jamais été activé par défaut ; il permettait cependant aux utilisateurs et aux organisations de désactiver manuellement le support FTP. À l’avenir, les utilisateurs ne pourront plus télécharger de fichiers via le protocole FTP et visualiser le contenu des liens/dossiers FTP dans le navigateur Firefox.« Nous faisons cela pour des raisons de sécurité, » a déclaré Michal Novotny, ingénieur logiciel de la Mozilla Corporation, avant d’ajouter : « Le FTP est un protocole peu sûr et il n’y a aucune raison de le préférer au HTTPS pour le téléchargement de ressources », « de plus, une partie du code FTP est très ancienne, peu sûre et difficile à maintenir et nous y avons trouvé de nombreux bogues de sécurité par le passé ».Novotny a prévenu que Mozilla prévoit de désactiver le support du protocole FTP avec la sortie de Firefox 77, dont la sortie est prévue pour juin prochain. Les utilisateurs pourront toujours visualiser et télécharger des fichiers par FTP, mais ils devront réactiver le support FTP via une préférence dans la page « about:config ».Cependant, Novotny précise que Mozilla finira par supprimer complètement le support du protocole FTP dans Firefox d’ici 2021. Il n’y aura plus de solution de contournement pour réactiver le support FTP et Firefox cessera complètement de gérer le contenu FTP.La décision de Mozilla intervient après que Google ait pris une décision similaire concernant le protocole FTP dans Chrome l’année dernière. En août 2019, Google a annoncé son intention de supprimer le support du protocole FTP. Le support du FTP sera désactivé par défaut dans Chrome version 81, dont la sortie a été retardée en raison de l’épidémie de coronavirus - et toutes les traces du protocole FTP seront supprimées de la base de code de Chrome dans Chrome version 82, dont la sortie est prévue pour au début de l’été 2020.Sources : Mozilla 1 Que pensez-vous de cette décision plutôt radicale ?utilisez-vous le FTP sur votre navigateur ou avec d'autres programmes ?