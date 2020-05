Sécurité renforcée

Changements pour les développeurs

« Le test des interactions mobiles à l'aide du mode de conception réactive de DevTools imite désormais le comportement de l'appareil pour gérer les tapotements doubles pour zoomer. Cela s'appuie sur les améliorations précédentes apportées au rendu correct des balises de méta-fenêtre, permettant aux développeurs d'optimiser leurs sites pour Firefox pour Android sans appareil » ;

« Double-cliquez sur les en-têtes de tableau dans le tableau de demande réseau de DevTools redimensionne désormais la largeur de colonne pour l'adapter au contenu, ce qui facilite le développement des données importantes » ;

« L'inspection WebSocket prend désormais en charge l'aperçu des messages ActionCable, s'ajoutant à la liste des protocoles automatiquement formatés tels que socket.io, SignalR, WAMP, etc. ».

Autres nouveautés

Mozilla vient de lancer la version 76.0 de son navigateur Firefox, disponible pour Windows, Linux et macOS. Cette nouvelle version a été mise au point par 52 développeurs dont 50 bénévoles. Elle introduit bon nombre de nouveautés, comme le renforcement des protections des identifiants et mots de passe des utilisateurs, la prise en charge des Worklets audio permettant de rejoindre des appels Zoom via le navigateur ou le déploiement du moteur de rendu WebRender sur les PC portables Intel.La nouveauté la plus marquante est l’amélioration de la sécurité des utilisateurs du navigateur, grâce à l’intégration du gestionnaire de mots de passe Lockwise. Ce dernier est accessible dans la section « Connexions et Mots de passe » de Firefox 76. Celui-ci alerte directement l’utilisateur quand le mot de passe qu’il utilise est vulnérable, un de ses comptes en ligne a été impliqué dans une violation de site Web ou le même mot de passe est utilisé pour d’autres sites.Lockwise permet également de générer des mots de passe « complexes et sûrs », d’après Mozilla. En outre, ce gestionnaire est également disponible pour Android et iOS. « Il fonctionne en synchronisant les connexions depuis le navigateur vers l’application, vous permettant de prendre vos informations de connexion avec vous », précise Mozilla.Par ailleurs, cette version 76.0 apporte 11 correctifs de sécurité, dont une concernant des bogues de sécurité de la mémoire sur Firefox 75 et Firefox ESR 68.7. « Certains de ces bogues ont montré des preuves de corruption de mémoire et nous supposons qu’avec suffisamment d’efforts, certains d’entre eux auraient pu être exploités pour exécuter du code arbitraire », explique Mozilla.Pour les développeurs, Mozilla annonce quelques nouveautés :Mozilla annonce notamment la prise en charge par Firefox 76 des Worklets audio « qui permettront un traitement audio complexe comme la VR et les jeux en ligne ». Ces Worklets audio offrent un moyen utile d’exécuter du code de traitement audio JavaScript personnalisé. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs peuvent ainsi passer des appels Zoom directement sur le navigateur, sans avoir à télécharger les modules d’extension (disponibles pour Chrome, Safari et Firefox).Pour les utilisateurs de Firefox pour Windows, le moteur de rendu WebRender est désormais disponible par défaut sur les PC portables Intel récents ayant une résolution inférieure ou égale à 1920x1200.« La lecture audio ne fonctionne actuellement pas lors de l'exécution de la version Windows 32 bits de Firefox à partir d'un lecteur réseau. Ce problème sera résolu dans une prochaine version de Firefox à venir », conclut Mozilla.Source : Mozilla Que pensez-vous de cette nouvelle version ?Grâce à Firefox 76, Mozilla pourrait-il gagner en compétitivité face à ses concurrents, comme Microsoft ou Google ?